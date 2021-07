Anche l'ultima settimana del mese di luglio è giunta ormai al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un nuovo mese pieno di novità per la maggior parte dei segni zodiacali. L'Oroscopo dei questo weekend, compreso tra venerdì 30 luglio e domenica 1° agosto, preannuncia l'arrivo di giornate a dir poco interessanti per tutti coloro nati sotto al segno dell'Ariete, considerato uno tra i segni maggiormente fortunati del periodo in questione. Gli astri assumeranno una posizione ottimale in grado di elargire positività e fortuna anche ai segni di Bilancia e Cancro, mentre si ritroveranno immersi in situazioni poco piacevoli e preferibilmente evitabili i nativi dei Pesci, con la nascita di qualche discussione di troppo all'interno della vita di coppia e sul posto di lavoro.

Le emozioni e i sentimenti non mancheranno di certo, ma non tutti riusciranno ad assaporare realmente ciò che la vita ha deciso di donare in queste giornate di transizione.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno dell'Ariete sembra proprio rientrare tra i segni zodiacali maggiormente fortunati di tutto il periodo in questione. L'oroscopo del nuovo weekend, quello che segna la fine di luglio e l'inizio di agosto, preannuncia giornate interessanti per tutti coloro che godono dell'influenza di questo segno zodiacale. Le prossime giornate saranno in grado di portare con sé aria di novità e cambiamento, oltre che una buona dose di positività ed armonia sia all'interno della vita di coppia che nella famiglia.

Toro - varie notizie sembrano continuare ad attendere il segno del Toro, da quelle più negative a quelle più positive ed in grado di portare speranza e luce per il futuro. Cercare la serenità sembra essere l'unica preoccupazione per il momento, considerata la situazione attuale in cui il lavoro non sembra volersi farsi trovare e la fortuna sembra aver deciso di volgere il proprio sguardo altrove.

L'oroscopo del weekend in questione non può consigliare altro se non attendere l'arrivo di periodi decisamente migliori.

Gemelli - riuscire a venire fuori dalle varie situazioni spiacevoli in cui si è imbattuti non sembra essere semplice, ma grazie alla complicità del partner ed alla presenza sempre costante della famiglia si sarà in grado di superare le varie difficoltà che si paleseranno lungo il cammino.

Attenzione, però, a non adagiarsi troppo sugli allori: farsi aiutare è importante, ma lo è ancor di più il non fare esclusivamente affidamento sulle forze altrui.

Cancro - anche il segno del Cancro, stando a quanto anticipato dall'oroscopo, affronterà un periodo di transizione in completa armonia e tranquillità, godendo della presenza della famiglia e delle persone amate e riuscendo a portare a compimento la maggior parte degli obiettivi che ci si era prefissati. Qualche piccolo rallentamento potrebbe subentrare all'interno dell'ambito lavorativo, ma grazie alla capacità ed alle abilità del Cancro sarà possibile sorvolare il tutto senza troppe difficoltà.

Leone - qualche piccola complicazione potrebbe subentrare con l'avvicinarsi del weekend.

La serenità raggiunta potrebbe essere messa a dura prova dalla nascita di situazioni particolari in grado di alterare, in maniera permanente o meno, i rapporti con alcune delle varie amicizie. Alcuni timori potrebbero divenire tangibili proprio in questo periodo e la paura di fare il primo passo per dichiararsi alla persona interessata potrebbe impedire la nascita di una eventuale relazione sentimentale.

Vergine - la fortuna sembra finalmente aver deciso di volgere il proprio sguardo anche in direzione del segno della Vergine. Grazie al favore dei vari astri sarà possibile cimentarsi in sperimentazioni nuove e lasciarsi alle spalle tutte le preoccupazioni accumulate fino a questo momento. L'oroscopo preannuncia l'arrivo di notizie più o meno importanti per coloro nati sotto a questo segno zodiacale.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la Bilancia sembra rientrare tra i segni più favoriti del periodo in questione. L'oroscopo preannuncia l'arrivo di giornate ottimali da trascorrere in compagnia del partner e delle persone care, magari organizzando una piccola gita fuori porta per ricongiungersi con la natura e scaricare rapidamente tutte le tensioni e preoccupazioni. I sentimenti potrebbero essere amplificati durante questo weekend ed anche la minima sensazione potrebbe scatenare una reazione quasi incontrollabile di gioia.

Scorpione - la nascita di qualche battibecco potrebbe portare, all'interno della vita di coppia, qualche complicazione non preventivata e non semplice da superare. Potrebbe volerci molto impegno e non poca pazienza per riuscire a riallacciare i rapporti e renderli saldi come un tempo, ma non sarà comunque un'impresa impossibile.

In ambito lavorativo, invece, si potranno raggiungere ottimi risultati nonostante qualche sfumatura di stanchezza.

Sagittario - il segno in questione, secondo l'oroscopo del weekend, potrebbe imbattersi in giornate non proprio fortunate. Le varie discussioni potrebbero portare alla luce problematiche di fondo mai affrontate e sarà quindi necessario sedersi a tavolino e cercare di risolvere il tutto senza alcuno sconto. Tralasciare qualche particolare potrebbe non essere la cosa migliore da fare. Bisognerà quindi fare molta attenzione alle parole da scegliere e non gettarsi addosso esclusivamente fango. Aprirsi e parlare sarà l'unico modo per riappacificarsi.

Capricorno - la fortuna non sembra voler abbandonare il segno zodiacale in questione, accompagnandolo anche durante il weekend di transizione che sta per sopraggiungere e permettendogli di raggiungere i vari obiettivi prefissati.

La vicinanza del partner e delle persone amate si farà sempre più presente e non abbandonerà mai il Capricorno durante il suo cammino, restandogli accanto sia nei momenti di gioia che, soprattutto nei momenti di sconforto.

Acquario - il segno dell'Acquario farebbe meglio a sedersi un attimo e riflettere attentamente sulla propria vita, specialmente su quelle che sono le proprie priorità ed i propri bisogni e donare ai vari aspetti della vita la giusta attenzione. Non sempre accanirsi per ottenere qualcosa porterà alla realizzazione del proprio desiderio e spesso e volentieri sarà necessario allentare la presa e cambiare obiettivo.

Pesci - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo weekend di transizione, tra il mese di luglio e quello di agosto, non sembra preannunciare nulla di positivo per il segno dei Pesci.

La stanchezza verrà avvertita in tutte le sue sfaccettature e più posizioni astrali poco ottimali non permetteranno le realizzazioni di grandi piani. Le discussioni, sfortunatamente per il segno in questione, saranno all'ordine del giorno ed abbracceranno ogni ambito della quotidianità, dalla sfera sentimentale al luogo di lavoro, non tralasciando neanche la famiglia. L'unico consiglio sarà quindi quello di attendere e portare pazienza fino all'arrivo di un periodo migliore.