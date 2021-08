Per la giornata di domani, lunedì 16 agosto 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre ai nati del segno del Toro sarà necessaria molta tenacia e determinazione. La Vergine e il Cancro saranno invece sulla strada giusta per la buona riuscita di alcuni progetti importanti per l’ambito pecuniario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: successi per Capricorno

1° Bilancia: la vostra giornata lavorativa non potrebbe partire meglio. Vivaci e riposati, avrete una atmosfera molto rilassata e pronta anche per poter affrontare una sfida o una clientela piuttosto esigente.

Secondo l’oroscopo avrete una serata di divertimento assicurato.

2° Capricorno: ancora molti successi vi accompagneranno nella giornata di domani, ma allo stesso tempo anche l’amore potrebbe conoscere una nuova “fioritura” con un progetto condiviso molto importante da mettere a frutto.

3° Leone: avrete molte probabilità di rendere la vostra serata romantica sotto ogni punto di vista, anche se avrete qualche faccenda in più da sbrigare sul lavoro e nell’aspetto privato. Ci sarà occasione di riposare e di recuperare le forze nel pomeriggio.

4° Pesci: anche se le energie stanno calando drasticamente, potrete comunque vantare una grande vivacità sul fronte professionale e tanto dialogo con gli affetti.

Quest’ultimo vi permetterà di appianare alcune divergenze recenti e il gelo che è calato fra di voi.

Vergine ottima

5° Vergine: sarete sulla buona strada per poter dare un giro di vite significativo alla vostra carriera, o per trovare un lavoro che soddisfi di più le vostre esigenze pecuniarie. Avrete qualche piccola chance in più di incontrare una persona importante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Cancro: perseverare vi darà qualche soddisfazione sul lavoro, e impegnandovi ci saranno molte più possibilità di emergere nella vostra carriera o semplicemente di trovare un lavoro che corrisponda alle vostre esigenze dal punto di vista economico.

7° Gemelli: sarà un lunedì piuttosto monocorde, però si prospetta un proseguimento con qualche piccola sorpresa in più rispetto alle giornate precedenti.

Però potrebbe esserci una opportunità che vi varrà molto nelle giornate successive, secondo l'oroscopo.

8° Sagittario: avrete qualche sfida abbastanza difficile da portare avanti, però con degli aiuti esterni da parte di qualcuno che possa realmente fare qualcosa e con un po’ di sacrifici questo lunedì potrebbe prospettarsi migliore di quello che potreste pensare in un primo momento.

Ostacoli per Toro

9° Toro: qualche piccolo ostacolo per voi potrebbe essere una vera e propria seccatura da affrontare a viso aperto. Dovrete essere forti e non badare a chi in questo momento vi sta dando grane, anche se questo significherà non controbattere.

10° Scorpione: purtroppo sarà una giornata fatta di tentennamenti, di incertezze, sia sul lavoro che nella sfera privata.

Potreste sentire molte delle energie calare sensibilmente, ma secondo l’oroscopo si tratterà solo di un evento passeggero.

11° Acquario: purtroppo questo lunedì non avrà molte prospettive, e la mancanza di novità vi farà desiderare una sorpresa che possa lasciarvi a bocca aperta. Però dovrete fare i conti prima con una routine che ora come ora vi sta molto stretta.

12° Ariete: probabilmente incorrere in un litigio potrebbe essere una idea molto negativa di quella che è, perché stavolta ci potrebbero essere delle gelosie passate che purtroppo potrebbero alimentare dissidi. Sarà necessario un momento di riflessione, secondo l’oroscopo.