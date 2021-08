La giornata di domani, venerdì 13 agosto 2021, secondo l’Oroscopo sarà densa di novità per i segni di terra, soprattutto per il Capricorno con un incontro che potrebbe cambiare in meglio la sua situazione con gli amici. Sarà in calo la Vergine, mentre i Pesci guadagneranno alcune posizioni in alto.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata.

Amicizie per Capricorno

1° Toro: avrete una situazione professionale che vi darà sempre più successi e soddisfazioni con l’incedere del fine settimana, e la squadra di lavoro sarà collaborativa.

Si presenteranno pochissime probabilità di fallimento.

2° Capricorno: un incontro o un'amicizia inaspettata vi darà occasione di dialogare sui vostri interessi, probabilmente su uno sport o qualcosa che ha catturato al vostra attenzione.

3° Acquario: la passionalità e il romanticismo di questa giornata daranno il via a un periodo eccellente per il fine settimana. Sarà ottimo instaurare un dialogo che possa portarvi ad una idea da condividere decisamente ottima.

4° Ariete: arrivare ai primi posti della classifica dell’oroscopo significherà avere alle porte un fine settimana ottimale, probabilmente con una serata di domani che già vi darà molta serenità rispetto alle giornate precedenti, soprattutto nei rapporti interpersonali.

Miglioramenti per Pesci

5° Pesci: avrete un miglioramento nel lavoro, nei rapporti familiari ma anche nelle amicizie. In alcuni casi si stabilizzeranno delle vicende legate a qualche rancore passato. Avrete anche più tempo libero e relax da trascorrere con gli affetti.

6° Bilancia: dovrete fare i conti con un'intesa amorosa che al momento non vi darà ciò che cercate, nonostante si mantenga stabile.

Ci saranno ottimi presupposti per avviare un progetto che potrebbe farvi avanzare con la carriera e anche con la vostra autostima.

7° Vergine: scenderete in modo significativo nella classifica dell’oroscopo e probabilmente sentirete fin da subito gli effetti con il senso di insoddisfazione che si ripercuoterà anche nella sfera lavorativa.

Le discussioni però saranno facilmente evitabili.

8° Cancro: anche se non riuscirete a emergere nel vero senso della parola, potrete comunque vantare dell’autostima che migliorerà progressivamente, anche se in modo piuttosto lento. Secondo l’oroscopo la serata potrebbe portare una piccola novità.

Gemelli stabili

9° Gemelli: avrete una stabilità che non vi porterà particolari novità, ma anche almeno vi renderà il lavoro meno gravoso, anche se potrebbe togliervi più tempo del previsto. Arriverà il momento in cui riuscirete a intravedere i primi nuovi successi.

10° Sagittario: se avrete delle difficoltà a livello emozionale con delle delusioni da parte di qualcuno a cui tenete, probabilmente dovrete avviare una lunga riflessione sulle ultime vicende di stampo sentimentale.

Avrete una giornata monotona sul lavoro.

11° Scorpione: potrebbero presentarsi segnali di stanchezza molto forti che coinvolgeranno sia il fisico che la mente. Staccare la spina dalle faccende quotidiane sarà un ottimo rimedio per poter anche prendervi del tempo per la famiglia.

12° Leone: ci sarà aria di burrasca nel contesto affettivo, probabilmente avrete una discussione con il partner che, ora come ora, non troverà punti di contatto per una soluzione. Dovrete prendervi una pausa a causa della stanchezza, magari staccando la spina dal lavoro.