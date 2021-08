L'Oroscopo di domenica 22 agosto rivela una giornata decisamente speciale caratterizzata dal formarsi della Luna Piena e con l'astro argentato che lascia l'Acquario per entrare nella casa dei Pesci. Tale transizione sarà importante e favorirà l'introspezione, le emozioni e i sentimenti. Tutto ciò, però, potrebbe anche comportare disagi e confusione. Fatta questa premessa, diamo una sbirciata alle previsioni zodiacali di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile verificare la posizione in classifica del proprio segno.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - Mantenete la calma, qualcuno cercherà di farvi impazzire, rischiando di rovinarvi la domenica. Siate un po’ egoisti e pensate di più a voi stessi: quando ci si sente a posto con la propria persona, ne giova anche la famiglia e chiunque vi voglia veramente bene.

Toro - Non si prospetta una domenica facile, ma cercate di non andare in escandescenze o di abbattervi. Cambiate prospettiva, cercate di vedere le cose da un’altra angolazione. Voglia di pizza e passeggiate sul lungomare.

Gemelli - L’autunno porterà nuovi stravolgimenti, perciò se ci sono delle questioni da sbrigare, allora cercate di muovervi entro le prossime settimane. Agosto potrebbe uscire di scena con un clamoroso risvolto.

Ad ogni modo si prospetta una domenica da trascorrere in famiglia o con le persone più affezionate. Apprenderete un certo pettegolezzo che vi farà strabuzzare gli occhi.

Cancro - La vostra creatività sarà al massimo in queste 24 ore. Non vi sentirete turbati, anzi. Finalmente riceverete riscontri dopo un periodo di fiacchezza assoluta.

Qualcuno dovrà prepararsi a sostenere un cambiamento epocale che avverrà entro la fine di novembre.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Delle volte avete la netta sensazione di reggere sulle vostre delicate spalle il peso del mondo. Ne avete vissute di cotte e crude nella vostra lunga vita, ma grazie al vostro spirito guerriero non vi siete mai arresi.

L’amore per i single risulterà favorito per il resto della settimana.

Vergine - Le stelle parlano di un periodo di transizione, ci sono delle questioni spinose che vi stanno preoccupando. Avete difficoltà a dormire, infatti la sera, a letto, fate mille viaggi mentali. Cercate di tenere i piedi a terra e di vagliare anche altre vie: se una strada conduce ad un vicolo cieco, non è mai tardi per tornare indietro e cambiare percorso.

Bilancia - La crescita dev’essere sana e lenta. Tutto ciò che viene fatto in fretta e in maniera superficiale, è destinato a crollare in altrettanto breve tempo. Non fatevi influenzare da nessuno e seguite sempre il vostro istinto.

Scorpione - Tutto è raggiungibile ai tempi di oggi, basta solamente mettercela tutta.

Tutti sono bravi ad iniziare un certo percorso, ma solo in pochi hanno la capacità di persistere fino in fondo. Qualcuno sta per tornare a studiare o a lavorare ed è un po’ irrequieto per il futuro. Cercate di godervi questa domenica senza troppe paranoie e organizzate qualcosa di speciale per chi amate.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - C’è qualcosa che non vi soddisfa, perciò vi sentite un po’ tristi e scoraggiati. Questa giornata rischierà di comportare malumori, specie se vi lascerete vincere dai pensieri negativi. Tra le vostre conoscenze ce n’è qualcuna che sparla alle vostre spalle! Ultimamente avete sperperato troppo denaro online, è tempo di fare economia.

Capricorno - Qualcuno sta attendendo settembre o ottobre per prendersi una meritata vacanza, soprattutto coloro che lavorano in zone turiste. Aspettatevi 24 ore impegnative e a tratti stressanti. Cercate di prendervi cura di voi stessi, non abbronzatevi eccessivamente e senza la protezione! Faccende domestiche improrogabili, ma la serata sarà piacevole.

Acquario - Chi ha dei figli, in questa giornata dovrà tenere gli occhi puntati su di loro perché potrebbero essersi dei risvolti inattesi. Da tempo state studiando per un colloquio o un esame, settembre e ottobre saranno a dir poco decisivi. Investimenti sfavoriti così come gli incontri d’amore. Le previsioni zodiacali annunciano che la settimana prossima porterà stabilità.

Pesci - Nuovi progetti in dirittura d’arrivo per molti nativi di questo segno che con la Luna nella propria casa si sentiranno più empatici e riflessivi che mai. Non respingete a priori delle possibili offerte o proposte che riceverete prossimamente, cercate piuttosto di avere la mente aperta. Voglia di rinnovare la casa, ma occhio a non spendere troppo e attendete i saldi.

Classifica del giorno

Pesci 1°

Cancro 2°

Gemelli 3°

Scorpione 4°

Bilancia 5°

Leone 6°

Acquario 7°

Vergine 8°

Toro 9°

Ariete 10°

Capricorno 11°

Sagittario 12°