L'Oroscopo di venerdì 20 agosto è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. Questa giornata vede la Luna viaggiare tranquilla nel segno dell'Acquario: ad alcuni segni risulterà favorevole mentre ad altri la stessa sembrerà viaggiare molto a rilento. Il consiglio in generale è quello di essere più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri. Giornata anche di possibili critiche come anche di buoni consigli, da dare o da accettare: cercate di ascoltare anche parole che non vi piacciono, vi serviranno domani con la mente più lucida per fare pace con il mondo.

Un altro suggerimento è relativo al fatto di non mettere a dura prova la propria resistenza fisica e mentale, soprattutto nel lavoro: tanti dovranno "sudare" ancora per un po’, quindi la pazienza e la calma dovranno regnare sovrane.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone;

Luna-Saturno-Giove in Acquario;

Venere in Bilancia;

Nettuno in Pesci;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro;

Marte e Mercurio in Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 20 agosto.

Previsioni zodiacali del 20 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Avvertirete rinascere un’energia nuova che farà da dinamo alle questioni d’amore e alle attività fisiche: Mercurio e Marte in trigono a Urano con Venere regina dell’amore e la Luna dea della passione si uniranno all'unisono promettendo un periodo straordinario.

Nel lavoro, è tempo finalmente di realizzare le preziose iniziative che vi competono, non pensateci due volte. Recate l’acqua al vostro mulino. In amore, baciati dai pianeti che vi rendono irresistibili, vivrete magnificamente in coppia. L’eros sarà vivace e fantasioso. Single convinti e audaci, andrete dritti per la vostra strada.

Passerete la giornata con una compagnia piacevole, in modo più libero dalle solite rigide programmazioni. La calma della routine vi farà sentire meglio.

Toro - L’oroscopo del 20 agosto al segno del Toro indica ottime prospettive in campo sentimentale. La buona posizione di Urano nel segno che abbraccia virtualmente Mercurio e Marte. Se siete alla ricerca di un amore incontrerete una persona speciale. Batticuori à gogo. Tutti vi stimano e vi vogliono bene e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente, era ora! Nel lavoro, sempre grazie a Urano amico, lavorando al computer vi aiuterà a ottenere il massimo dell’efficienza. Sorprese e novità arriveranno via internet. In amore, con Marte complice farete una cernita tra ciò che è sostanziale e vi dà grinta e ciò che non è necessario e invece rallenta il vostro cammino.

Per essere felici, organizzate il viaggio che sognate da tempo, però siate saggi: portate con voi solo familiari o amici con cui siete affiatati.

Gemelli - La Luna nell'Acquario, Venere in Bilancia e Plutone in Capricorno si alleano tra loro per farvi incontrare, se siete single, la persona che fa per voi. Datevi da fare. La vostra buona disposizione d’animo farà diventare un evento speciale anche i fatti quotidiani. Nel lavoro, la Luna vostra amica pretende che pensiate positivo e cacciate una volta per tutte i fantasmi del passato. Datele ascolto. In amore, potete permettervi di sfidare un rivale con la vostra avvenenza. Siete proprio magnetici, irresistibili. Un mix di grinta, malizia e sensualità.

Per la salute, il vostro fisico reclama una maggiore attività ed è decisamente il momento di assecondare questa esigenza. Basta con la vita sedentaria!

Cancro - Se siete abili nel maneggiare le risorse altrui e farle fruttare, accettate questa pesante responsabilità, ma dovrete sgobbare più del solito. Poco male, dato che a voi non importa la fatica quanto piuttosto il certo e sicuro positivo risultato. Nel lavoro, non perdete di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, o potreste rimanere indietro rispetto alla vostra tabella di marcia. Invece in amore dovreste lasciarvi andare un po’ di più, e non restarvene tutta la serata a guardare l’altro nell’attesa che faccia la prima mossa. Per lo stato salutare, la qualità del cibo è molto più importante della quantità, perciò vale la pena spendere qualche euro in più in prodotti naturali.

Oroscopo e consigli delle stelle del 20 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - In arrivo tanta serenità. Il fine settimana è alle porte e per voi è un sollievo, se in questi giorni siete stati stressati da relazioni e appuntamenti impegnativi. Intanto tenete duro e cercate di pensare alle cose più belle e più care che vi vengono in mente. Nel lavoro, meglio non disperdere le energie sperimentando novità assolute. Rischiate di perdere tempo e il profitto poi non sarebbe granché. In amore, Venere vi invita a essere meno impulsivi e a pensare alle conseguenze delle vostre azioni, dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti. Per la parte relativa al fisico, bando alla pigrizia: mantenetevi sempre attivi e in movimento, come vi suggerisce il Sole, in questo periodo proprio vostro ospite.

Vergine - Sarete pronti e scattanti contro chi volesse tentare di farvi le scarpe. Giornata comunque ideale per sbrogliare questioni di burocrazia oppure legali. Con Mercurio, Marte e Urano tra loro in ottima relazione risolverete in modo originale le problematiche relative alla vostra quotidianità. Nel lavoro, il denaro non mancherà, ma cercate di gestirlo il meglio possibile. Prospettive allettanti, ma anche delle spese fuori programma. In amore, forte la tentazione di guardarvi intorno per mettere alla prova il vostro charme, ma alla fine sceglierete di consolidare il legame con il partner. In merito allo stato fisico, Urano vi invoglia a essere belli e di buonumore, ma Nettuno contrario potrebbe indurre ad abbassare le difese: dunque, al bando vizi nocivi.

Bilancia - Periodo ambivalente in amore: da un lato riceverete conferme del vostro fascino, dall’altro metterete in discussione un rapporto di vecchia data. Situazione in evoluzione, ma dovete gestirla con metodo, organizzazione, pianificando ogni dettaglio. Intanto nel lavoro non fidatevi delle soluzioni facili ma non fatevi sfuggire di mano possibilità positive: tergiversando sul da farsi le occasioni sfumano. In amore, covate il segreto desiderio di avere la persona amata sempre sott’occhio? Forse non potrete realizzarlo, ma lasciate che il partner lo intuisca. Per la salute, non c’è niente che desiderate di più se non stare all’aria aperta, a contatto con la natura, e quando non vi è possibile siete poco energici.

Scorpione - L’armonia lunare con Venere e Saturno sarà per molti un vero toccasana, per sopperire alle difficoltà messe in atto dall'opposizione Sole-Giove. Mostratevi più comprensivi anche quando qualcuno sembra proprio volervi mettere sempre alla prova. Nel lavoro, con il senso artistico apportato da Saturno, la vena creativa non manca e in poco tempo potreste trasformare e abbellire tutto. In amore, la ricerca di equilibrio e di armonia all’interno della coppia non è mai finita. La perfezione infatti è sempre un traguardo mobile. Per l'ambito salutare, forse alcune piccole abitudini vanno modificate per raggiungere una maggiore serenità. Iniziate con una dieta più sana e naturale.

Astrologia di venerdì 20 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questo venerdì o nei prossimi giorni avrete la possibilità di fare un breve viaggio intrigante: grazie alla Luna in trigono a Venere il divertimento e l’interesse sono già assicurati. Accettando alcuni cambiamenti rapidi che forse non vi aspettavate, ne riceverete soltanto del bene. Nel lavoro, prima di chiedere qualunque cosa dovete meritarvela. Ma dato che voi vi impegnate duramente non avrete in questo caso alcun problema. In amore, a volte è solo lo stress causato dalla vita quotidiana che non permette alle persone di dare il meglio in una relazione affettiva. Per la salute, con la Luna in transito nel segno dell'Acquario dovreste seguire una dieta a base vegetale, per consentire all’organismo di depurarsi a dovere.

E bevete molto lontano dai pasti.

Capricorno - Le affettuose influenze della Luna, da pochissimo passata nel segno dell'Acquario, continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per fare programmi di stampo vacanziero e sentimentale. Plutone in sestile a Nettuno provvederà a darvi un po’ di fortuna e gli strumenti necessari per essere vincenti. Nel lavoro intanto, mettete il massimo impegno nelle cose che fate, cercando di costruire progetti che diventino le basi per un futuro sviluppo della vostra attività. In amore, forse si prospetta un lungo weekend da trascorrere possibilmente in viaggio. Fate una sorpresa al partner: prenotate un b&b in una città d’arte, lo farete felice.

Per la salute, favorite i passatempi che richiedono abilità manuale. In questi giorni siete abbastanza abili per il modellismo, la fotografia, il bricolage.

Acquario - Non fatevi distrarre da fantasie o idee pressoché irrealizzabili. Continuate invece a elaborare con calma e attenzione i vostri progetti. Sorprese positive nelle finanze. Un’intuizione luminosa consente di trovare nuove risorse a cui attingere. Nel lavoro, valutate con calma la possibilità di accettare un’offerta di lavoro extra, specie se il compenso è inadeguato all’impegno richiesto. In amore, malgrado le incertezze e l’inquietudine di fondo, la vostra intesa è solida soprattutto dal punto di vista affettivo. Sensualità a volontà. Per la salute, calma, attenzione e regolarità, se volete mantenere uno stato di equilibrio e proteggervi dai malesseri legati al prossimo cambio di stagione.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 20 agosto pone un quesito: volete ottenere quello che desiderate? Allora, gentilezza da una parte e programmazione perfetta dall’altra vi consentiranno di arrivare dritti al traguardo. La giornata trascorre abbastanza serenamente. Afferrate le opportunità non appena si presentano. Nel lavoro, abbondando in senso pratico, ambizione e pragmatismo, potete condurre in porto i progetti più arditi. Risultati superiori alle aspettative. In amore invece, momenti molto intriganti potrebbero attendere al varco i più giovani tra di voi: i sogni dei single e degli adolescenti voleranno altissimi. Per la salute, la carica di energia è considerevole, ma la forma a tratti potrebbe risultare un po’ discontinua. Imparate di nuovo a godervi la vita.