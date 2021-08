Le previsioni zodiacali di martedì 24 agosto 2021 riportano in auge la solita domanda: cosa riserveranno le stelle in amore e sul lavoro? Ad essere presi in considerazione, come solitamente facciamo in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco. Pertanto, tutta l'attenzione convoglierà esclusivamente in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia di martedì mette in evidenza una giornata perfetta per gli amici dell'Ariete, considerati al "top del giorno", per via dell'arrivo di una meravigliosa Luna nel segno. Anche se non proprio alla stregua del primo in classifica, si annunciano buone notizie anche per Cancro e Leone, tutti valutati con le cinque stelline della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 24 agosto segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 24 agosto, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 agosto al segno dell'Ariete indica questa parte della settimana con i contorni dei periodi radiosi. In questo contesto a portare nuova linfa ai rapporti d'amore, come pure a quelli legati alle amicizie importanti, sarà un meraviglioso evento astrale: l'arrivo della Luna in Ariete, già in ottimo sestile con Plutone.

In amore, sarà una giornata superlativa e in alcuni casi la realtà supererà i pronostici più positivi. Non resta altro da fare se non che Luna faccia la sua parte, così sarete voi i protagonisti della vostra vita, sia essa di coppia che da single. Fate le vostre considerazioni e passate all’azione, non avete nulla di cui temere.

In questi giorni il partner vi vede sotto una luce diversa: vi ama alla follia! Single, un giorno luminoso vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori: dall'alba fino al tramonto vivrete con un'aurea protettiva che renderà armonioso tutto quello che vi circonda. In questo periodo riuscite a gestire tranquillamente e senza affanni eventuali (soliti) intoppi quotidiani.

Nel lavoro, il giorno sarà in crescendo, le cose si metteranno a girare bene e volerete molto in alto. Farete faville, qualunque sia la vostra condizione.

Toro: ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica un martedì discreto in tutti i campi. A dare un piccolo aiuto sarà la Luna, parzialmente positiva al segno, peccato per quel Sole speculare negativo, altrimenti potevate incassare una splendida giornata a cinque stelle. In campo sentimentale, la vostra situazione astrale sarà molto buona e sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con il partner. Farete così il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento e le stelle vi assicureranno un crescendo di emozioni.

Per chi vive una relazione da tempo, la giornata risolverà alcune tensioni che si erano create, riportando cosi armonia ed intesa. Single, le discussioni in famiglia in merito a una scelta importante finalmente arriveranno a una conclusione positiva: ne parlerete insieme, animatamente con la giusta dose di tolleranza e troverete così il bandolo della matassa. Nel lavoro, se avete un'attività commerciale, non sottovalutate le intuizioni che arriveranno all'improvviso. Grazie alle stelle, s'instaurerà un clima astrale rassicurante, foriero di vantaggi economici.

Gemelli: ★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì annuncia una giornata dall'andamento previsto al ribasso. A condizionare il periodo il peggioramento di alcune iniziative a livello interpersonale attualmente in stallo.

In amore, sarete deconcentrati ma il partner vi comprenderà ugualmente, saprà toccare le corde giuste per riportare in equilibrio il rapporto di coppia. Le stelle porteranno un po' di confusione generale soprattutto in famiglia, rendendovi lievemente agitati o nervosi. Dovreste evitare di avere un atteggiamento scontroso con chi cerca semplicemente di capire il modo giusto per potervi aiutare. Single, il cielo sarà imbronciato con un'atmosfera stonata e senza che ci sia un motivo preciso. Servirà così pragmatismo, efficienza e, soprattutto, mettere da parte eventuali questioni di principio. Fate dunque attenzione perché il vostro malumore potrebbe dilagare anche tra gli amici. Nel lavoro, giornata non semplice: imprevisti e burocrazia vi impegneranno più del dovuto e vi sentirete sempre più demotivati.

Oroscopo e stelle di martedì 24 agosto

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo di domani indica una giornata prevista ottima già nelle previsioni settimanali, quindi tutto confermato anche nelle attuali predizioni di martedì. Perciò, andate pure avanti con fiducia, anche perché questa sarà una bellissima e lunghissima giornata, perfetta per quanto riguarda la famiglia e la vita di coppia. Per i sentimenti, le situazioni vi appariranno tutte improvvisamente più chiare, potrete finalmente rilassarvi un po' e godervi la serata in compagnia del vostro partner. Sarà una giornata dove apprezzerete i bei momenti in completa serenità con le persone amate. Single, giornata contrassegnata da energia propositiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo.

Troppo spesso siete autocritici nei vostri confronti e non spendete mai una parola buona sulle vostre scelte amorose. Adesso invece ci riuscirete e con grande soddisfazione. Nel lavoro, state all'erta se avete un'attività professionale autonoma: potrebbe capitarvi un'occasione di quelle da cogliere al volo. Infatti questa potrebbe essere un'opportunità molto redditizia sul piano finanziario.

Leone: ★★★★★. A molti del segno gli astri annunciano l'arrivo di una bella novità. Non sappiamo dire cosa sia in particolare, solo che porterà nuovi stimoli e tanta felicità in un settore particolare della vostra vita. In amore, le stelle saranno a vostro favore e sarà come se la mente e il braccio fossero perfettamente coordinati.

Approfittate di questo momento così potente e favorevole per realizzare qualcosa di importante con il sostegno del partner. Single, grazie a un linguaggio chiaro e incisivo, riuscirete a farvi ascoltare e, soprattutto, capire! Movimentata la vita sociale, grazie a un invito inaspettato la giornata potrebbe rivelarsi molto più tranquilla del solito: avrete energia da vendere e una grande voglia di vita. Nel lavoro, simpatia, concretezza e perfetta organizzazione da sfoggiare con classe. Vi faranno guadagnare quattrini soprattutto se avete un'attività autonoma. Molti saranno i punti a vostro favore anche se operate alle dipendenze altrui.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 24 agosto, indica una giornata abbastanza "affaccendata", seppur con un profilo valutato a priori come positivo.

Non siate troppo precipitosi nelle decisioni che vorreste prendere. Appellatevi al vostro self-control tenendo alto il livello di fiducia e simpatia. In campo sentimentale, le stelle vi invitano a seguire le vostre emozioni, ovunque esse intendessero portare. Con l'ottimo supporto offerto dal trio Sole-Marte-Mercurio, potrete vivere una fase felice della vostra vita sentimentale: non vedete l'ora di fare una piccola vacanza insieme al partner. Single, il vostro fascino sarà in netto aumento e questo vi permetterà di ottenere l'attenzione di persone interessanti. Così l'agenda s'infittirà di impegni e di incontri: dovete fare solamente attenzione a non combinare pasticci, perché, come ben si sa, al cuor non si comanda.

Nel lavoro, sarete propositivi e collaborativi. Capirete che solo con una maggiore apertura avrete soddisfazioni più grandi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 24 agosto.