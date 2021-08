Per la giornata di domani, venerdì 20 agosto 2021, l’Oroscopo prevede un balzo significativo del segno dello Scorpione, mentre per i Gemelli la situazione astrologica rimarrà piacevolmente stabile. Andrà discretamente per il segno della Bilancia, anche se si dovrà rivedere la propria autostima e la propria serenità.

Ancora in basso i segni del Toro e dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di domani, segno per segno.

Pausa per Sagittario

1° Scorpione: sarà una giornata completamente libera dalle responsabilità, in cui potrete finalmente tirare fuori tutta la vostra energia e la vostra grinta quasi esclusivamente per poter divertirvi e per dare una tregua a voi stessi dal lavoro.

2° Gemelli: persistere in una posizione della classifica dell’oroscopo così alta significherà rendere fruttuosi i vostri sforzi con i guadagni che stavate attendendo da tanto tempo a questa parte, anche se ci sarà qualche piccola spesa necessaria.

3° Sagittario: ci sarà una pausa lavorativa secondo l’oroscopo, e questa tregua vi darà del tempo per la famiglia e per voi stessi. Avrete una sintonia in amore che sicuramente vi regalerà molti momenti di stampo romantico.

4° Vergine: finalmente si arriverà a una serata fatta di relax, di divertimento, e forse anche di una creatività che salterà fuori senza preavviso. Datevi del tempo per riflettere sulle prossime mosse professionali.

Autostima per Cancro

5° Cancro: l’autostima sul lavoro vi sarà molto necessaria insieme alla fortuna se volete raggiungere i vostri obiettivi, ma allo stesso tempo non dovrete assolutamente trascurare alcune faccende di vitale importanza.

6° Acquario: finalmente un novità potrebbe sensibilmente aiutarvi sul lavoro, facendovi rischiare meno alcune situazioni che altrimenti potrebbero mettervi in una posizione critica.

Ci sarà qualche piccolo intoppo burocratico, secondo l’oroscopo.

7° Leone: questo calo nella classifica dell’oroscopo sarà dovuto alla stanchezza che stavolta si farà sentire in modo molto forte, mentre per l’amore dovrete fare qualcosa per ripristinare l’equilibrio, anche all’interno del contesto familiare.

8° Bilancia: potrete finalmente dire addio a qualche insicurezza che si è trascinata troppo a lungo nel corso di questa settimana fatta purtroppo di alti e bassi.

La tristezza e la nostalgia sarà meno pressante e il lavoro un po’ più leggero.

Tregua per Ariete

9° Ariete: la tregua di questa giornata potrete sfruttarla a vostro piacimento, con tanti hobby che volevate riprendere oppure con altri progetti che altrimenti potrebbero rimanere nel cassetto e non essere mai realizzati concretamente.

10° Toro: essere sempre in questa posizione della classifica dell’oroscopo stavolta sarà dovuto alla pausa che però per conto vostro potrebbe non essere molto gradita. Il gelo in amore potrebbe essere di ostacolo al dialogo, e non soltanto con il partner.

11° Pesci: avrete una delusione nelle amicizie che probabilmente vi darà molto su cui riflettere, però si dovrà fare un lavoro molto impegnativo sulla vostra autostima che andrà sempre più vacillando con il trascorrere del tempo.

12° Capricorno: gli impegni potrebbero aumentare esponenzialmente, e soltanto un aiuto esterno potrebbe realmente darvi una mano di fronte a una mole di questo tipo. Per il momento ci sarà qualche piccola delusione sul piano delle amicizie.