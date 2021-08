L' Oroscopo del giorno 25 agosto rivela una giornata all'insegna della Luna in Ariete in fase calante che garantirà energie e favorirà le cure. A partire da questo mercoledì può verificarsi un principio di cambiamento ma anche di instabilità. Sarà il giorno migliore per liberarsi per sempre di un certo fardello. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, premettendo che nell'articolo è possibile consultare la posizione del proprio segno.

Oroscopo, previsioni astrologiche 25 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ci sono giornate in cui fareste volentieri a meno del lavoro.

Avete molta carne a cuocere, state vivendo un periodo altalenante e pieno di acciacchi. Le stelle, però, annunciano un settembre di quiete e realizzazione personale, intanto affidatevi alla Luna che vi renderà combattivi e inarrestabili. Incontri inaspettati.

Toro - Dopo la tempesta rispunta il sole, perciò siate tenaci e fate il possibile per sbarazzarvi di quelle nuvole che risultano ancora annidate sul vostro cielo astrale. Presto una notizia vi restituirà il sorriso e tornerete a dormire sonni sereni. Tutto quello che farete in giornata sarà fidarvi del vostro istinto.

Gemelli - Datevi del tempo e non mettetevi fretta. Avete subito una perdita importante o incassato un amaro rifiuto. Una persona a voi cara sembra aver perso la voglia di sorridere, statele accanto e supportatela.

Presto la vostra vita prenderà una piena impensabile poiché ci saranno dei cambiamenti.

Cancro - L'amore sta per cambiare. A settembre sarà presa una certa decisione, destinata a modificare nel profondo quella situazione che tanto vi sta a cuore. Aspettatevi una giornata riflessiva e con accenni di ansia.

Predizioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Il mondo è un bel posto, ma vi state facendo condizionare negativamente dalle notizie poco rassicuranti che girano in televisione. Cercate di cambiare prospettiva, concentratevi sugli aspetti positivi e lieti. Le influenze negative porteranno soltanto discordia e negatività nella vostra quotidianità.

Vergine - C'è una persona che non è sincera con voi e potreste incontrarla nelle prossime 48 ore. Cercate di non cedere alla distrazione, poiché essa rischierà di complicarvi la giornata.

Bilancia - Chi lavora si sente un po' spaesato, soprattutto a livello economico. Il vostro rendimento risulta basso, ma è possibile invertire la tendenza optando per nuove soluzioni: chi non rinnova fallisce.

Scorpione - Non è stata un'estate tranquilla, si può dire che non avete avuto modo di rilassarvi. Siete sempre stati impegnati tra casa, famiglia e impegni vari. Chi lavora vorrebbe mettersi in proprio oppure passare al part-time.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In queste 24 ore sono previste uscite e risate.

Finalmente ogni cosa filerà liscio come l'olio. Qualcuno ha trascorso un'estate decisamente assurda in cui ne sono successe di tutti i colori. Quello che è certo è che non vi dimenticherete mai di questa caldissima stagione negli anni a venire.

Capricorno - Giornata più che positiva, finalmente! Tutti i nodi verranno al pettine e uscirete da quel lungo tunnel in cui vi siete celati da tempo. Ultimamente stato maturando nuove consapevolezze, magari avete cambiato abitudini, gusti e anche l'amore! In famiglia, eventuali tensioni verranno dissipate.

Acquario - Le cose stanno procedendo un po' al rilento, ma l'oroscopo invita a non demordere. Lavorate sulle vostre capacità persuasive, specie se il vostro sostentamento dipende dagli altri.

Programmate una vacanza, anche di pochissimi giorni! Chi, al contrario, ha appena concluso le proprie ferie, tornerà a casa pieno di energia e vitalità.

Pesci - Occhio all'amore in queste 24 ore non proprio favorevoli. Dovrete cercare il più possibile di restare calmi. Spesso avete la netta sensazione che tutti vi diano del filo da torcere. Mantenete il focus sui vostri obiettivi, presto o tardi raggiungerete la vetta tanto agognata. Mettetevi da parte dei soldi, le previsioni della prossima settimana vi vedranno impegnate a fare shopping.

Classifica del giorno

Toro 1°

Ariete 2°

Capricorno 3°

Sagittario 4°

Bilancia 5°

Scorpione 6°

Pesci 7°

Gemelli 8°

Cancro 9°

Acquario 10°

Vergine 11°

Leone 12°