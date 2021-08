Martedì 24 agosto troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Nettuno transitare sui gradi dei Pesci, mentre il Sole, Mercurio e Marte sosteranno nell'orbita della Vergine. Urano, invece, proseguirà il moto in Toro, così come Saturno e Giove rimarranno stabili in Acquario, e Plutone continuerà il transito in Capricorno. Venere, in ultimo, permarrà in Bilancia, così come il Nodo lunare nord resterà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del 24 agosto favorevole per Ariete e Scorpione, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali.

Le problematiche sentimentali degli ultimi giorni potrebbero dissolversi come neve al sole martedì 24 agosto, grazie al ritrovato mood passionale che metteranno in campo i nati in Ariete nel ménage amoroso.

2° Scorpione: arguti. La Luna e Mercurio in combutta tra loro ma favorevoli al Sole di nascita di casa Scorpione, doneranno presumibilmente ai nativi della seconda decade delle doti percettive da non sottovalutare, le quali li renderanno oltremodo arguti.

3° Pesci: dritti al punto. Dopo il meritato riposo del lunedì, i nati sotto il segno dei Pesci vorranno, con ogni probabilità, dire la loro con fermezza e coraggio, specialmente quando l'argomento virerà su alcune recenti ruggini amicali.

I mezzani

4° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico di casa Cancro regnerà probabilmente un clima di rinnovata tranquillità, per merito anche dell'atteggiamento decisamente più conciliante che i nativi sfoggeranno nei riguardi della dolce metà.

5° Acquario: osservatori. Gli influssi del plenilunio nel segno saranno ancora avvertiti, seppur blandamente, dai nativi che decideranno di fare lo stretto indispensabile al lavoro, preferendo sfruttare i momenti di stasi per osservare attentamente capi e colleghi.

6° Leone: nuove abitudini. La placida posizione del luminare femminile andrà in opposizione allo Stellium di Terra spingendo, con ogni probabilità, i nati in Leone della prima decade a stravolgere alcune vecchie abitudini quotidiane, così da fare spazio ad una new entry nella loro esistenza.

7° Vergine: a testa bassa. Martedì 24 agosto potrebbe esserci poco tempo per dialogare con gli amici o risolvere qualche bega sentimentale, perché i nati in Vergine saranno focalizzati esclusivamente sulla professione.

8° Capricorno: voglia di una pausa. Difficile con questo parterre planetario potersi ritagliare un'oasi di relax per il terzo segno di Terra, il quale anelerà ad una pausa, ma probabilmente dovrà fare i conti con diversi impegni pratici che reclameranno la sua attenzione.

9° Bilancia: umore altalenante. Se nelle ore mattutine sarà probabile assistere ad un brioso secondo segno d'Aria, il tono umorale potrebbe virare verso il basso dall'ora di pranzo in poi, quando diverrà brontolone ed un pizzico pessimista.

Ultime posizioni

10° posto Toro: testardi. Perseguire una strada quando scopriamo che non ci fa raggiungere i risultati desiderati si rivela spesso controproducente, ma tale lezione difficilmente verrà compresa e attuata dai testardi nati in Toro in questa giornata estiva.

11° Sagittario: distratti. Col terzetto Marte-Sole-Mercurio in quadratura, l'acume delle menti dei nativi potrebbe risentire di un vistoso appannamento che li indurrà a rinviare gli impegni gravosi a giorni più lucidi.

12° Gemelli: attriti professionali. Uno scontro verbale nel settore lavorativo avrà buone chance di essere l'indesiderato protagonista del martedì di casa Gemelli, coi nativi che non riusciranno in alcun modo a spiegare chiaramente le proprie ragioni all'interlocutore.