Nuovo appuntamento con l'oroscopo. È la settimana di Ferragosto ed è interessante scoprire chi la passerà alla grande e chi invece la trascorrerà in mezzo a problemi e tensioni.

Approfondiamo quindi le previsioni delle stelle dedicate alla settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 agosto.

La settimana di Ferragosto secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte amore, questa è un’ottima settimana per riacquistare fiducia in voi stessi. Se nelle ultime settimane avete discusso pesantemente, oppure c’è tensione nella vostra vita matrimoniale, è arrivato il momento di fare pace, di ricongiungersi.

Anche per i cuori solitari del segno è arrivato il momento di vivere l’estate, di spegnere qualsiasi tipo di dubbio. In campo lavorativo, dovete sbrigare le ultime incombenze di lavoro prima della pausa estiva. Se state ancora cercando il lavoro dei sogni, rimboccatevi le maniche, potreste trovare qualcosa d’interessante. In salute, potreste sentirvi stanchi e snervati per colpa del caldo, ma anche per i compiti da concludere prima di Ferragosto.

Toro – In amore, la settimana di Ferragosto potrebbe mettere alla prova le vostre certezze, le vostre aspettative. Qualche tensione tra voi e il partner potrebbe essere inevitabile. La gelosia o le discussioni familiari potrebbero mettervi contro il partner: attenzione.

Coltivate l’arte della pazienza e cercate di non rispondere a tono o di attaccare bottone. Se siete single da troppo tempo, questa settimana potrebbe regalarvi un amore duraturo, ma cercate di essere realisti e concreti. In questi giorni si pensa alle ferie e alle vacanze, di meno al futuro e alla professione. In salute, fate attenzione alle bevande troppo fredde e alla tintarella selvaggia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemelli – In amore questa settimana di Ferragosto regala romanticismo e dolcezza a go-go. Se nel vostro rapporto di coppia manca l’affetto, siate coraggiosi e mettere in chiaro i vostri sentimenti, sapete benissimo che trascinare una storia che non vi soddisfa porta solo malumore e odio. I cuori solitari del segno potrebbero vivere avventure estive che lasceranno il segno.

In tema di lavoro e denaro è arrivato il momento di riflettere sul da farsi, qualcuno potrebbe seminare zizzania. Se invece dovete lavorare anche nel weekend di Ferragosto, evitate di discutere con i colleghi e siate precisi e organizzati. Se negli ultimi tempi avete avuto un problema di salute, cercate di privilegiare un’alimentazione sana e naturale che vi aiuterà a rimanere in forma.

Cancro – In amore, è un periodo che vi spingerà a riflettere, soprattutto a metabolizzare i cambiamenti, le novità e il passato. Sentite anche il bisogno di chiarire alcune cose con il partner. I single non hanno voglia di non commettere gli stessi errori del passato e questo atteggiamento aiuterà a non instaurare un legame con le persone sbagliate.

Sul fronte lavoro, vi attendono giornate impegnative ma anche fortunate, avete modo di rifarvi anche in campo economico. Chi è in cerca di un’occupazione potrebbe accontentarsi di un part-time o di un lavoro stagionale. In salute, energia al massimo, dovete combattere la pigrizia e tonificare la muscolatura.

Previsioni delle stelle fino al 15 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, questa settimana di Ferragosto avete voglia di tuffarvi in qualche avventura estiva. Tutto potrebbe andare bene, ma dovete imparare a non prendervela troppo per le parole poco carine della famiglia o per gli imprevisti. Per i cuori solitari del segno questa è la settimana della caccia grossa. È un periodo buono per lavoro e soldi, un investimento potrebbe andare a buon fine, se aggiustate il tiro.

In salute, cercate di migliorare il vostro aspetto e di risolvere vecchi problemi fisici.

Vergine – In amore, nel rapporto di coppia potreste avvertire il bisogno di qualcosa di più, di diverso dal solito e il partner farà fatica a capire le vostre esigenze e ad accontentarvi. Se si sforza, allora vuol dire che vi ama davvero. Se, invece, non vi prende in considerazione potreste mettere la parola fine alla relazione. Periodo poco favorevole per i cuori solitari in cerca d’amore, cercate di non chiudervi a riccio e di fare più vita di società. Inizia una nuova fase nel vostro percorso lavorativo e finanziario, un progetto importante potrebbe farvi riacquistare fiducia nel futuro. In salute, gli ultimi tempi sono stati piuttosto stressanti, regalatevi un piacevole e rilassante weekend di Ferragosto.

Bilancia – In amore, questa è una settimana molto bella per le coppie innamorate perse. È arrivato il momento di cogliere il meglio dal vostro rapporto di coppia, chiedete quello che desiderate usando il fascino e la dolcezza. Se state chiudendo una storia travagliata, troverete il modo di agire e di mettervi in gioco. Per i single questo periodo potrebbe essere vivace e ricco di incontri e novità, l’Oroscopo consiglia di non affrettarvi e di fare un passo alla volta. In campo lavorativo, se date il meglio di voi stessi, potreste scovare nuove occasioni e concludere buoni investimenti. Ottimo periodo per coloro che cercano un lavoro ben retribuito. Per la salute e il benessere è un buon periodo, sfruttatelo anche per risolvere vecchi problemi fisici.

Scorpione – Per l’amore non si prospetta una settimana al top. Se nel rapporto di coppia c’è una forte tensione, non significa che vivrete un weekend di Ferragosto negativo. Sicuramente prima di andare in vacanza, riuscirete a sistemare certe questioni pesanti e soffocanti. L’oroscopo anticipa che in autunno vivrete una stagione splendida e potrete realizzare tutti i vostri sogni segreti. Anche se tutto non dovesse andare bene per i cuori solitari, non buttatevi giù, il finale sarà positivo ma bisogna aspettare la stagione autunnale. Pochissime difficoltà sul lavoro, anche se all’inizio della settimana potrebbero esserci tensioni, polemiche e imprevisti. In salute, potreste sentire un leggero calo fisico, cadere vittima del nervosismo.

Rilassatevi e smettetela di vedere difetti dove non ce ne sono.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 9-15 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, dovete fare attenzione ai pettegolezzi e alle invidie, soprattutto nel weekend di Ferragosto quando qualcuno potrebbe dare di matto, fare una scenata di gelosia. Manca qualche settimana per la fine dell’estate, quindi non perdete tempo dietro alle sfuriate, ai sentimenti negativi, e lasciatevi guidare dalla passione, dalla voglia di avventure estive. I single devono ascoltare solo la voce del proprio cuore, non i commenti degli altri che potrebbero non essere sinceri. La settimana di Ferragosto potrebbe concludersi in maniera positiva per il lavoro, i progetti, i colloqui e altre situazioni che vi stanno a cuore.

L’oroscopo raccomanda maggiore prudenza in ambito finanziario. In salute, siete per ottima forma. Se vi piace praticare sport, approfittate del fine settimana per fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura.

Capricorno – In amore, qualche battibecco potrebbe inaugurare la settimana di Ferragosto, forse voi e il vostro partner avete opinioni diverse su certe questioni. Incontri e nuove conoscenze potrebbero minare gli equilibri interiori che avete raggiunto. È il periodo migliore per affrontare questioni delicate, schiarivi le idee o impostare una strategia vincente. In campo lavorativo, anche se è un periodo fiacco, molte situazioni non si metteranno in moto subito. In ogni caso, con le stelle a vostro favore non mancheranno le buone occasioni e i buoni guadagni.

In salute, se vi sentite giù, forse è meglio sprecare energie inutilmente ed essere prudenti almeno per la prima parte della settimana.

Acquario – Sul fronte amore, questa potrebbe non essere una delle settimane più serene, ma in compenso vi aiuterà a capire quali sono le cose che fanno bene al vostro cuore e quali sono le persone che devono allontanarsi dalla vostra vita. Per i cuori solitari del segno si prospetto un weekend di Ferragosto intenso ma non lineare, quindi è meglio essere prudenti. È un periodo con parecchie incertezze per chi ha un lavoro e per chi sta cercando una nuova occupazione. Attenzione al pessimismo, che di sicuro non vi aiuterà a trovare una soluzione concreta ai vostri problemi.

In salute, la tensione rovina il sonno, ecco perché vi svegliate ogni mattina stanchi. Fatevi una tisana rilassante.

Pesci – In amore la settimana di Ferragosto è davvero promettente e tranquilla. Approfittate di questa quiete per chiarire quello che vorreste capire meglio. Con il partner andrà tutto bene e avrete voglia di costruire qualcosa di solido. Insomma, la vostra unione sta maturando. I cuori solitari del segno potrebbero notare qualcosa di diverso nel proprio comportamento. Ad esempio, potrebbero accorgersi che stanno cercando situazioni diverse con più stabilità, quindi questa è la settimana perfetta per trovare l’anima gemella. In campo lavorativo, le settimane centrali del mese di agosto potrebbero essere caratterizzate da imprevisti e qualche momento di tensione.

Massima attenzione anche alle questioni economiche. Se avete dei dubbi, risolveteli prima del weekend di Ferragosto. In salute, cercate di non strafogarvi, il tasso di golosità è in aumento, soprattutto domenica 15 agosto.