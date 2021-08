Per il mese di settembre 2021, l'Oroscopo prevede una grande fortuna per i nati sotto i segni di aria: difatti saranno questi che avranno dalla loro parte il pianeta Giove, mentre per il Sagittario si prospetta un periodo di forti opportunità.

La congiunzione fra Giove e Saturno in segni zodiacali come l'Ariete influiranno sulla creatività e la buona riuscita dei progetti.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per la fortuna nel mese di settembre 2021.

L'oroscopo di settembre: Sagittario al 'top'

1° Gemelli: sarai i primi nella classifica dell'oroscopo, perché questo sarà un mese colmo di fortuna grazie al benestare di Giove nella costellazione dell'Acquario e Venere nella costellazione della Bilancia.

Il lavoro e gli affari conosceranno uno dei periodi più favorevoli dell'anno, mentre ci sarà anche l'opportunità di consultare nuovi orizzonti lavorativi che potrebbero fare la differenza sulle vostre finanze.

2° Sagittario: questo mese di settembre sarà un periodo di opportunità, di produttività, di tanta fortuna che però deriva anche dalla vostra volontà, e non semplicemente dalle posizioni astrali, secondo l'oroscopo. Avrete tanti desideri e obiettivi da raggiungere.

3° Bilancia: si prospetta un mese decisamente interessante sul profilo della fortuna, perché grazie al sostegno di Giove e Saturno riuscirete a far fronte a molte responsabilità con successo e con pochi sforzi. Sul lavoro avrete grinta da vendere e tanto tempo libero che potrete impiegare nello shopping e in altri hobby che per causa di forza maggiore avete dovuto abbandonare nel corso dei mesi precedenti.

4° Acquario: Giove sarà in grado di portarvi fortuna sul lavoro e la prospettiva di fare un investimento molto importante, che potrebbe cambiare situazioni in meglio e che vi darà l'occasione di migliorare la vostra carriera. Ovviamente ci sarà un piccolo sacrificio da affrontare, niente che possa fermarvi per qualcosa per cui siete determinati.

Cancro in miglioramento

5° Vergine: la posizione di Giove per la vostra costellazione non sarà del tutto positiva ma neanche disastrosa. Si può dire che le occasioni saranno abbastanza soddisfacenti per il lavoro e per tutto ciò che gravita attorno alla sfera professionale. Avrete occasione di trovare lavoro, di migliorare alcune situazioni a livello burocratico, ma secondo l'oroscopo non ci saranno ancora risultati che potrebbero essere di aiuto alla carriera in generale.

6° Cancro: di fortuna si potrà parlare solo a partire dal giorno 11, quando Venere in trigono riuscirà a regalarvi delle piccole opportunità che sicuramente vi daranno anche molti spunti di riflessione interessanti. Anche se non saranno al massimo, le energie secondo l'oroscopo saranno molte di più di quello che immaginate.

7° Leone: ci saranno molti slanci lavorativi sul lavoro grazie al sostegno di Venere combinato al pianeta Mercurio che favorirà la collaborazione nell'ambiente professionale, ma di fortuna vera e propria dettata dal pianeta Giove non se ne potrà parlare a causa della forte opposizione al vostro segno. L'oroscopo dunque prevede un mese fatto di qualche piccola incombenza, anche se non ci saranno risvolti negativi rilevanti.

8° Ariete: avrete a disposizione molti strumenti su cui poter contare, fra cui la fortuna di Giove e Saturno che vi conferiranno molta creatività sul mondo del lavoro, però spesso e volentieri avrete inclini a bloccarvi, a non poter sfruttare ciò di cui siete capaci. Cercate di essere sempre attivi nella prima parte del mese, perché dalla seconda metà l'opposizione di Marte vi farà sentire incredibilmente stanchi.

Capricorno energico

9° Capricorno: anche se avete Giove dalla vostra parte, ci saranno alcune posizioni astrologiche che potrebbero ostacolare la grande fortuna e favorire solo in parte quella piccola di Venere. Le energie saranno quelle che potrebbero determinare la buona riuscita di un affare o di un progetto, anche se l'oroscopo prevede anche qualche sacrificio in più e qualche spesa di troppo.

10° Toro: la quadratura di Giove per il vostro segno vi metterà in condizione di poter contare poco sulla fortuna. L'oroscopo della prima parte del mese infatti si prospetta abbastanza tranquilla, ma dopo le cose sul lavoro potrebbe prendere una piega molto difficile, specialmente se avete a che fare con domande burocratiche non ancora del tutto risolte e spese in più che potrebbero rendere vostre finanze leggermente incerte.

11° Pesci: per il momento impegnarvi sarà il solo strumento a vostra disposizione per poter emergere. Però questo mese di settembre potrebbe essere molto duro e potreste non vedere i risultati dei vostri sforzi nell'immediato. Sicuramente ci saranno delle giornate negative ma saranno abbastanza poche.

Cercate di essere in grado di cogliere qualche momento fortunato.

12° Scorpione: la quadratura di Giove e quella di Saturno combinate fra di loro vi metteranno in una posizione delicata, in cui sarebbe meglio non osare sul lavoro, negli investimenti e negli affari. Sicuramente l'oroscopo prevede un risvolto ottimista su qualche opportunità, ma dovreste fare molta attenzione a qualche tensione passata che potrebbe riemergere in modo inaspettato.