L'oroscopo della giornata di sabato 28 agosto prevede un ottimo Sole nel segno della Vergine, che insieme alla Luna in trigono permetteranno splendidi momenti in amore, mentre Ariete dovrà controllare le proprie reazioni in amore e non serbare rancore. Idee grandi e ambizione baleneranno nella mente dei nativi Sagittario, mentre un focoso Acquario darà il meglio di sé con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 28 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 28 agosto 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale ancora incerta per voi nativi del segno.

Venere rimane opposta, e presto lo sa anche la Luna purtroppo. Cercate dunque di controllare le vostre reazioni con il partner, ma soprattutto, non serbate rancore. Se siete single vi sentite sensibili e fragili al tempo stesso, per cui attenti a come vi muoverete. Nel lavoro saprete come svolgere le vostre mansioni, e i risultati saranno più o meno soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo di sabato 28 agosto pieno di soddisfazioni grazie alla Luna in congiunzione e Venere in trigono dal segno della Vergine. I rapporti affettivi con il partner saranno grandiosi, e darete abbastanza importanza alla vostra vita di coppia. Se siete single l'amore per voi è importante, e sceglierete con cura la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro qualche suggerimento potrebbe esservi di grande aiuto per migliorare i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo pieno di grandi progetti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere rimane in buona posizione dal segno della Bilancia, inoltre questo cielo favorisce interessanti progetti di coppia.

Se siete single conquistare la vostra fiducia non è semplice, ciò nonostante troverete qualcuno che sappia sciogliervi il cuore. Nel lavoro le prossime giornate saranno davvero piacevoli. Voto - 8️⃣

Cancro: un po’ di consapevolezza in più dal punto di vista sentimentale ora che la Luna si trova in sestile dal segno del Toro.

Tale movimento astrale vi sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, per cercare di riprendervi e trovare un punto di incontro tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single prima o poi troverete qualcuno che apprezzi anche i vostri difetti. Per quanto riguarda il lavoro il weekend si rivelerà davvero produttivo, dunque sappiatelo sfruttare al meglio. Voto - 7️⃣

Leone: un weekend di alti e bassi per voi nativi del segno, e questa giornata non sarà di meno. Questa Luna in quadratura infatti vi mette in difficoltà con i sentimenti, ma per fortuna Venere rimane favorevole, dunque se non avete grandi pretese, il vostro rapporto andrà tutto sommato bene. Se siete single al primo appuntamento meglio non essere esagerati con la vostra fiamma.

Carriera professionale ancora instabile, ma questo weekend potrebbe essere il preludio di un nuovo inizio. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che prevede un bel Sole in congiunzione al vostro cielo. Insieme alla Luna in trigono dal segno del Toro, godrete di una fantastica relazione di coppia, in particolare quelle coppie nate non da molto tempo. Per quanto riguarda i single il vostro modo di fare sarà piuttosto intrigante e non passerà inosservato. Nel lavoro mantenete alta la concentrazione, perché i vostri progetti professionali dipenderanno interamente da voi. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato 28 agosto che vedrà una relazione ottimale grazie a questa Venere in congiunzione.

Se siete single questo cielo favorisce gli incontri, e riuscirete a risultare davvero attraenti. Nel lavoro sarete in grado di metterci un tocco di originalità e i risultati saranno praticamente eccellenti. Voto - 9️⃣

Scorpione: Luna in opposizione che rende difficili le interazioni con gli altri secondo l'oroscopo. Infatti, che siate single oppure no, esprimere le vostre emozioni potrebbe non essere così semplice, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un po’ di tensione a causa di questo cielo che si muove, per cui attenti a ogni cambiamento. Voto - 6️⃣

Sagittario: un quadro astrale positivo secondo l'oroscopo della giornata di sabato 28 agosto.

Sul fronte sentimentale godrete di una relazione stabile, forse non particolarmente affiatata, ma con Venere in sestile non ci saranno problemi. Se siete single avrete voglia di mettervi in gioco, ma dovrete saper giocare bene le vostre carte. Miglioramenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro, che potrebbero esservi di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di sabato che darà inizio a un weekend nel complesso discreto per voi nativi del segno. Godrete infatti del sostegno della Luna, e dal punto di vista sentimentale ci sarà una maggior tranquillità tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete in grado di cogliere i giusti segnali dalla gente.

In ambito professionale prendete le vostre decisioni con calma, e vedrete che non sbaglierete. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata focosa e piena di sentimenti per voi nativi del segno con questa magnifica Venere in ottimo aspetto. Secondo l'oroscopo, questa giornata sarà adatta per mettere a segno diverse soddisfazioni in campo sentimentale, sia per chi è innamorato che per chi è single. Molto bene anche nel lavoro, grazie ad una strategia efficace con le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale valida nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà un certo feeling, utile per portare avanti serenamente il vostro rapporto. I single saranno sempre in grado di vedere il lato positivo delle cose. Nel lavoro aggiustate e perfezionate alcune vostre idee affinché siano più efficaci. Voto - 7️⃣