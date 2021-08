Nel corso della settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 agosto 2021, l’Oroscopo prevede una situazione planetaria movimentata, in cui prevarrà l’aspetto positivo del segno della Vergine. In questa costellazione risiederanno Marte, Venere e Mercurio nella seconda parte della settimana.

La Luna sarà nei gradi dello Scorpione, mentre Plutone nel Capricorno. Il pianeta della grande fortuna Giove rimarrà stabile nella costellazione dell’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo della settimana: Vergine in testa

1° Vergine: con questa situazione planetaria a vostro favore era indubbio che questa settimana avreste avuto il primo posto assicurato in questa classifica.

Saranno gli affari e la professione i diretti beneficiari di questa combinazione, ma anche in amore ci saranno novità eccellenti per il prosieguo della vostra relazione. Il weekend si prospetta stabile secondo l’oroscopo, senza alti né bassi troppo significativi.

2° Capricorno: gli influssi positivi dei pianeti nella costellazione della Vergine doneranno alla vostra relazione una grande spinta emozionale che influirà significativamente sulla passionalità. Le probabilità di conquistare la persona amata saranno ben al di sopra delle vostre aspettative, ma al tempo stesso di intavolare una amicizia che potrebbe essere più duratura di quel che apparirà a prima vista.

3° Toro: l’intesa di coppia nella vostra relazione sarà più intensa che mai, soprattutto alla luce degli alti e bassi che in questo periodo hanno influito non poco nel vostro rapporto con il partner.

Avrete delle opportunità lavorative che risulteranno molto stimolanti sia per la vostra mente che per l’aspetto economico. Ci sarà un lavoro di squadra formidabile sul posto di lavoro, secondo l’oroscopo.

4° Scorpione: i traguardi che recentemente vi eravate prefissati adesso saranno finalmente raggiunti, nonostante eravate dubbiosi al riguardo.

L’oroscopo prevede anche una grande carica energetica che vi renderà vivaci con gli affetti e astuti sul lavoro, anche se nel fine settimana potreste avvertire una stanchezza molto forte a cui dovrete porre rimedio con il riposo.

Amicizie per Acquario

5° Acquario: le amicizie saranno il vero fulcro della vostra settimana. Con loro potrete scambiare idee e condividere passioni che altrimenti al di fuori di voi non troverebbero sfogo.

Probabilmente in amore si riscontrerà qualche difficoltà, ma niente che non riuscirete a superare insieme al partner. Avrete una intesa eccellente, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà.

6° Leone: troverete la concentrazione necessaria a superare le sfide che secondo l’oroscopo vi verranno messe davanti, però ci sarà bisogno di qualche responsabilità in più da parte vostra, specialmente se avete a che fare con una relazione già avviata o comunque con la famiglia. Avrete comunque un sostegno valido da parte della stessa famiglia, anche di alcune amicizie strette e molto importanti.

7° Bilancia: la parola relax sarà quella che vi accompagnerà per tutto l’arco settimanale attuale, nonostante qualche piccolo imprevisto che potrebbe irritarvi non poco.

Finalmente potrete anche arrivare a qualche novità che attendevate da tempo e che adesso troverà una concretezza propria. In amore non ci sarà un affiatamento molto significativo, ma si manterrà un equilibrio che tutto sommato sarà ottimale.

8° Ariete: avrete molto entusiasmo per il fine settimana, già adibito al relax e a qualche iniziativa interessante da condividere con il partner. Però la prima parte della settimana potrebbe essere molto faticosa, soprattutto se avete ancora qualche progetto o affare in sospeso con cui dovrete ancora fare i conti. Avrete qualche dissidio con i colleghi, ma niente che possa mettere a repentaglio gli obiettivi in comune.

Stress per Gemelli

9° Gemelli: avrete molto stress che probabilmente vi renderà piuttosto irascibili e all’erta, secondo l’oroscopo settimanale.

Ci saranno molte cose che vi faranno irritare, ma probabilmente ciò che potrebbe minare la vostra concentrazione saranno alcune cose nell’ambiente lavorativo che si stanno trascinando da molto tempo a questa parte.

10° Pesci: purtroppo le vecchie situazioni che per la coppia erano scomode potrebbero essere inserite all’interno di nuove discussioni. Queste però saranno presenti nell’ambiente lavorativo, facendovi preferire il lavoro in solitaria e dandola dunque per scontato. Troverete un appiglio significativo nella famiglia, oppure in una amicizia che sappia ascoltarvi in modo disinteressato.

11° Cancro: ci saranno problematiche che in realtà non vorreste prendere in considerazione in questo momento.

Però caricarvi delle responsabilità vi porterà anche a risolvere determinati problemi. Molto del lavoro dovrete farlo da soli, perché il supporto affettivo al momento potrebbe difettare su molti piani.

12° Sagittario: purtroppo ci saranno delle discordanze all’interno della vostra squadra di lavoro, con una complicità piuttosto scarsa e priva di stimoli che potrebbero fare la differenza. Per il momento anche gli affari potrebbero non andare in porto. Sul piano affettivo l’oroscopo prevede un periodo di freddezza che potrebbe non essere superato in tempi brevi, come effettivamente vorreste.