Si avvicina un nuovo weekend, l'ultimo del mese di agosto, per tutti i segni zodiacali. Leggiamo intanto le previsioni e l'Oroscopo della giornata di venerdì 27 agosto 2021 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina astrologica

Ariete: in amore i rapporti migliorano e in questa fase vi sentite più disponibili. Nel lavoro qualcosa che era nato da poco sta diventando sempre più importante, attenzione però sempre l'aspetto economico. Non mancano comunque nuove occasioni.

Toro: per i sentimenti in questa giornata alcune difficoltà potranno essere messe da parte.

Guardate al futuro con maggiore ottimismo. Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, riuscirete a superare diverse difficoltà.

Gemelli: a livello sentimentale potrebbe non mancare qualche problema all'interno di una storia, un rapporto potrebbe essere messo alla prova. Nel lavoro se è possibile meglio prendersi uno stacco visto che ci sono tanti pensieri da dover definire.

Cancro: in amore con l'arrivo del fine settimana avrete l'opportunità di chiarire numerosi rapporti. A livello lavorativo è una giornata importante, in particolare non mancheranno delle occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Leone: per i sentimenti in queste ore avrete la necessità di dover affrontare delle discussioni, c'è uno stato di maggiore conflitto con la persona amata.

Il prossimo fine settimana non aiuterà da questo punto di vista. Nel lavoro potrebbe essere importante chiarire alcune questioni.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione è favorevole, in particolare per chi ha vissuto una separazione di recente. Nel lavoro dovrete agire nell'immediato se volete risolvere le ultime difficoltà nate.

Previsioni e oroscopo del 27 agosto 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso i progetti sono da portare avanti, in particolare quelli nati con la persona che sta al vostro fianco. Le storie che nascono in questo periodo sono importanti. A livello lavorativo se siete in attesa di una conferma, la quale potrebbe arrivare a breve.

Scorpione: in amore alcune relazioni potranno subire un calo, in questo periodo è semplice perdere la pazienza. Nel lavoro attenzione ai ritardi, programmate fin da ora tutto quello che c'è da fare nel fine settimana.

Sagittario; in amore se una storia ha avuto problemi ora si potrà recuperare. Nelle relazioni però ci sono ancora delle perplessità. Nel lavoro ci sono delle difficoltà da dover gestire, tentate di superare ogni opposizione.

Capricorno: a livello sentimentale in questa giornata potrete finalmente recuperare. Alcune dispute saranno superate. Nel lavoro diverse questioni sono da rivedere, in particolare per chi vuole cambiare attività.

Acquario: a livello amoroso fine settimana che partirà con qualche dubbio in più.

Ci vorrà una maggiore pazienza. Nel lavoro alcune situazioni al momento vi vedono molto impegnati, per questo motivo potrebbe non mancare un momento di agitazione.

Pesci: in amore - con la Luna favorevole - le cose vanno meglio, potrete finalmente recuperare. Nel lavoro alcune persone potranno essere contro di voi, attenzione da questo punto di vista.