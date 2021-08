Le previsioni zodiacali di sabato 28 agosto 2021 sono pronte a svelare come sarà la giornata. In analisi il primo giorno del nuovo weekend messo a nudo e relazionato agli ultimi sei segni dello zodiaco. Pertanto a essere valutati saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A rappresentare i migliori, in questa giornata, saranno solamente due: Capricorno e Bilancia entrambi giudicati segni al "top". Curiosi di scoprire come sono stati valutati i restanti segni? Diciamo solo che a non attraversare un periodo positivo saranno coloro dello Scorpione e dell'Acquario, entrambi considerati in periodo "flop".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 28 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, sabato 28 agosto

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 28 agosto, vede una giornata molto positiva per voi nativi. Il periodo porterà sicuramente buone notizie, consegnando al penultimo giorno della settimana chance e fortuna su cui puntare. In amore, una sensualità esuberante colorerà la serata da passare in serenità con persona amata. Sappiate giocare bene le vostre carte, evitando se possibile di sperare in cose impossibili. Single, una buona compagnia renderà più gradevole la vostra giornata, caratterizzandola con situazioni piacevoli.

Se ci sono persone che possono diventare dei punti di riferimento importanti per voi, coltivatele senza trascurarle, molto presto vi potrebbero utili. Nel comparto lavoro, l'invito è a rilassarsi. Non preoccuparsi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero girare come si vorrebbe. Presto arriveranno ottime notizie.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano un giorno classificato come "sottotono", dunque, potenzialmente interessato da problematiche di vario tipo. Astri contrari pertanto, visto l'andazzo generale non proprio di parte, consigliano un po' di sana cautela. In generale molte cose non hanno più quel sapore dei primi tempi, tutto sembra diverso.

Per i sentimenti, non alimentate sfide o competizioni nel rapporto di coppia; otterrete molto di più con un atteggiamento complice e collaborativo. Basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete della quotidianità, insieme a chi amate. Single, per le storie attualmente in corso, le stelle vi chiedono ancora un po' di pazienza: cercate di venire incontro alle esigenze del partner. Se poi siete pronti a fare il grande passo, evitate di essere troppo esigenti. È il momento giusto per fare ma anche eventualmente per disfare. Nel lavoro, i vostri sforzi potrebbero essere vanificati dall'impazienza e dall'insicurezza. Quindi, ottimizzate l'organizzazione cercando di scrollarvi di dosso il malumore.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 agosto a voi del Sagittario indica che vi sentirete in armonia con le persone che vi circondano, specialmente con famigliari e amici stretti. Sarà la giornata ideale per fare un po' di shopping in centro oppure organizzare un'uscita preserale con l'amica/o. In amore, parlando di coppia, se dovesse esserci qualche piccola schermaglia tra voi e la persona amata, questo potrebbe non nuocere affatto. Diciamo che vi obbligherà ad aumentare la vostra attenzione nei confronti del partner e questo sarà un bene per entrambi. Per i single, finalmente l'atmosfera si prospetta più invitante. Per avere successo cercate di prevenire i desideri: liberate la fantasia una volta per tutte e vivrete attimi irripetibili che difficilmente potrete dimenticare.

Per le cose interessanti la sfera lavorativa, visto il cielo discreto, senz'altro sarà un buon momento. Se lavorate in squadra con altri o siete in contatto con persone diverse per motivi di lavoro, questa parte della settimana potrebbe essere risolutiva.

Oroscopo e stelle del giorno 28 agosto

Capricorno: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali del 28 agosto, annunciano per voi una splendida giornata. L'Astro d'argento favorirà un'atmosfera positiva, felice per quanto riguarda anche alcune situazioni sentimentali un po' in discesa. Allora, pronti a gongolare in amore? Preparatevi ad approfittare, magari cercando di fare qualcosa di bello che avreste sempre voluto fare. In merito agli affetti, le stelle annunciano belle novità nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi o la condivisione d'interessi con magari progetti per un futuro a due.

Una meravigliosa Luna in Toro farà risplendere quasi ogni iniziativa a livello affettivo o di amicizia, regalando momenti davvero preziosi a tanti di voi. Single, saprete conquistare chi vi interessa esibendo un fascino attraente ma discreto. Abbandonatevi pure alle sensazioni, nel frangente favorite da Venere. Per qualcuno, un’amicizia potrebbe prendere contorni sempre più intriganti: manca davvero pochissimo affinché questa possa (finalmente) sfociare in un’intensa passione. Nel lavoro, andrà molto bene, con la Luna pronta a giocare un ruolo importante nella riuscita delle vostre iniziative o nelle nuove collaborazioni. Mettetevi all'opera.

Acquario: ★★. L'Astrologia sulla giornata di domani presume possiate sentirvi un po' giù di morale in questa parte della settimana (almeno, questo è quello che hanno fatto intendere le effemeridi).

Dovete dimostrare maggior comprensione e pazienza. Soprattutto, cercare di rivolgervi alle persone con un tono pacifico e rilassato. In molti casi la troppa aggressività potrebbe giocare brutti scherzi. Per qualcuno è arrivato il momento di prendere decisioni dure ma molto importanti. In campo sentimentale, qualcosa che vi verrà detto questo sabato o nei prossimi giorni, e questa cosa risulterà molto difficile da digerire. Potrebbe trattarsi di una critica oppure di un'osservazione benevola ma percepita da voi in maniera errata. Single, le previsioni del giorno indicano che forse dovrete sudare sette camicie. Target, migliorare l'intesa con la persona che sapete superando gli attuali livelli.

Nel lavoro, chiedete molto ma continuate a ricevere poco o nulla, calma! Sappiate che a volte qualche piccolo compromesso andrà accettato: non potete realizzare da soli tutti i progetti che vi stanno sbocciando nella testa.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 28 agosto predice un discreto weekend in arrivo. In prospettiva, potrebbero esserci positivi risvolti riguardo quella situazione che avete a cuore. In amore, saranno sicuramente in arrivo dei positivi cambiamenti da mettere in conto nelle relazioni affettive o direttamente verso il vostro partner. Quindi non trascurate la componente romantica nella relazione ma provate a conquistare la vostra dolce metà con una dose in più di tenerezza. Per coloro ancora single avrete un'improvvisa pigrizia e in alcuni casi non vorrà saperne di lasciarvi nemmeno per un istante.

Tranquilli, anche se quanto appena svelato dovesse essere ciò che vi spetta, sarà comunque l'unica e sola nota stonata del periodo. Il lavoro andrà abbastanza bene. Tanti i problemini rimasti in sospeso: non potete pretendere di sistemare tutto, occupatevi in primis delle priorità. Troverete delle soluzioni che vi aiuteranno a risparmiare tempo.

Classifica oroscopo del 28 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 28 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. A portare una ventata di positività in ambito sentimentale, questo weekend ci pensa la Luna, nel frangente presente nel segno del Toro. Curiosi di sapere qualcosa di più? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 28 agosto: