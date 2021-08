L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 agosto 2021 è pronto a comporre il delicato puzzle della positività/negatività inerente ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di sapere quali saranno i segni migliori e peggiori della settimana? Ad essere valutata quest'oggi, la seconda settimana del mese di agosto. Come sempre, le analisi sono imperniate sulle effemeridi relative del periodo e messe in relazione ai sei segni sotto analisi nel contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A non avere grossi problemi sarà lo Scorpione (voto 9).

Subito dietro il predetto simbolo di Fuoco troviamo il segno della Bilancia (voto 8). Periodo sufficientemente positivo, vista la non troppa distanza dai migliori, anche per gli ultimi quattro segni presenti nel filotto in analisi nel contesto, tutti valutati alla pari.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. L'oroscopo della settimana indica che andrà benissimo nel complesso questa settimana. In amore, per le coppie si riaccende la passione, grandi novità anche per i single: lasciatevi andare a nuove esperienze. Lavoro in netta ripresa con ottime prospettive sul breve termine.

Rimanete fermi sui vostri obbiettivi e non date credito a chi cerca di scoraggiarvi. L'arrivo della Luna in Bilancia, mercoledì, porterà i colori della "top del giorno", sostenuta dalle giornate a cinque stelle rappresentate da lunedì, martedì e giovedì. Alla grande la fortuna nei sentimenti e nelle attività quotidiane.

A voi il responso completo:

Top del giorno mercoledì 11 agosto (Luna in Bilancia);

mercoledì 11 agosto (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 9, martedì 10, giovedì 12;

★★★★ venerdì 13 agosto;

★★★ sabato 14 agosto;

★★ domenica 15 agosto 2021.

♏ Scorpione: voto 9.

L'Astrologia della settimana prepara la strada ad un ottimo periodo per voi appartenenti al simbolo astrale dello Scorpione. Diciamo con una certa sicurezza che sarà una settimana quasi perfetta (giusto un voto vi separa dalla "top"). Meravigliosa la Luna in Scorpione in arrivo proprio ad inizio weekend, ossia sabato 14 agosto.

Ma vediamo il decorso settimanale svelando i restanti giorni belli e quello (l'unico!) eventualmente considerato come "brutto", in questo caso relativo alla partenza del periodo.

Il resoconto quotidiano e conseguenti stelline:

Top del giorno sabato 14 agosto (Luna in Scorpione);

sabato 14 agosto (Luna in Scorpione); ★★★★★ giovedì 12, venerdì 13, domenica 15;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11;

★★★ lunedì 9 agosto 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Settimana non male, anche se appena sulla linea della sufficienza. Il periodo si presenterà inizialmente buono per poi chiudere altrettanto positivamente ma con una parte centrale decisamente "al rallentatore": giovedì e venerdì potreste quasi toccare il fondo. Tranquilli, sarete in salita negli altri giorni: la parte iniziale e soprattutto il weekend saranno all'insegna della piena positività.

Se poi qualcuno di voi dovesse soffrire un po' di ansia durante la settimana, gli astri invitano a capire a cosa è dovuta, cercando di andare all'origine dei problemi. Se qualcosa vi fa star male tagliate le erbacce cattive e andate avanti con la vostra vita. Dovete essere felici accanto a persone che vi rendono tali, solo così sarete tranquilli e vivrete sereni.

Le stelline previste per la settimana in arrivo:

★★★★★ martedì 10, domenica 15;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11, sabato 14;

★★★ giovedì 12 agosto;

★★ venerdì 13 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Si preannuncia un periodo abbastanza lento, privo della "top del giorno" e quasi tutto incentrato su fasi alterne.

Tenete d'occhio in particolar modo sia lunedì che domenica, regolandovi per gli altri giorni. Sul lavoro sembra andare tutto a gonfie vele e presto arriveranno belle soddisfazioni in campi inaspettati. Un sogno nel cassetto piano piano prende vita. Se da una parte è tutto rose e fiori, per l’amore invece non sembra essere così. La persona che è al vostro fianco vi nasconde un grande segreto e voi sembrate avere gli occhi completamente appannati per vedere la verità.

Il quadro astrologico definitivo:

★★★★★ mercoledì 11, giovedì 12;

★★★★ martedì 10, venerdì 13, sabato 14;

★★★ domenica 15 agosto;

★★ lunedì 9 agosto 2021.

♒ Acquario: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo poco stimolante sotto tanti punti di vista.

In linea generale scorrerà tutto sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni gravosi nelle giornate indicate più a rischio (martedì e mercoledì). Ottime da investire nelle cose che più vi premono, venerdì e sabato porteranno tanta positività e serenità a moltissimi nativi del segno. Se incontrate difficoltà sul lavoro, oppure se non riuscite a sbloccare alcune questioni, non prendetevi tutta la colpa: è un periodo difficile per tutti, tenetelo presente. Dovete soltanto continuare a mettercela tutta, evitando tormenti di sorta che si rivelerebbero dannosi per il vostro rendimento. Cercate “rifugio” nell’amore...

Vediamo di confermare il responso astrale settimanale:

★★★★★ venerdì 13, sabato 14;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12, domenica 15;

★★★ mercoledì 11 agosto;

★★ martedì 10 agosto 2021.

♓ Pesci: voto 6.

In media discreto quasi tutto i frangenti sotto analisi. Il periodo è stato valutato nelle previsioni della settimana con un voto della sufficienza: il sei appunto. A farsi sentire, la mancanza della giornata "top". Pazienza, recupererete con quelle segnalate a cinque stelle. Mettete in conto qualche diverbio riguardante la vita privata e derivante da una divergenza di opinioni: per risolverlo occorre maggiore tolleranza da tutte le parti e una ferma volontà di non far saltare alcuni equilibri ritrovati da poco. La settimana sarà in alcuni casi faticosa ma non priva di stimoli interessanti.

A voi il riepilogo con le stelline assegnate ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 9 e mercoledì 11;

★★★★ martedì 10, sabato 14 e domenica 15;

★★★ giovedì 12 agosto;

★★ venerdì 13 agosto 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La nuova classifica della settimana è pronta a regalare felicità e nuove speranze ai segni indicati come fortunati nelle giornate comprese da lunedì 9 a domenica 15 agosto.

La scala di valori in evidenza nel periodo è valida per l'intero comparto zodiacale dall'Ariete fino a Pesci: curiosi di sapere se il vostro segno rientri tra i primi in scaletta? Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà la Vergine con tutti gli altri a seguire.

Andiamo a scoprire la classifica nella sua interezza:

1° posto - Vergine , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Scorpione, voto 9;

3° posto - Toro e Bilancia, voto 8;

4° posto - Ariete, Gemelli e Cancro, voto 7;

5° posto - Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 6;

6° posto - Leone, voto 5.

Il resoconto periodico riguardante l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 agosto 2021, dunque incentrato sulla seconda settimana di agosto è arrivato alla fine.

Il prossimo incontro con l'Astrologia della settimana andrà a toccare il lasso temporale compreso nel periodo dal 16 al 22 del corrente mese.