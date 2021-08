Nel corso della settimana che va dal 16 al 22 agosto 2021, l’Oroscopo prevede lo spostamento del pianeta Venere nella costellazione della Bilancia e il Sole rimarrà nella costellazione del Leone. Plutone rimarrà nel Capricorno e Nettuno nei Pesci. La Luna invece arriverà nei gradi dell’Acquario facendo compagnia a Giove e Saturno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana: Leone ottimo in amore

1° Leone: questa settimana sarà l’ideale per tornare in vetta sul piano amoroso, per innamorarsi dopo tanto tempo o per ricominciare daccapo con una amicizia che per voi è essenziale.

Riorganizzarsi sul lavoro significherà prendere in mano ogni prospettiva interessante e metterla a frutto nel migliore dei modi.

2° Vergine: questa voglia di osare sul lavoro potrebbe essere dettata dalla grande dinamicità che dimostrerete nel corso della settimana. Avrete anche voglia di ripristinare il rapporto di coppia, rendendolo più affiatato e romantico, secondo l’oroscopo. Per il fine settimana ci saranno semplicemente del riposo e del relax che però per voi significheranno tanto.

3° Bilancia: il clima disteso all’interno del contesto lavorativo vi darà la serenità di cui avrete bisogno per affrontare al meglio i progetti e le sfide in generale che questa settimana vi porterà. Le energie non mancheranno, secondo l’oroscopo.

In amore troverete una intesa eccezionale nonostante qualche divergenza di pochi istanti.

4° Gemelli: finalmente avrete una settimana che vi darà ampie soddisfazioni a livello lavorativo con la riuscita di tanti affari e progetti con prospettive di guadagno elevate, e molta intraprendenza nella vita privata. La grande autostima di queste giornate vi renderà più facile anche qualche incontro, secondo l’oroscopo.

Novità per Cancro

5° Cancro: un giro di vite significativo in amore vi darà l’occasione di realizzare qualche piccolo desiderio con il partner. Probabilmente ci sarà una novità nelle amicizie che vi aiuterà ad avere molta più fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità, soprattutto se la situazione verte sul posto di lavoro.

6° Scorpione: fare del vostro meglio sul lavoro sicuramente sarà essenziale per la riuscita di alcuni progetti, ma al tempo stesso qualche avversità vi remerà contro. Ci saranno tanti ausili a cui fare appello, mentre secondo l’oroscopo in amore vivrete un momento decisamente più sereno e libero da costrizioni dettate dalle responsabilità.

7° Acquario: anche se vi sembrerà una settimana senza novità positive o negative, probabilmente avrete dei momenti di grandi affari che vi renderanno l’attesa del fine settimana meno snervante. Avrete qualche piccola discussione nella coppia, anche se si concluderà al meglio. Secondo l’oroscopo, il fine settimana si aprirà con una novità che potrebbe fare al differenza in molti campi.

8° Ariete: per il momento pensare all’amore equivale a far riemergere alcune vecchie ferite, probabilmente non dovute alla situazione attuale. La concentrazione sul lavoro sempre più forte man mano che procederanno le giornate di questa settimana sarà essenziale per la vostra serenità.

Difficoltà per Sagittario

9° Sagittario: purtroppo non sarà una settimana molto facile, soprattutto se parliamo del lavoro, troppo gravoso e con troppi occhi puntati addosso. Evitare di litigare dovrà essere la vostra priorità, anche per quel che riguarda la famiglia e gli aspetti affettivi che da qualche tempo a questa parte vi hanno preso molto del vostro tempo libero.

10° Capricorno: siete in basso nella classifica dell’oroscopo, ma questo sarà dovuto principalmente dall’irritazione che questo momento di pausa vi sta dando.

Dovrete far spazio agli affetti e agli hobby per smorzare questo senso di insoddisfazione che si perpetrerà fino al weekend. Le amicizie sapranno sicuramente come farvi divertire, a prescindere da quello che vorreste fare.

11° Pesci: la pigrizia in queste giornate potrebbe presentarsi più forte che mai, complice la stanchezza e qualche piccolo scontro che vi ha resi protagonisti di una discussione molto accesa. In amore non ci sarà molto dialogo per poter affrontare determinate problematiche insieme come avete fatto in precedenza, ma solo qualche momento di complicità che si spegnerò sul nascere.

12° Toro: l’irritazione per qualche affare andato male vi darà di che essere taciturni, spesso scontrosi, e questa situazione di disagio potrebbe farvi isolare.

Al momento la famiglia di origine sarà la sola a rendervi un po’ di serenità. Però sarà molto produttivo pensare alle prossime mosse per il lavoro.