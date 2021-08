Le previsioni zodiacali di lunedì 23 agosto 2021 svelano le analisi astrali relative al primo giorno della settimana. Partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì? Diciamo subito che, ad essere meritatamente supportati dagli astri in questo nuovo giorno, saranno solamente in due: Scorpione e Pesci, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Intanto, l'Astrologia del giorno non vede troppo in positivo il periodo per coloro nativi della Bilancia e del Sagittario, ambedue considerati in frangente "no".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 23 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 23 agosto

Bilancia: ★★. L'oroscopo di domani 23 agosto al segno predice un inizio settimana abbastanza negativo per molti, ovviamente non per tutti (l'ascendente farà la differenza). Il cielo sopra di voi sarà denso di nuvole già da fine mattinata ma voi non dovete rassegnarvi: tutto si rischiarirà da fine pomeriggio in poi e per voi tutto tornerà ad essere bello.

In amore, sarà una giornata abbastanza complicata con la famiglia in qualche caso costretta a rinunciare a qualche voluttà o sfizi superflui; così per rispettare doveri, spese e scadenze sarete obbligati a fare qualche scelta impopolare ma obbligata. In coppia vi sentirete confusi tra buone emozioni e sensazioni inafferrabili, e il disorientamento potrebbe portare fuori strada.

Single, sarebbe il caso di mettere da parte la ricerca di un partner a favore di una rimessa in sesto della forma fisica e mentale. Ultimamente, vi siete un po' troppo auto-isolati e questo non ha giocato a vostro favore. Nel lavoro, per concludere, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere.

Scorpione: ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che partirà in grande stile questo giorno, preludio senz'altro ad un periodo davvero con i contro-fiocchi. Parlando in generale, nessuna difficoltà dovrebbe interporsi tra voi e le situazioni a cui andrete incontro, a meno che non siate voi a stuzzicare la malasorte. Per i sentimenti, le stelle di questa giornata vi daranno tanta energia positiva e un insolito buonumore, tale da rendere il vostro sex-appeal davvero al top. Sarà un buon giorno: vi travolgerà senz'altro, rendendo la relazione con il partner quasi perfetta, ricca di stimoli capaci di rinnovare i sentimenti qualora dovesse essere necessario. Single, per voi in piena fase di innamoramento arriveranno dolci sensazioni, difficili da spiegare ma sicuramente in grado di rendere forti i cuori indecisi.

Parecchi nativi traboccheranno d'amore e, a far da cornice, sensualissimi momenti. Nel lavoro infine, avrete l'umore brillante e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 23 agosto al Sagittario prevede l'arrivo di un giorno poco positivo. Per molti del segno, questo è poco ma (quasi) sicuro. A dominare in questa parte centrale della settimana, tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. In amore, la passionalità sarà una tra le tante possibilità che avrete per dare enfasi a situazioni affettive un poco in stallo. L'intenzione dovrà essere quella di dare qualcosa in più al partner, assecondarlo in qualcosa che piace: se non tutto, almeno una parte della giornata sarà perfetta.

Per i single, la parola chiave del giorno sarà "pazienza", purtroppo termine del tutto sconosciuto per alcuni nativi. Perciò, irrequieti come siete, dovreste farne uso per contrastare il malumore. Di fronte ad una critica o ad un problema, fate buon viso a cattivo gioco, senza esprimere pareri e giudizi. Nel lavoro, degli imprevisti manderanno a monte parecchi impegni da espletare nella giornata in questione.

Oroscopo e stelle del giorno 23 agosto

Capricorno: ★★★★. Un cielo che va verso la stabilità quello di lunedì 23 agosto. Con Mercurio favorevole a Plutone nel segno (trigono), si va abbastanza lontano. Nonostante lo stress e forse qualche momento di pessimismo, un nuovo progetto inizia a dare lentamente i suoi frutti.

Se adesso incontraste una persona, potrebbe essere quella giusta! In merito agli affetti, la Luna continuerà sempre di più ad offrire il proprio appoggio, così in coppia il partner vi aprirà il suo cuore, caldo e pulsante di passione. La fantasia di certo galopperà sfrenata e l'immaginazione vi porterà sogni arditi che sarete tentati di tradurre in realtà. Single, Single, l'oroscopo di lunedì indica che avrete ottime probabilità di ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto qualche questione in sospeso; solo allora sarete pronti per innamorarvi di nuovo (messaggio recepito, sì o no?). Nel lavoro, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni. L'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo domani e dopodomani sarà semplicemente il tono e il modo.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani, indicano un periodo in gran parte semplice e ordinario. Con astri parzialmente a favore, avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: ottimi i rapporti con amici, parenti, familiari, portati avanti con indubbia intelligenza. In campo sentimentale, si consiglia di sorridere un po' di più, soprattutto in caso di stress o impegni gravosi. Potrete risolvere i malintesi ed evitare inutili litigi solo se prenderete in considerazione i problemi con molta calma. Innanzitutto il dialogo non sarà facile, ve lo diciamo subito, ma ce la farete solo cercando la collaborazione del vostro partner.

Single, qualcuno di voi nativi andrà incontro a situazioni abbastanza imbarazzanti: impossibile trovare la giusta soluzione senza mettere a rischio la propria credibilità. La giornata di domani potrebbe favorire il nascere di leggeri, seppur stressanti malintesi: occhio! Nel lavoro, alcune vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentirete pronti a superare gli ostacoli che il destino eventualmente potrebbe mettervi davanti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 23 agosto annunciano una giornata davvero molto invitante e fortunata, in quasi ogni comparto della vita. In generale riuscirete a risolvere diverse piccole complicazioni che si manifesteranno nel corso del periodo. Parlando più in generale, l'invito è quello di fare attenzione alle persone poco sincere.

In amore pertanto, la giornata sarà dolce e zuccherata soprattutto nella vostra vita di coppia: avrete un'eccellente attrazione fisica pronta a far esplodere passioni e desideri sopiti. In generale, sia la Luna che Nettuno si troveranno in congiunzione nel segno, portando un turbinio di emozioni e nuove sensazioni, qualunque sia il vostro credo o convinzione sentimentale. Per coloro ancora single la serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili: fantasiosa e piccante al punto giusto! La voglia di convincere vi farà diventare irresistibili e magnetici agli occhi delle tante persone che avranno la fortuna di incrociare il vostro sguardo. In ambito lavorativo stupirete piacevolmente un vostro superiore il quale vi prenderà sotto la sua ala protettiva.

Classifica oroscopo del 23 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 23 agosto: