Nel fine settimana del 28 e 29 agosto la Luna e Urano transiteranno nel segno del Toro, mentre Giove e Saturno sosteranno sui gradi dell'Acquario. Il Sole, Mercurio e Marte, invece, proseguiranno il moto in Vergine, così come Venere continuerà la sosta nel segno della Bilancia. Plutone, in ultimo, permarrà in Capricorno come il Nodo Lunare Nord resterà in Gemelli e Nettuno rimarrà stabile nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: lungimiranti. La nona casa astrologica verrà irradiata dal trigono che la Luna nel segno ingaggerà col terzetto Marte-Sole-Mercurio nell'amica Vergine, donando presumibilmente ai nati Toro un mood lungimirante che terrà a bada l'impazienza e diminuirà la loro ambizione nei progetti professionali.

2° posto Capricorno: entrate extra. Dal tardo pomeriggio di sabato e per l'intera giornata domenicale, i nati Capricorno avranno buone chance di vedere rimpinguarsi il loro bottino economico grazie ad un'entrata extra, figlia di un vecchio investimento ben riuscito o di un bonus legato all'operatività.

3° posto Bilancia: sereni. La Bianca Signora in trigono a Saturno retrogrado, entrambi nel loro Elemento, potrebbero donare al secondo segno d'Aria un rinnovato clima di serenità nel ménage amoroso, così da favorire sia i dialoghi che le acrobazie sotto le lenzuola con la dolce metà.

I mezzani

4° posto Leone: pensierosi. La Luna quadrata a Giove, a cui andrà sommandosi la confusionaria posizione nettuniana, indurranno i nati Leone, c'è da scommetterci, a rimuginare più del solito sulle ultime scelte prese, mettendole in discussione e analizzandole scrupolosamente come vorrà il transito mercuriale di Terra.

A parte questa pressante parentesi mentale dei felini, però, il weekend si prospetterà particolarmente dolce sul fronte sentimentale.

5° posto Acquario: dritti al punto. Il quarto segno Fisso parrà non amare troppo i giri di parole in questo fine settimana, specialmente nella giornata di domenica quando un collega indisponente riceverà una sonora ramanzina da parte loro.

6° posto Gemelli: focus monetario. Malgrado il periodo sembrerà non nascondere particolari insidie sul fronte finanziario, i nati Gemelli potrebbero essere indotti dallo Stellium in Vergine a focalizzare le proprie attenzioni sul bottino economico, soprattutto in vista dei mesi autunnali.

7° posto Scorpione: taciturni. Luna e Urano opposti con Mercurio a dargli manforte faranno, con ogni probabilità, optare i nati Scorpione per tenere la bocca cucita in questo weekend sul versante relazionale, proferendo soltanto qualche dolce e amorevole parola all'amato bene.

8° posto Cancro: sabato sfiancante. La giornata iniziale del weekend potrebbe risultare oltremodo stancante in casa Cancro, specialmente tra coloro che saranno alle prese con un lavoro stagionale, in quanto si tratterà di 48 ore tra le più movimentate dell'estate.

9° posto Pesci: attendisti. Capire quand'è il momento di togliere il piede dall'acceleratore può rivelarsi una mossa saggia e parecchio produttiva, azione che dovrebbero intraprendere i nati Pesci durante queste due giornate di fine agosto. Così facendo, difatti, si metteranno probabilmente al riparo da inutili critiche e ricaricheranno le pile per ripartire prossimamente più grintosi che mai.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: prevaricatrici.

La nefasta posizione di Marte in Vergine verrà acuita dalla congiunzione mercuriale e, come se non bastasse, si opporrà a Nettuno retrogrado facendo probabilmente emergere l'indole prevaricatrice dei nati Vergine sul fronte professionale. A fronte di ciò, il secondo segno di Terra potrebbe trovarsi d'improvviso, in questo weekend, parte del team lavorativo contro in quanto stufo dei suoi comportamenti sopra le righe.

11° posto Sagittario: stress. La routine casa-lavoro andrà presumibilmente stretta ai nati Sagittario durante questo fine settimana d'agosto, col terzo segno di Terra che avvertirà una certa dose di stress specialmente nella nervosa giornata di domenica. Il 29, infatti, sarà bene non sfogare le proprie frustrazioni con la dolce metà perché l'amore sarà l'unica nota positiva (Venere in Bilancia e Giove in Acquario) di queste due giornate.

12° posto Ariete: bizzosi. Il nervosismo sarà presumibilmente l'indesiderato protagonista di casa Ariete durante questo weekend estivo, coi nativi che non si terranno un cece in bocca esternando il proprio malcontento a chiunque gli capiti a tiro.