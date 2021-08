L'Oroscopo di domani 7 agosto sarà definito dalle influenze astrali che condizioneranno la quotidianità dei 12 segni zodiacali. Secondo la configurazione planetaria, non tutti saranno in grado di gestire con serenità l'alto numero di impegni. Alcuni preferiranno rifugiarsi in mondi di fantasia o prendere le distanza da una vita troppo caotica.

I Gemelli, per esempio, non avranno paura di affrontare le sfide del giorno, anche se avranno bisogno di qualche ora di pausa, mentre il Sagittario sarà più timoroso verso possibili fallimenti. Il Leone prenderà l'iniziativa in diverse circostanze e i Pesci, grazie alla loro sensibilità, faranno breccia nel cuore del partner.

Ecco tutti gli elementi che faranno parte dell'oroscopo di domani 7 agosto.

Previsioni zodiacali di sabato 7 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la fantasia, per voi, sarà uno strumento insostituibile. Lo utilizzerete sia sul luogo di lavoro, sia a casa. Immaginerete un futuro diverso, con più opportunità e con maggiori possibilità di crescita. Inoltre, vi dedicherete a hobby creativi che non faranno altro che stimolare ulteriormente la vostra curiosità. La famiglia potrebbe non comprendere questo atteggiamento.

Toro: il caldo estenuante vi butterà giù di morale. Vorreste andare al mare, però, almeno al momento, non ne avrete la possibilità. Sarà fondamentale non farvi travolgere dalla pigrizia e cercare di portare a termine i vostri impegni.

Entro la fine della giornata, potrebbe arrivare la svolta tanto attesa. Non è detto, però, che si presenterà nella forma desiderata.

Gemelli: nessuno riuscirà a fermare la vostra ambizione. Sarete intenzionati a raggiungere degli ammirevoli traguardi professionali, ma per riuscirci dovrete credere ciecamente nelle vostre capacità e essere disposti a rinunciare a parte del vostro tempo libero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà necessario, però, dedicare almeno qualche ora al relax, in modo da non esaurire tutte le energie.

Cancro: la configurazione planetaria di domani mostrerà un quadro incerto per il vostro segno. Da una parte sentirete di avere tante energie, ma dall'altra preferirete rimandare decisioni importanti. Questo vi collocherà in una dubbia posizione e non vi permetterà di raggiungere tutti i traguardi prefissati.

Oroscopo e consigli dalle stelle di domani 7 agosto: dal Leone alla Bilancia

Leone: il vostro carattere battagliero vi consentirà di prendere decisioni importanti. Non avrete paura di agire di impulso perché saprete di potervela cavare. La relazione con il partner andrà a gonfie vele ed entrambi collaborerete per la creazione di un legame stabile. Avvertirete la mancanza di un amico in particolare.

Vergine: finalmente, riuscirete a trovare una salda stabilità famigliare. Il rapporto con i figli e con la persona amata migliorerà notevolmente, ma dovrete fare attenzione alle parole che userete. Infatti, atteggiamenti troppo buschi o dettati dall'eccessivo nervosismo potrebbero minare la quiete domestica.

Bilancia: avrete grandi aspettative verso il futuro, soprattutto in ambito sentimentale. Sarete pronti a mettervi in gioco pur di costruire una vita famigliare solida. Purtroppo, alcune incomprensioni con il partner potrebbero mettere a rischio le vostre sicurezze. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di affrontare subito il problema.

Scorpione: sarà una giornata piuttosto noiosa perché non riuscirete a dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Tutte le attività che praticherete vi sembreranno scialbe e prive di significato. Sarà fondamentale non rimanere soli e condividere con i vostri amici i momenti di svago. Sicuramente, in questo modo, le ore assumeranno tutto un altro spessore.

Astrologia e profili zodiacali del 7 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vorreste cambiare vita e intraprendere nuove avventure, ma la paura di fallire sarà più forte di voi. Non accetterete l'idea di essere giudicati per le vostre azioni e preferirete mantenere un profilo basso. Questo atteggiamento, purtroppo, non vi consentirà di accedere a tutte le vostre risorse personali.

Capricorno: non vi sentirete molto in forze. Deciderete di dedicare questo sabato al relax personale, in modo da poter ricaricare le batterie. Il partner condividerà la vostra scelta e trascorrerà un sereno pomeriggio con voi. L'oroscopo di domani consiglia di stilare un programma dettagliato della settimana in modo da organizzarvi al meglio.

Acquario: avrete voglia di organizzare qualcosa di bello per la vostra famiglia. Forse, non disporrete delle risorse economiche necessarie, ma niente vi potrà impedire di portare gioia nella vostra casa. La collaborazione degli amici sarà essenziale soprattutto perché vi faranno comprendere di essere sulla strada giusta.

Pesci: dare spazio al lato più romantico del vostro carattere. Sprigionerete una dolcezza invidiabile e il partner non potrà fare a meno di starvi accanto. In alcune circostanze, tenderete a non difendervi, pur di non scatenare un polverone. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a essere maggiormente risoluti.