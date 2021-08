L'oroscopo del mese di settembre vedrà un Capricorno riacquisire mordente dal punto di vista sentimentale con Venere che non sarà più sfavorevole, così come Pesci avrà modo di intensificare il proprio rapporto con il partner. Il pianeta dell'amore si troverà nel segno dello Scorpione, e regalerà intense emozioni ai nativi del segno, mentre Sagittario mostrerà tutta la sua sapienza soprattutto in ambito professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo di settembre 2021, 2^ sestina

Bilancia: primi giorni di settembre che saranno gli ultimi così favorevoli dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Venere infatti lascerà il vostro segno zodiacale, ma in ogni caso, dovreste riuscire comunque ad avere una relazione stabile, piacevole. I rapporti in famiglia saranno nel complesso soddisfacenti, al punto che vi piacerebbe poter fare di più. I cuori solitari acquisiranno fascino e voglia di mettersi in gioco, distinguersi. Settore professionale in miglioramento, che vedrà il pianeta Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Le idee nella vostra mente fioccano, e i risultati saranno davvero convincenti, in particolare per coloro nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di settembre che vedrà un rapporto di coppia ricco di emozioni, in particolare dalla seconda parte del mese.

Venere infatti si sposterà nel vostro segno zodiacale, e con il giusto affiatamento tra voi e il partner, sarà il momento adatto non solo per lasciarsi andare alla passione, ma anche per mettere in piedi importanti progetti. Se siete single fare nuove conoscenze vi entusiasma, e chissà, magari tra queste potrebbe esserci la persona che fa per voi.

In ambito lavorativo purtroppo Mercurio non agirà più in modo così attivo, e ora dovrete guardarvi le spalle da Giove e Saturno in quadratura. Prendete con grande cura le vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale che vedrà un alleato in più su cui poter contare secondo l'oroscopo. Mercurio infatti transiterà nel segno della Bilancia, dunque sarà in sestile nei vostri confronti.

Le vostre capacità amministrative saranno invidiabili, grazie ad un'ottima organizzazione e a delle idee sempre fresche. Per quanto riguarda i sentimenti Venere sarà favorevole nelle prime giornate del mese, per poi spostarsi nel segno dello Scorpione, ciò nonostante non per questo il vostro rapporto andrà male. A parte qualche piccola ma normale incomprensione, le cose tra voi e il partner funzioneranno abbastanza bene, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari Marte in sestile vi rende seducenti e attraenti, con quella voglia di fare piacevoli conquiste. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vi vedrà riacquisire mordente secondo l'oroscopo del mese di settembre.

Magari le prime giornate potrebbero ancora non essere il massimo tra voi e il partner, ma successivamente, ritroverete quella voglia di amare che tanto vi contraddistingue. Per quanto riguarda i single se volete conoscere nuove persone, dovrete mettere in mostra tutte le vostre buone doti per fare conquiste. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio e Marte che si spostano nel segno della Bilancia potrebbero nascere alcune difficoltà con i vostri progetti. Le vostre idee dunque potrebbero sembrare all'apparenza interessanti, ma forse sarebbe il caso di pensare due volte a quel che fate. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo del mese di settembre davvero interessante per quanto riguarda la vostra carriera professionale.

Marte e Mercurio entreranno in trigono dal segno della Bilancia, e insieme a Giove e Saturno già nel vostro cielo, la vostra carriera prenderà il volo. In amore purtroppo Venere tenderà a giocarvi un brutto scherzo mettendo qualche piccola incomprensione tra voi e il partner. Certo, il vostro rapporto dovrebbe essere già consolidato, per cui non dovrebbero esserci grandi difficoltà. In ogni caso, fate comunque attenzione. I cuori solitari potrebbero anche riuscire a trovare la loro anima gemella, ma dovranno sudare tanto per riuscire a conquistarla. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che all'inizio del mese non vi darà ancora tante soddisfazioni. Successivamente però, le cose finalmente miglioreranno, e con Venere che passerà in trigono nel segno amico dello Scorpione, godrete di intense emozioni insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single questo potrebbe essere un ottimo periodo per stare in giro, darsi da fare e chiudere al meglio questa estate. Sul posto di lavoro Marte e Mercurio smetteranno di agire a vostro svantaggio, ciò nonostante dovrete comunque impegnarvi tanto per ottenere risultati soddisfacenti. Voto - 8️⃣