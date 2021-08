Le previsioni zodiacali di lunedì 16 agosto 2021 sono pronte a mettere in luce le attesissime analisi quotidiane interessanti il primo giorno della settimana. In analisi in questo contesto i sei segni dello zodiaco compresi nella prima sestina zodiacale, messi sottosopra relativamente ai comparti interessanti l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di conoscere in anteprima quali saranno i segni più fortunati di lunedì? Certo che sì, quindi senz'altro iniziamo a dare un breve anticipo di ciò che è stato messo in evidenza nelle previsioni a seguire.

Diciamo subito che la giornata, visto il cielo astrale altamente positivo, offrirà ottime chance a coloro che appartengono al Cancro e alla Vergine, segni entrambi considerati a cinque stelle, ossia tra i migliori del periodo. In leggera difficoltà sia il Leone che l'Ariete.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 16 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Ariete;

Previsioni zodiacali del 16 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 16 agosto al segno dell'Ariete annuncia l'arrivo di una giornata abbastanza complicata, sia nel lavoro che in amore.

In questo periodo non ammettete vie di mezzo e questa rigidità vi si potrebbe ritorcere contro. Le stelle, nel frangente sicuramente non troppo simpatiche, metteranno l'accento sul vostro orgoglio e su quanto metterlo davanti a tutto: questo potrà procurare dei problemi anche piuttosto seri all'interno della coppia. Single, avrete la faccina triste, tipo come quella postata sui social, simbolo inequivocabile del vostro malumore.

Così, persino in famiglia non troverete comprensione ma grane; parlare del passato acuisce ciò che invece vorreste dimenticare. Qualcosa di buono, però, ci sarà anche per voi, perché secondo la regola celeste ciò che viene tolto da una parte vi verrà presto restituito dall'altra. Nel lavoro, la concentrazione non sarà ai livelli ottimali e questo vi causerà qualche piccolo fastidio.

Vi state identificando con situazioni che non vi riguardano tanto da vicino e rischierete di perdere tempo per nulla.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì, in generale, indicano che evolverà abbastanza bene questa parte della settimana. Dunque un avvio settimanale discreto, buono quel poco che basta per 'tirare a campare'. Sarete in grado di avviare nuovi progetti che si riveleranno in parte redditizi. In campo sentimentale si respirerà un buon clima ed il dilagante ottimismo finirà per contagiare anche voi. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia la persona amata ad agire al posto vostro ma muovetevi con convinzione e tempestività. Single, in voi c'è tutto un mondo che aspetta di essere analizzato, dai ricordi agli affetti fino alle paure e ai desideri segreti: sogni e sensazioni raccontano cose che la mente razionale non vuole recepire.

Un amore del passato potrebbe reclamare la vostra attenzione e chissà che sia questo il periodo buono per l'amore. Nel lavoro, smettetela di preoccuparvi, tutto andrà per il meglio e i vostri progetti riceveranno il meritato riconoscimento.

Gemelli: ★★★★. Giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa per tanti di voi nativi. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi. In alcuni casi il ritmo della giornata sarà veramente incalzante, vi sentirete pertanto stanchi e stressati. In amore, le stelle vi faranno sentire il bisogno di portare concretezza nella vostra vita e in quella delle persone che vi stanno vicino, così sarete allegri, dolci, gentili e comunicativi.

Sarà quindi facile andare d'accordo con voi e con eventuali vostre scelte fatte (o da fare). In molti vivrete un momento d'oro anche nella vita di coppia. Certamente, più sarete sereni e meno somatizzerete... Single, nulla da ridire sulla vita sociale: dall'amicizia all'amore in questi giorni probabilmente farete "en plein!" Una persona che vi ha colpito molto non vuol saperne di uscire dalla vostra testa: trovate un modo simpatico per incontrarla di nuovo, sempre se ne vale ancora la pena. Nel lavoro, sarà questo un giorno fortunato per voi, almeno secondo le stelle. Tutto quello che volete realizzare sembra sia nelle condizioni migliori per essere svolto.

Oroscopo e stelle di lunedì 16 agosto

Cancro: ★★★★★. La giornata sarà da considerare senza problemi irrisolvibili per voi del segno, favorita da una meravigliosa Luna presente nel comparto del Sagittario. In generale avrete un'enorme carica vitale e questo potrà avere un effetto positivo sulla vostra vita quotidiana, visto che ultimamente avete risentito di una certa stanchezza. Riguardo l'amore, il partner sentimentale sarà la vostra roccia, le vostre radici, il porto dove rifugiarsi dalle crisi, dalle incertezze della vita, perché è sempre presente. Questo vi dà la forza necessaria per non arrendervi mai di fronte alle difficoltà. Single, lunedì favoloso, con le stelle garanti di un'allegria che travolge le persone che vi girano intorno.

Una riserva energetica praticamente inesauribile. Vi presenterete più attivi e vitali grazie all'atteggiamento mentale positivo che con pazienza avete saputo conquistare. Così il cuore tornerà a battere, percependo vibrazioni piacevoli. In ambito lavorativo state dimostrando di avere delle competenze che vanno oltre la media e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Leone: ★★★. Questo lunedì non andrà troppo bene per voi del segno, questo è quasi sicuro. Diciamo che questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali negative. In questo caso, l'Astrologia applicata al vostro segno senz'altro è improntata a dare una valutazione poco positiva al periodo in arrivo. In amore, vi aspetta una lunga e ripida salita per via di determinate influenze planetarie: non spaventatevi ma organizzatevi al meglio per affrontare il periodo con la giusta forza e determinazione.

Anche nei momenti più bui e impegnativi imparate sempre una lezione di vita, uscendo come persone migliori. Single, c'è chi dice ho toccato il fondo, ma dal fondo c'è sempre qualcuno che guarda le stelle. Ci sono momenti della vita in cui vincono fermezza e forza di convincere se stessi e gli altri. Anche se le stelle vi daranno contro, proseguite quanto iniziato affrontando quei discorsi che vi premono. Non mandate ambasciatori, presentatevi così come siete, sotto la finestra di chi sapete, il resto sarà destino... Nel lavoro, riscontrate delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi: non preoccupatevi, perché la vostra dialettica e il vostro modo di esprimervi non fa una pecca.

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, lunedì 16 agosto, prevede una giornata davvero perfetta sotto ogni punto di vista. Questo periodo infatti favorirà l'armonia e la comunione d’intenti, due elementi chiave in grado di ridare forza e smalto alla maggioranza dei rapporti. In campo sentimentale, le stelle si faranno in quattro per darvi una mano esaltando voi senza scontentare altri, in un quadro armonioso, pieno di bellezza. Il partner stravede per voi e insieme disegnerete un futuro a colori pastello, magari con una casetta fiorita, pupi e labrador in giardino... Farete progetti insieme ed all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio da programmare molto presto. Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e di un ulteriore periodo raggiante.

Fisicamente vi sentirete in ottima forma, percepite un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuta ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa. Nel lavoro vi attende un ottimo periodo, in particolare per i rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se saprete affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 16 agosto.