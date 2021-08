L'Oroscopo del giorno 23 agosto rivela che la settimana partirà con il piede giusto grazie agli aspetti astrali. La Luna sarà in Pesci e avrà inizio la fase calante, che favorirà sia la semina che il raccolto, quindi sarà il momento migliore per partire con nuovi progetti, fare degli investimenti, chiudere un affare, migliorare la propria vita e i sentimenti. In primis approfondiamo le previsioni dello zodiaco di questa giornata e in conclusione sarà possibile consultare la posizione del proprio segno nell'annessa classifica.

Previsioni astrologiche, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata interessante per cominciare a uscire fuori dalla propria zona di comfort. Voglia di dolci e di nuove avventure emozionanti, ultimamente vi sentite svuotati.

Toro - Finalmente una buona giornata tutta da assaporare. Chi lavora vorrebbe mettersi in proprio oppure cercare delle nuove opportunità, ma la paura di ritrovarsi senza denaro è troppa. Cercate di essere più comprensivi e fate le opportune considerazioni.

Gemelli - Complicazioni in arrivo, aspettatevi una giornata sottotono e nervosa. Tenete duro, perché a breve tutto si sistemerà. Niente piove dal cielo, perciò se volete ottenere un miglioramento, dovete darvi da fare in prima persona.

Cancro - Appartenete a un segno molto forte e sensibile, estremamente attaccato alla famiglia. Tuttavia, spesso vi lasciate sotterrare dal pessimismo e dalle preoccupazioni. Siete in cerca di ossigeno e magari una nuova vita.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In giornata ogni cosa si acclimaterà e finalmente potrete allentare la presa.

Eliminate qualche responsabilità, delegate ciò che può essere delegato. Non stressatevi troppo, altrimenti a pagarne le conseguenze sarà il vostro corpo!

Vergine - Un’ispirazione vi coglierà al momento giusto, invogliandovi a reagire. Chi è in coppia da tanti anni riuscirà a dare una bella scossa alla propria relazione e questo grazie ai nuovi progetti.

Non cedete alle tentazioni, altrimenti avrete grosse difficoltà a sbarcare il lunario. È il caso di rivalutare delle cose.

Bilancia - La salute viene spesso sottovalutata, dimenticando che prevenire è meglio che curare. Non esagerate con il troppo lavoro e le faccende domestiche, non potete esaurirvi in tal modo! Chiedete aiuto, coinvolgete la famiglia oppure assumete qualcuno.

Scorpione - Basta rimuginare sul passato, la vostra mente è pronta a fare un gran salto di qualità verso un radioso futuro. Voltate pagina e aprite la porta alle novità. Sarà la giornata migliore per ottenere un aumento, per avanzare proposte o per dichiarare il proprio amore.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il troppo stroppia e voi lo sapete benissimo. Non lasciatevi mettere in ginocchio da chi si crede il più intelligente del mondo. Delle notizie generali renderanno il resto della settimana piuttosto rovente. Problemi di sonno!

Capricorno - Da un po’ di tempo ci sono delle preoccupazioni che non vi fanno chiudere occhio la notte. Non riuscite a vedere la famosa luce in fondo al tunnel. Tenete sotto controllo la tensione con la meditazione, le passeggiate nella natura oppure con la lettura. La serata porterà freschezza.

Acquario - In queste 24 ore cercate di tagliare corto, soprattutto se vi trovate a lavoro oppure immersi in chiacchiere spinose.

Il tempo è denaro, perciò abbiate più cura di come trascorrete la giornata.

Pesci - In famiglia si parlerà di qualcosa d'importante. Gli astri vi supporteranno donandovi energia e voglia di comunicare. Qualcuno sarà in partenza, in tal caso sarà bene guardarsi alle spalle e sincerarsi di aver preso tutto. Amore di coppia passionale, specie per chi sta insieme da pochi anni. In settimana otterrete riconoscimenti, lo dicono le previsioni astrologiche!

Classifica del giorno

Pesci 1°

Toro 2°

Cancro 3°

Ariete 4°

Gemelli 5°

Vergine 6°

Bilancia 7°

Leone 8°

Acquario 9°

Scorpione 10°

Sagittario 11°

Capricorno 12°