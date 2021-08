Secondo le previsioni dell'oroscopo del 29 agosto, i nati sotto il segno del Leone devono essere concentrati sul lavoro. I Capricorno devono rilassarsi, mentre l'Acquario è in testa alla classifica.

Previsioni astrali del 29 agosto

12° in classifica Sagittario: questa domenica potrebbe cominciare in modo piuttosto fiacco. Cercate di non lasciare che i pensieri negativi vi travolgano e pensate ai vostri progetti futuri e alle cose belle.

11° Pesci: l'Oroscopo del giorno 29 agosto denota l'inizio di un periodo fatto di alti e bassi dal punto di vista sentimentale.

Se non siete sicuri delle decisioni prese, siete sempre in tempo per tornare indietro. Meglio tardi che mai.

10° Capricorno: in amore c'è un lieve miglioramento rispetto ai giorni passati. Per quanto riguarda il lavoro, però, la settimana che sta per cominciare si prospetta piuttosto impegnativa. Ad ogni modo questa domenica rilassatevi un po'.

9° Leone: giornata interessante sul fronte delle opportunità. Potreste ricevere una telefonata inaspettata, quindi, restate in allerta. Per quanto riguarda la sfera professionale è importante non perdere la concentrazione.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: cercate di essere parsimoniosi dal punto di vista economico. In amore, invece, ci sono dei momenti di complicità che renderanno la vostra domenica molto emozionante.

Occhio ai cambi di programma imprevisti.

7° Cancro: alti e bassi in amore. Le stelle tornano ad essere favorevoli, ma dovete essere un po' più cauti. Evitate di pensare troppo alle cose negative e, soprattutto, circondatevi di ottimismo e positività, ne avete bisogno.

6° Vergine: le vostre intuizioni vi porteranno molto lontano.

L'Oroscopo del giorno 29 agosto, infatti, vi invitano a seguire un po' di più quello che vi dice il vostro cuore e a mettere da parte la ragione, almeno per le faccende sentimentali.

5° Ariete: le vostre emozioni sono la vostra priorità al momento. Sentite il bisogno di vivere una relazione senza remore e senza pensare a nulla.

In campo professionale, invece, è meglio non battere la fiacca.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Toro: importanti risvolti sul fronte professionale. A partire dalla prossima settimana potrebbero ripartire dei progetti che avevate accantonato per svariate ragioni. Cercate di essere pronti a cimentarvi in nuove avventure e non abbiate paura di sbagliare.

3° Bilancia: buon momento per guardare avanti. Il passato resta alle vostre spalle e non dovete più pensarci. Adesso è tempo di rimboccarsi le maniche e partire da zero.

2° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 agosto esortano i nati sotto questo segno ad aprirsi dal punto di vista dei sentimenti. Dopo aver passato qualche giorno un po' titubante sotto questo punto di vista, adesso è il momento di guardare avanti.

1° Acquario: non lasciate che le vostre paure vi inibiscano. Questo è un momento d'oro per quanto riguarda le novità. Siate intraprendenti e anche un po' spericolati, adesso ve lo potete permettere.