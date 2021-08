Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 agosto, i nati sotto il segno della Vergine saranno in gran recupero. Gli Acquario, invece, devono essere cauti in amore.

Approfondiamo ora l'astrologia giornaliera per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo ultimi, gli quattro segni

12° in classifica Acquario: meglio essere cauti in amore. Cercate di non intavolare discussioni in questo weekend. Specie per quanto riguarda i rapporti nati da troppo poco tempo. Non tirate fuori il peggio di voi.

11° Leone: in amore è opportuno non tirare troppo la corda.

Le persone che vi circondano sono abituate ai vostri colpi di testa, tuttavia, è meglio che non vi sentiate troppo sicuri, tutto potrebbe cambiare improvvisamente.

10° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 28 agosto vi invitano a mantenere un profilo professionale sul lavoro. Non siate troppo intransigenti e cercate di aprirvi con le persone care. Potreste rimanere stupiti.

9: Gemelli: qualche passo falso in amore potrebbe costarvi caro. Se state pensando di chiudere una relazione, riflettete attentamente, perché dopo poi non si può più tornare indietro.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: in amore siete abbastanza appagati, ma le altre tipologie di relazioni potrebbero portarvi qualche problema.

Cercate di essere obiettivi e sinceri, ma senza essere troppo rozzi.

7° Scorpione: Le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 agosto 2021 vi invitano a godervi questi ultimi sprazzi di estate. A partire dalla prossima settimana potreste essere molto impegnati, quindi, state molto attenti.

6° Cancro: nella vita è importante pianificare le mosse.

Ad ogni modo, in certe occasioni bisogna essere flessibili e vivere alla giornata. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siete un po' impacciati. Liberatevi dei vostri limiti e godetevi le cose così come arrivano.

5° Toro: buon momento per recuperare in amore. Se state aspettando delle risposte lavorative dovete essere pazienti.

Le cose non arrivano tutto e subito, pertanto, dovete essere cauti. In amore siate più aperti.

Oroscopo, i segni più fortunati del 28 agosto

4° in classifica Ariete: le stelle vi sorridono, ma voi dovete imparare a sorridere di rimando. Talvolta vi lasciate scappare delle occasioni perché temete di soffrire. Bene, non fatelo, perché la strada verso la felicità è fatta anche di rischi.

3° Bilancia: in amore è possibile recuperare un rapporto in sospeso. Dal punto di vista delle relazioni amicali, invece, siete un po' troppo distratti e le persone care potrebbero risentirne. In famiglia arriveranno dei momenti abbastanza distesi.

2° Capricorno: interessanti risvolti sul fronte del lavoro. A partire dalla prossima settimana ci saranno delle belle sorprese in arrivo.

Cercate di essere concentrati e di non perdere mai di vista i vostri obiettivi. In amore, invece, una persona cara potrebbe stupirvi.

1° Vergine: ottima giornata per cimentarvi nelle vostre passioni e nei vostri hobby. L'oroscopo del 28 agosto vi invita a credere di più in voi stessi e a non sottovalutare né voi né gli altri.