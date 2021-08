Le previsioni zodiacali di mercoledì 25 agosto 2021 sono pronte a svelare come potrà evolvere la giornata. A tale scopo, oltre alle analisi astrologiche segno per segno, è pronta da consultare anche la nuova classifica stelline quotidiana. L'Astrologia di mercoledì mette in bella evidenza il giro di boa settimanale per gli amici appartenenti ad Ariete, Cancro e Vergine, ottimamente supportati da pianeti "vincenti" a tutti gli effetti. Di contro, non sono troppo promettenti gli indizi ricavati dalle effemeridi per gli amici nativi del Toro, in questo frangente valutati con il poco piacevole segno di spunta relativo ai periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 25 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 25 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 25 agosto al segno dell'Ariete preannuncia un periodo formidabile. Diciamo che partirà quasi certamente "col botto" (il "quasi" è d'obbligo!) per poi chiudere in bellezza. In amore, da parte delle energie celesti a voi favorevoli riceverete moltissima considerazione: i pianeti infatti continueranno a sostenervi e vi indirizzeranno verso le scelte giuste.

Così la vita affettiva sarà caratterizzata da un bisogno intenso di condividere maggiori spazi e interessi con la persona amata. Single, giornata esuberante e favorevole. Migliorerà l'umore grazie alle tante piccole cose che andranno al giusto posto. Sarete molto aperti verso gli altri, il che vi permetterà di ottenere molto con poco sforzo.

Nel lavoro, tatto e disinvoltura vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con le persone e gli ambienti giusti. La diplomazia vi aprirà la strada verso un ottimo guadagno.

Toro: ★★★. Periodo poco convincente su molti fronti. In campo sentimentale, se vi sentirete un po' in crisi con la persona amata. Forse, le attenzioni ricevute vi sembrano insufficienti o forse esistono reali motivi di scontento.

Affrontate la cosa serenamente, perché per trascorrere in pace questo mercoledì dovreste ammorbidire il vostro approccio nei confronti del partner, che avrà sicuramente opinioni differenti dalle vostre. Le ostilità non fanno bene a nessuno, né a voi né a coloro che vi circondano. Single, una leggera inquietudine vi farà capire che dovrete staccare la spina e dedicare più tempo al riposo e ai vostri familiari. Bisognerebbe ritrovare ritmi più naturali e magari godere serenamente la vicinanza dei propri cari. Per placare gli animi e contenere il nervosismo dovreste evitare di alimentare eventuali tensioni: trovate un valido compromesso. Nel lavoro, gli astri propizi vi inviteranno a spendere con piacere e avvedutezza, mentre qualche pianeta ostile farà prevalere uscite extra: fate attenzione.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo di domani prevede questa parte della settimana al meglio delle possibilità. La giornata vi vedrà senz'altro super-favoriti, sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. In amore, momento ideale per ridefinire i contorni della vostra storia sentimentale. Ripensare all'intesa di coppia sotto una luce nuova potrebbe essere una buona cosa. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta, come avete sempre desiderato: tempo libero, relax, piacevoli chiacchierate, buona musica. Non ci sarà cosa che disturberà la vostra quiete e il vostro benessere perché tutto (o quasi) sarà in discesa. Single, le stelle continueranno a sostenervi con il loro sorriso leggero ma, allo stesso tempo, anche grintoso quel tanto da far presa verso gli altri.

La dea bendata finalmente si toglierà la benda, perché a giudicare dalla buona sorte di cui state per usufruire, sembra proprio di sì. Approfittatene per capire cosa realmente si vuole cercando di ottenerlo. Nel lavoro, le prospettive astrali sono buone, i nuovi contatti possono favorire successi molto concreti.

Oroscopo e stelle di mercoledì 25 agosto

Cancro: ★★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì annunciano l'arrivo di un periodo altamente positivo per ciò che riguarda la quotidianità in generale. Diciamo che la giornata di centro settimana sarà ottima in diversi settori, in primis in quello dedicato agli affetti, all'amicizia e alla famiglia. Per i sentimenti, avrete delle fantastiche stelle che faciliteranno ogni iniziativa e renderanno splendida la giornata.

Vitalità e voglia di vivere non mancheranno, potrete dividerle con il partner organizzando una gita o una vacanza in un'affascinante località, dove potersi rilassare e coccolarsi a vicenda. I rapporti sentimentali vivranno così un periodo sereno, di armonia e comprensione totale. Single, vi sveglierete con le idee chiare: il periodo vi vedrà determinati ma soprattutto sicuri. Sarete pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore con l'obiettivo di risanare quelle situazioni che ultimamente hanno creato cambiamenti poco piacevoli. Nel lavoro, potrebbe essere la vostra grande occasione. Dinamiche configurazioni astrali creeranno un bel fermento, qualunque sia la vostra attività.

Leone: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata indica che questa parte centrale della settimana possa essere, se non eccelsa, abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe risultare alla lunga abbastanza buono, magari per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, il cielo non è ancora del tutto sgombro da nuvole, ma incomincerete a vedere ampi squarci di sereno che andrà conquistando sempre maggior spazio in questa giornata. Le tensioni si allenteranno, si faranno più gestibili, d'altra parte diversi pianeti saranno schierati dalla vostra, mentre Venere renderà più scorrevole la vita a due.

Single, giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva; avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo. Il buonumore rilasserà e semplificherà la vita, quindi stabilite di essere allegri, a prescindere da ciò che accadrà. Nel lavoro, i progetti saranno largamente apprezzati e daranno la possibilità di fare carriera o di avere un aumento di stipendio.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 25 agosto, invita già da subito a gongolare, visto il periodo in arrivo certamente molto fortunato in diversi campi. Il periodo è stato valutato al "top", espresso dalle cinque stelle della buona sorte non per caso o per simpatia. In campo sentimentale, grazie alle stelle oggi vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore e ritroverete quindi la vostra ilarità, ma soprattutto una grande forza.

Sarete pronti a reagire e ad afferrare la vostra vita con un'insolita grinta, grazie anche al sostegno del partner. Single, sostenuti dagli astri, v'impegnerete al massimo per appagare non soltanto le vostre ambizioni, ma anche le vostre inclinazioni personali. Ovunque voi siate, qualunque cosa facciate, sarete oggetto di attenzioni, approfittatene. Nel lavoro, un evento inatteso, ma molto vantaggioso, rincuorerà e farà sentire fiduciosi i più giovani, che saranno spronati a migliorarsi per poter dare il massimo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 25 agosto.