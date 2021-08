Nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 agosto troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno dei Pesci (dove risiede Nettuno) ai gradi del Toro (dove sosta Urano). Giove e Saturno, invece, proseguiranno il domicilio in Acquario, così come il Sole, Marte e Mercurio resteranno nell'orbita della Vergine. Venere, infine, permarrà nel segno della Bilancia come Plutone continuerà il moto retrogrado in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: spensierati.

Tra parentesi mondane (Venere nel segno) e qualche rivincita relazionale (Marte in Vergine), i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero trascorrere questa settimana all'insegna della spensieratezza. Meno scanzonate, invece, le giornate del 26 e 27 che, a causa del Luminare femminile in opposizione, li costringeranno probabilmente a far loro il proverbio "prima il dovere e poi il piacere".

2° posto Leone: concretizzazioni. Tanti sono stati i felini di prima e seconda decade che nel corso della scorsa settimana, grazie al secondo Plenilunio in Acquario e al duetto retrogrado Giove-Saturno opposto, hanno dovuto gioco forza operare delle importanti scelte affettive. Se la terza decade da un lato potrebbe aver troncato un rapporto sentimentale, le altre due decadi dall'altro avranno avuto ottime chance di cambiare partner o, se single, appendere il distintivo al chiodo.

In ogni caso, le giornate centrali di questa settimana permetteranno, con ogni probabilità, ai nati Leone di cominciare a porre delle basi concrete per un progetto a due.

3° posto Acquario: lavoro top. Eccezion fatta per il caotico e un pizzico nervoso weekend, la settimana scorrerà presumibilmente liscia come l'olio in casa Acquario, specialmente per ciò che concernerà le vicende professionali.

Grazie allo sbarco del Sole nella metodica Vergine e della Bianca Signora nel loro Elemento, difatti, il quarto segno Fisso riuscirà facilmente a scorgere il bicchiere mezzo pieno quando si troverà nell'ambiente professionale.

I mezzani

4° posto Scorpione: finanze top. Con uno stracolmo bottino energetico a disposizione, una grande voglia di rimboccarsi le maniche e, soprattutto, delle ottime occasioni professionali, i nati Scorpione non avranno probabilmente di che lamentarsi in questo periodo.

Almeno sino a venerdì, infatti, le loro finanze godranno di un'entusiasmante risalita, la quale gli permetterà di togliersi qualche sfizio rimandato da troppo tempo.

5° posto Vergine: riappacificazioni. Il pianeta dell'armonia si sposta nel suo secondo domicilio, ovvero la Bilancia, e strizzerà l'occhio allo Stellium proprio sui loro gradi, donando, c'è da scommetterci, ai nativi la possibilità di riallacciare dei rapporti relazionali. Amicizie sfiorite o amori gelidi, quindi, riceveranno il sostegno astrale per tornare ad essere dei rapporti più affettuosi che mai.

6° posto Capricorno: dritti al punto. Con Mercurio nell'amica Vergine e Nettuno retrogrado che lo opporrà dal segno dei Pesci, il terzo segno di Terra potrebbe assumere un mood particolarmente schietto in questa settimana, specialmente nel weekend.

Il Luminare notturno in Toro, nelle giornate di sabato e domenica, gli permetterà di andare dritti al punto nei dialoghi con capi e referenti, in particolar modo quando l'argomento virerà su un aumento salariale.

7° posto Cancro: revisioni amorose. Venere in Bilancia e il Sole in Vergine si riveleranno probabilmente un connubio poco favorevole ai nati Cancro perché porranno l'accento su alcune falle sentimentali degli stessi. Tale duetto, infatti, parrà evidenziare le difficoltà dei nativi nell'intrecciare dei legami affettivi in questi sette giorni, facendogli notare come prediligano inconsciamente i cosiddetti amori impossibili, ovvero con persone impegnate o troppi distanti geograficamente.

8° posto Pesci: esausti. Oltre alla pesantezza dello Stellium in opposizione, i nati sotto il segno dei Pesci dovranno fare i conti con la retrogradazione nettuniana nel segno e la Luna poco amichevole in Ariete a centro settimana. Con questo pot-pourri di osticità astrali, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe decidere, causa stanchezza reiterata, di delegare la maggior parte delle proprie incombenze pratiche e professionali a familiari e colleghi, scatenando un inevitabile effetto domino di scontentezza altrui.

9° posto Sagittario: lavoro flop. Il quartetto Marte-Nettuno-Sole-Mercurio sarà, con tutta probabilità, il fautore di una settimana da bollino rosso al lavoro per il terzo segno di Fuoco.

Battiato cantava "Com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore" ed è ciò che i nati Sagittario potrebbero pensare diverse volte nelle giornate di venerdì, sabato e domenica quando sarà facile arrivare ai ferri corti con un parigrado.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. La prima decade di casa Ariete dovrà relazionarsi sia all'opposizione venusiana che al transito quadrato plutoniano, dando vita ad una settimana, loro malgrado, fatta di incomprensioni e musi lunghi nel ménage amoroso. Giovedì, per merito del Luminare femminile sui loro gradi in settima dimora, sarà invece probabilmente più semplice gettare acqua sul fuoco della discordia sentimentale.

11° posto Toro: stop. Fermarsi, prendersi una pausa di riflessione o, nei casi peggiori, subire un blocco burocratico saranno le possibili conseguenze di un parterre planetario poco benevolo nei confronti del primo segno Fisso in questa settimana. Sarà bene, a fronte di tali stop professionali, non forzare gli eventi tentando di rimettersi in moto prima di quanto stabilito in precedenza, perché il rischio potrebbe essere di subire un blocco prolungato.

12° posto Gemelli: indecisi. Sebbene gli affari lavorativi e, di conseguenza, economici sembreranno andare a gonfie vele, i nati Gemelli potrebbero essere i peggiori consiglieri di loro stessi optando per una scelta e cambiando idea poco più tardi.

Così facendo, non solo rischieranno di confondere la clientela di riferimento ma anche di perdere del denaro inutilmente.