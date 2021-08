Le previsioni zodiacali di lunedì 23 agosto 2021 portano buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quanto meno novità interessanti. Punto centrale su cui concentrare l'attenzione, oltre alle immancabili predizioni su amore e lavoro, anche sulla nuova classifica stelline, in questo contesto impostate sulla prima sestina dello zodiaco. L'Astrologia di lunedì vuole svelare qualche chicca in merito all'astrologia quotidiana, evidenziando su tutti un solo segno indicato al top del giorno: il Cancro. Il simbolo di Acqua potrà contare nel periodo su una meravigliosa Venere in trigono a Saturno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 23 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 23 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 23 agosto al segno dell'Ariete indica un periodo potenzialmente in grado di partire molto positivamente. Infatti, questa parte della settimana, sicuramente, sarà confortata da situazioni positive, dimostrandosi nel complesso anche abbastanza vivace. Attenti, però, anche se avrete astri discretamente a favore, evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate.

In amore, le stelle prepareranno progetti per la casa e per la famiglia: quindi per voi è arrivato il momento di concretizzarli. Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avete scritto da tempo i vostri desideri e cominciate a parlarne con il partner per poterli realizzarli insieme. Single, se siete in vacanza o avete la fortuna di vivere sulla costa, oggi fate quello che avete fatto anche ieri, e farete ancora domani: una passeggiata sulla spiaggia al tramonto e un bel bagnetto perfetto per rilassarvi e lavare via tutto ciò che non vi piace.

Nel lavoro, non mancheranno le soddisfazioni e gli stimoli in campo professionale, ma anche gli impegni non scherzeranno. Non è, comunque, questo il momento di adagiarsi sugli allori, il cammino da compiere è ancora lungo.

Toro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica l'arrivo di un giorno davvero buono, a tutto tondo con questa parte iniziale della settimana.

Un match, quello della giornata prossima, indicato dall'Astrologia del momento in modo molto positivo: favoriti dalla Luna in Pesci non avrete troppe problematiche. In campo sentimentale, l'umore prenderà il volo verso le stelle, dopo che la persona amata farà il suo ingresso nella vostra giornata, portandovi una graziosa sorpresa: coccole e attenzioni saranno la miglior medicina per ammorbidire il fastidio di mille altre fatiche. Viaggerete, riceverete notizie importanti, incontrerete gente simpatica con tanta voglia di divertirvi insieme a voi e il partner. Single, sarete molto vivaci e spigliati grazie agli astri, questo vi porterà a conoscere nuove persone e stringere rapporti di amicizia.

La vostra parlantina affascinerà chi ancora non vi conosce e darà conferme a chi già vi ammira. Nel lavoro, giocare d'anticipo sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Quindi sarete più che intenzionati a vincere.

Gemelli: ★★★. Partirà "sottotono" questo lunedì di inizio settimana. Di sicuro sarà una giornata abbastanza fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di farvi tornare a (ri)discutere decisioni già prese. In amore, il cielo del giorno punterà il dito sulla vita matrimoniale; non sempre riuscite a mantenere lo slancio necessario e il vigore di cui siete abituati. Dovete rassegnarvi a ritmi più pacati, perché una giornata dura attenderà a quanti di voi in coppia avessero mille impegni o qualche problema da risolvere, il che vi impedirà di essere pienamente sereni.

Single, prendete distanza dalle situazioni che vi mettono a disagio o evidenziano una certa incomunicabilità: date più spazio alla voglia di avere un maggiore interesse e coinvolgimento col mondo che avete intorno. Se dovete appianare delle incomprensioni con il chiarimento di eventuali cose lasciate in sospeso, magari anche riguardanti la vostra famiglia, cogliete questo momento per farlo. Nel lavoro, non sarà una giornata emergente, di quelle brillanti che lasciano un segno nella storia personale: avrete un'aria svagata e qualche distrazione.

Oroscopo e stelle di lunedì 23 agosto

Cancro: 'top del giorno'. Gli astri del giorno indicano un periodo all'insegna della buona volontà nel fare, con ottima propensione alla pazienza in diversi campi, il tutto a vostro innegabile vantaggio.

Un meraviglioso Mercurio, posizionato in splendido trigono astrale al segno, porterà buona pace e serenità interiore. Per i sentimenti, un po' di fortuna nelle faccende amorose alzerà il livello dell'umore e vi rimetterà in pace col mondo. L'amore vi aiuterà a superare le recenti incomprensioni col partner per avventurarvi felici e contenti sulla via della serenità. Irresistibili per simpatia e senso dell'umorismo, brillerete come una stella agli occhi della persona amata. Single, sul fronte sociale, il vostro fascino attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete, mentre la stelle vi renderanno l'amico/a che chiunque vorrebbe avere per trascorrere una giornata rilassante o confidare tanti piccoli segreti.

Nel lavoro, saranno favorite le scelte di tipo economico e finanziario. Potreste approfittarne, se aveste in mente di fare un investimento, oppure se intendeste affrontare un acquisto importante per voi stessi o per la vostra abitazione.

Leone: ★★★★★. Giornata classica in questo avvio di settimana. A dominare sarà la buona sorte, la passione e la piena voglia di vivere. In generale, ottime probabilità di fare centro in qualche situazione che attualmente vi sta tenendo in apprensione. In amore, Venere favorevole assicurerà felicità nella coppia e questo sarà già sufficiente per farvi sentire in pace con il resto del mondo. Sarà una giornata davvero caldissima, per quanto vi riguarda: il cielo promette una sensualità così intensa da sentirvi quasi mancare, riuscendo ad aggiungere alla serata una nota romantica.

Altresì, qualche innocente malizia allieterà il partner con un fuori programma molto interessante. Single, le stelle vi renderanno euforici e gioiosi, avrete così la possibilità di dedicare l'intera giornata a tutto ciò che amate e che vi appassiona. Mercurio e Marte vi renderanno simpatici, intraprendenti e socievoli. Sul fronte lavorativo occorreranno colloqui chiarificatori in cui far emergere i vostri progetti. Un dialogo costruttivo con i superiori sarà un validissimo punto di partenza che non dovreste tardare a raggiungere.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 23 agosto, annuncia per voi nativi un periodo molto positivo, specialmente per coloro con situazioni sentimentali aperte o da chiudere di comune accordo.

Sarà un giorno dinamico quello che vi aspetta, ricco di novità potenzialmente pronte ad irrompere all'improvviso nella vostra vita. In campo sentimentale vi sentirete aperti, disponibili, pronti a cogliere tutte le suggestioni sentimentali che vi si presenteranno insieme a chi amate. Se state affrontando un rapporto iniziato da poco tempo, cercate di sorvolare sulle piccole incomprensioni e puntate soprattutto a migliorare l'intesa. Single, le stelle vi potrebbero sorprendere con il messaggio di un fratello o una sorella: in arrivo una notizia molto interessante. Mercurio e Marte renderanno particolarmente gioiosa anche la sfera delle amicizie e vi aiuteranno a stringere nuove amicizie potenzialmente utili per il vostro futuro sentimentale.

Nel lavoro, dopo tanti sforzi, finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate. Il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

