L'Oroscopo del 29 agosto rivela una domenica all'insegna del relax. Nella prima parte della giornata la Luna sarà in Toro, ma a metà pomeriggio l'astro slitterà nei Gemelli. Per alcuni segni zodiacali sarà una domenica decisamente speciale, forse l'ultima di riposo prima del fatidico rientro. Sarà del tutto normale sentirsi tesi e agitati, ma non mancheranno risate e confidenze per alcuni segni. Passiamo ad approfondire dettagliatamente le previsioni di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile consultare la posizione in classifica del proprio segno.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta in queste 24 ore oppure mettersi in contatto con voi. Sarete un po’ ansiosi, tesi, agitati e potreste non riuscire a prendere sonno in nottata. A quanto pare ci sarà qualcosa che vi renderà agitati. Affari di famiglia da sistemare, a breve dovrete chiudere un investimento o un certo acquisto.

Toro - Entro i prossimi giorni dovrete far fronte ad un pagamento improrogabile. Tenetevi a distanza dai ritardi e dai falsi sconti, in questo momento vi trovate a corto di denaro perché l’estate vi è costata parecchio. Ricorderete con affetto tutto ciò che avete vissuto nei mesi scorsi e vi sembrerà di essere stati protagonisti di una bella serie tv.

Gemelli - L’autunno prossimo sarà pieno di cose da fare, perciò preparatevi mentalmente! Questa giornata si presenta mediamente serena, nessuno vi darà del filo da torcere. I vostri guadagni, specie se lavorate a provvigione o siete dei freelance, cominceranno a salire. In queste 24 ore qualcuno potrebbe telefonarvi o mandarvi un importantissimo messaggio.

Cancro - L’amore sta per fare capolino alla porta dei cuori solitari, perciò non fatevi trovare sciatti. Aspettatevi una domenica appagante e soprattutto rinfrancante. Le vostre pile saranno ricaricate a sufficienza in vista della seguente settimana. Chi ha dei genitori anziani o dei figli ancora a carico trascorrerà qualche ora di spensieratezza assieme a loro.

Previsioni astrologiche 29 agosto, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Una nuova proposta potrebbe al più presto fare capolino nella vostra vita, forse qualcosa riguardante il lavoro, l’amore o un certo affare. In ogni caso cercate di non gettarvi subito a capofitto e riflettete. Un buon libro o una piacevole puntata televisiva vi rilasseranno a dovere. Dedicatevi al partner perché si sente trascurato e poco amato da voi. Chi è solo sta pensando a qualcuno di speciale.

Vergine - Non mancheranno risate e confidenze in questa giornata che profuma di spensieratezza di fine estate. Anche se mancano diverse settimane all’ equinozio autunnale, percepirete a pelle l’arrivo dei primi venti freschi.

Sognerete ad occhi aperti il vostro futuro e stilerete la lista dei propositi da mettere in pratica a settembre. Qualcuno vorrebbe iscriversi in palestra mentre altri sono pronti a tornare sui libri.

Bilancia - C’è qualcuno tra le vostre conoscenze che vorrebbe andare oltre la semplice amicizia con voi, ma non si decide a fare il passo avanti. In questo periodo, i single, non sembrano pronti ad intraprendere una nuova relazione, soprattutto se l’ultima rottura è ancora fresca.

Scorpione - Domenica speciale per voi che amate questo giorno della settimana. Vi alzerete con calma e farete tutto nella maniera più tranquilla possibile. Sarà la giornata giusta per concentrarsi su se stessi, rinnovare il guardaroba, dedicarsi ai propri affetti.

In famiglia avrete modo di gustarvi una piacevole tavolata tutti insieme e magari anche un bel dolce. Le cose semplici sono sempre le migliori, peccato che il più delle volte vengono sottovalutate.

Oroscopo giornaliero dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Ultimamente vi state dando da fare più del dovuto, perciò non ci sarà da stupirsi se arriverete a fine giornata completamente esausti. C’è un limite a tutto e voi lo sapete bene ma state pretendendo troppo da voi stessi. Di tanto in tanto concedetevi delle piccole pause oppure fatevi aiutare da qualcuno di fidato.

Capricorno - Potreste ricevere una telefonata oppure un messaggino, tenete d’occhio i dispositivi elettronici. Ripenserete ad una persona che non fa più parte della vostra vita, ma dovrete essere piuttosto forti a non cadere nella voragine della nostalgia e del rimpianto.

Acquario - Ultimamente siete un po’ giù di tono e fiacchi, inoltre non sapete più dove sbattere la testa. Si può dire che avete "perso la trebisonda" . In questa giornata sarà bene tenere gli occhi aperti e fare attenzione a dove si metteno i piedi. Possibile traffico o coda.

Pesci - Ondata di cambiamenti nel prossimo e imminente autunno, preparatevi. Già in queste 24 ore potreste cominciare a percepire qualcosa di nuovo nell’aria. Stanno per giungere delle importanti risposte.

Classifica astrale

Scorpione 1°

Leone 2°

Pesci 3°

Cancro - 4°

Vergine 5°

Gemelli 6°

Toro 7°

Bilancia 8°

Capricorno 9°

Ariete 10°

Sagittario 11°

Acquario 12°