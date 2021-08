L'oroscopo del fine settimana che va dal 21 al 22 agosto prevede una forte Luna in Acquario, che insieme a Venere permetterà ai nativi del segno di dare il meglio in amore, mentre Pesci dovrà fare attenzione alle polemiche sul fronte lavorativo. Alcuni progetti finalmente prenderanno il via per i nativi Sagittario, mentre per Scorpione potrebbe essere un periodo tormentato in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del prossimo weekend.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 agosto 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna venirvi in aiuto in questo fine settimana.

Ciò nonostante, meglio non avere comunque grandi aspettative in amore e mantenere un profilo basso. Bene in ambito lavorativo grazie a Giove e Saturno favorevoli che vi daranno risorse a sufficienza per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: con la Luna in quadratura, fate in modo che le vostre intenzioni nei confronti del partner siano sempre ben chiare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, su alcuni progetti meglio prendere tempo, cercando di rifinire al meglio ogni dettaglio. Voto - 6️⃣

Gemelli: weekend piuttosto interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. La vostra relazione di coppia funzionerà davvero alla grande, con momenti romantici e spensierati tutti da vivere.

Per quanto riguarda il lavoro tutto inizierà a procede bene, risolvendo alcuni progetti rimasti in sospeso e raggiungendo discreti risultati. Voto - 9️⃣

Cancro: oroscopo del prossimo weekend sottotono per voi nativi del segno. Venere rimane in quadratura dal segno della Bilancia, e quel desiderio di stabilità e serenità che sperate sarà difficile da trovare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Marte e Mercurio, ma ricordatevi che le occasioni che si presenteranno andranno sfruttate. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale lievemente sottotono, ma che rimarrà comunque abbastanza soddisfacente. Peccato quindi per questa Luna opposta ma, se volete, siete ancora in tempo per rendere magico il vostro rapporto.

Settore professionale che invece non sarà così soddisfacente a causa di Giove e Saturno opposti. Meglio fare attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un fine settimana tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti. Il vostro atteggiamento seducente farà in modo che tra voi e il partner ci sarà una forte complicità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro avrete abbastanza cura nei dettagli, e i vostri progetti saranno ben apprezzati. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete abbastanza felici della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Con la Luna e Venere che mettono amore e romanticismo nella vostra storia d'amore, non potrete chiedere di meglio se non sfruttare ogni momento in compagnia del partner.

Per quanto riguarda il lavoro state lavorando talmente bene che una piccola vacanza ve la meritate. Voto - 9️⃣

Scorpione: weekend che diventerà favorevole soltanto nelle ultime ore della giornata di domenica, quando la Luna sarà in trigono dal segno dei Pesci. In ogni caso, in amore meglio non avere grandi aspettative al momento. Pazientate un po’, perché dopo che questa Luna se ne andrà, godrete di nuovo di belle emozioni. Settore professionale che vedrà qualche idea spiccare nella vostra mente, ma alcune potrebbero essere un po’ troppo ambiziose. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali più che soddisfacenti nel corso di questo fine settimana. In ambito lavorativo alcuni progetti finalmente inizieranno a prendere il via, e sarà il momento di spingere sull'acceleratore.

In amore il desiderio di romanticismo e di compagnia nei confronti del partner finalmente ritornerà a farsi sentire, merito anche della Luna che amplifica le vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: continuano le difficoltà dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner le cose non vanno benissimo, colpa anche di questo cielo che si mette in mezzo. Un po’ meglio nel lavoro, grazie a una buona organizzazione, creatività e buone idee che saprete come mettere in atto. Voto - 6️⃣

Acquario: una forte Luna in congiunzione nel vostro segno vi permetterà di dominare in amore secondo l'oroscopo. Venere inoltre vi permetterà di dare sfogo alle vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro inizierete a studiare le mosse più adatte per i vostri futuri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: qualche piccola polemica dal punto di vista lavorativo potrebbe creare problemi secondo l'oroscopo. Cercate di fare le vostre scelte con più attenzione. In amore la Luna sarà favorevole in tarda domenica, ma sarà un tempo sufficiente per far esplodere di passione il vostro rapporto. Voto - 7️⃣