L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 agosto 2021 è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi da parte dell'Astrologia è la seconda settimana del mese attuale. In analisi le previsioni con le pagelle dei primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questa parte del mese di agosto?

Volendo anticipare qualcosa in merito ai segni migliori e peggiori del periodo, a svettare a pieno titolo sul podio più alto della classifica provvisoria dei primi sei segni, Vergine (voto 10).

Ottima la settimana anche per coloro nativi in Toro (voto 8). Periodo standard invece, in linea con la migliore normalità, per Ariete (voto 7), Gemelli (voto 7) e Cancro (voto 7).

A chi toccherà subire le turbolenze negative di astri poco convincenti? In questo caso, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica indicano che a subire in modo molto marcato i capricci astrali del momento saranno in particolare quelli del Leone (voto 5), messi alle strette da dissonanze planetarie decisamente negative.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare "al setaccio" le attesissime previsioni dell'oroscopo della settimana, mettendo a nudo le analisi astrologiche interessanti il periodo da lunedì 9 a domenica 15 agosto, ci preme indicare quali saranno i nuovi transiti lunari.

L'astro terrestre nel frangente sotto osservazione prenderà tre pause in altrettanti segni. La Luna in Vergine darà inizio al primo dei tre transiti lunedì 9 agosto alle ore 16:56. Poi mercoledì 11 agosto, alle ore 22:08, assisteremo all'ingresso della Luna in Bilancia. La settimana in analisi potrà ritenersi chiusa, ovviamente in relazione agli spostamenti lunari, con l'arrivo della Luna in Scorpione previsto per sabato 14 agosto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da segnalare per dovere di cronaca un altro spettacolare transito astrale, in questo caso non imputabile all'Astro terrestre: curiosi di sapere di cosa si tratta? Bene, nessun segreto: il prossimo mercoledì 11 agosto, precisamente alle ore 21:56, nel cielo astrologico del momento il Pianeta Mercurio entrerà nel segno della Vergine, unendosi in un abbraccio virtuale con la Luna, quest'ultima in entrata nel segno della Bilancia proprio nella stessa giornata.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Le sette nuove giornate prese in considerazione dall'oroscopo settimanale, prossime all'arrivo, a questo giro non saranno da ritenersi troppo impegnative per voi del segno. Ovviamente escludendo le sole due indicate con il segno di spunta negativo, ovvero quelle relative a venerdì e sabato con due stelle, diciamo pure che le restanti saranno più che positive, sfruttabili a piene mani nelle varie situazioni giornaliere. Nel vostro orizzonte appaiono nuovi incontri e nuove persone, anche legate all’ambiente professionale: coltivate, parlate, ascoltate, non sprecate occasioni che potrebbero rivelarsi ottime. Se agirete con calma e lucidità, raggiungerete obiettivi anche al di sopra delle vostre aspettative.

Nel prospetto troverete le stelline quotidiane legate a filo diretto con i giorni analizzati nel periodo. A voi scoprire il responso degli astri analizzando la scaletta sottostante:

Top del giorno martedì 10 agosto;

martedì 10 agosto; ★★★★★ lunedì 9 e mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 agosto;

★★ sabato 14 agosto.

♉ Toro: voto 8. Questa nuova settimana si presenta molto positiva, almeno sulla carta, in quasi ogni comparto. Sia in amore che nel lavoro il vostro ingegno e l'arguzia dovranno stare all’erta. I pensieri prenderanno l’onda giusta giovedì, per poi riprendere voga venerdì, sabato e domenica: chissà quanti importanti progetti state aspettando. Nel lavoro soluzioni strategiche trovate per caso saranno molto efficaci per coccolare la clientela, calmare i più esigenti e soprattutto accontentare chi si lamenta sempre.

Approfittate di questo ottimo fine settimana per occuparvi di questioni legate all’economia domestica e alla sfera familiare. In tal senso è bene fare progetti precisi per il futuro prossimo. In questi due giorni non sarebbe affatto male concedersi qualche piacere culinario. Il resoconto finale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 12 agosto;

giovedì 12 agosto; ★★★★★ venerdì 13, sabato 14 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 agosto;

★★★ lunedì 9 agosto;

★★ martedì 10 agosto.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana scorrevole, buona per la maggior parte delle giornate. Diciamo che vi aspetta un ottimo venerdì, piacevole e ovviamente da dedicare al rilassamento mentale, al settore sentimentale e, chi ne avesse possibilità, al dolce far nulla.

La Luna in Bilancia coccolerà la vostra voglia di stare in casa, magari di viziare i vostri affetti con qualcosa di buono da offrire e proteggendo la serenità in ambito di coppia, magari offrendo la possibilità di trovare una nuova "golosa" armonia passionale. Caldi incontri a livello sentimentale anche per voi single, ovviamente se a caccia di avventure mordi e fuggi o semplicemente qualche flirt con il quale misurare il vostro grado di conquista. Avvertirete una nuova serenità derivante dalla presenza di una persona su cui contare senza riserve di sorta. Una persona che saprà infondere un senso di sicurezza e trasmettere calore. A voi le stelline della positività/negatività:

Top del giorno venerdì 13 agosto;

venerdì 13 agosto; ★★★★★ sabato 14 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★ martedì 10 agosto;

★★ lunedì 9 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

Settimana decisamente tranquilla su molti fronti per voi nativi. L'Astrologia del periodo invita a prestare un po' più di attenzione nella parte centrale, preventivata con due giornate sicuramente "no". Dunque avrete da stare in campana proprio mercoledì e giovedì, entrambi poco affidabili, poi via libera alla positività. Se avete da poco conosciuto una persona che vi attrae, cercate di non crearvi troppe aspettative e lasciate tempo al tempo. Se son rose forse fioriranno, è proprio il caso di dirlo. In famiglia, invece, si respira un’aria particolarmente positiva: godetevela tutta! Rispetto alla settimana scorsa avete le idee più chiare e siete in grado di fare le scelte più giuste. Però dovete tenere alta l’attenzione in campo lavorativo.

Pronti a scoprire le restanti stelline quotidiane? Bene, ecco il responso direttamente dall'Astrologia del momento con le stelle giornaliere attribuite al periodo:

Top del giorno domenica 15 agosto;

domenica 15 agosto; ★★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★★ martedì 10 e venerdì 13;

★★★ mercoledì 11 agosto;

★★ giovedì 12 agosto.

♌ Leone: voto 5. In arrivo una settimana davvero poco fortunata per voi del segno. Escludendo la sola giornata a cinque stelle di venerdì, insieme alle altre a quattro stelle visibili in scaletta, diciamo che il periodo sarà penalizzato soprattutto nella parte iniziale e finale, un po' meno in quella centrale, con giornate abbastanza positive. Insomma un periodo difficile, questo sì, ma è anche vero che se seguirete con scrupolo i nostri prossimi oroscopi avrete consigli utili e dritte da sfruttare.

Infine un appunto sulle giornate peggiori: da prestare massima attenzione a martedì e domenica, ma soprattutto quella di mercoledì 11 agosto, valutata in questo frangente con la sigla del "ko". A voi il riepilogo relativo al responso delle stelle:

★★★★★ venerdì 13 agosto;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12 e sabato 14;

★★★ martedì 10 e domenica 15;

★★ mercoledì 11 agosto.

♍ Vergine: voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero super, certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. L'oroscopo dal 9 al 15 agosto rivela che a dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, sarà una meravigliosa Luna in vergine in arrivo nel comparto a partire dalle ore 16:56 di lunedì 9 agosto, a cui seguiranno altre due giornate davvero prorompenti.

Le stelle favoriscono l’amore, all’orizzonte ci sono nuovi incontri per i single e le coppie ormai consolidate, invece, raggiungeranno un bel traguardo. In questo periodo avrete il piacere di avere nel comparto il pianeta Mercurio: cercate di dedicare parte del tempo non soltanto alla vita privata ma anche ad altro, ovviamente lasciando fuori tutto il resto; ci penserete a tempo debito. Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni, togliendo completamente il velo dalle stelline giornaliere applicate ai singoli giorni del periodo. La scaletta:

Top del giorno lunedì 9 agosto (Luna in Vergine);

lunedì 9 agosto (Luna in Vergine); ★★★★★ martedì 10, mercoledì 11 (Mercurio nel segno) e giovedì 12;

★★★★ venerdì 13, sabato 14 e domenica 15.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale completa per tutti e dodici i segni.