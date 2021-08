Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 agosto. Dopo aver salutato la settimana di Ferragosto, molti tornano dalle vacanze e hanno difficoltà a riprendere la monotonia del lavoro o della vita. Altri, invece, sono pronti a vivere una vacanza da sogno e a mettere in stand-by tutti i problemi legati al lavoro, alla salute o all'amore.

Cosa regalerà questa settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 agosto? In primo piano, l'astrologia per la terza settimana di questo mese e le previsioni zodiacali dedicate a tutti i segni.

La settimana dal 16 al 22 agosto secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte dell'amore, il rapporto di coppia è invaso da emozioni contrastanti. L’incomprensione potrebbe alimentare tensioni con conseguenti polemiche. Le stelle raccomandano massima prudenza nelle questioni familiari, gli argomenti più gettonati nelle discussioni sono soldi e vacanze. I single del segno, invece, potrebbero perdere la testa per una persona che non contraccambia i sentimenti o sentimentalmente impegnata. In campo lavorativo, ci sono alcune incertezze che dovete affrontare con pazienza e lungimiranza, questo non significa che non va bene, ma soltanto che dovete esser più accorti e impegnarvi di più.

In salute, in questa settimana battete la fiacca, le vostre energie sembrano essere in vacanza.

Toro – In amore, questo è un periodo favorevole per la vita sociale, le nuove amicizie, i viaggi e i dialoghi in famiglia. I single hanno ancora la mente rivolta al passato, a una persona che li ha fatti soffrire. Le ferite ricevute possono rimarginarsi, apritevi con più fiducia al futuro senza riserve.

Se c’è da rimboccarsi le maniche, agosto o non agosto, dovete mettervi al lavoro, senza lamentele. Nonostante qualche insoddisfazione e qualche piccolo ostacolo, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Avete voglia di cambiare look e di essere in forma, quindi potreste pensare a un nuovo taglio di capelli, oppure uno stile diverso.

Gemelli – Si prospetta una settimana di alti e bassi per l’amore, ma non preoccupatevi perché non è segnata da problemi seri. Se il partner capisce le vostre esigenze e vi asseconda, significa che è la persona giusta per voi. I cuori solitari si avviano ad affrontare un periodo di incertezze, non coinvolgete gli amici dei quali non sapete se fidarvi. In campo lavorativo, avete una grande voglia di aumentare i guadagni e di raggiungere maggiore benessere economico. Siete molto concentrati sul lavoro e il periodo migliore potrebbe essere attorno al fine settimana, quando la maggior parte delle attività sono in chiusura. In salute, l’energia non vi manca, il vero problema è che siete poco costanti e amministrate male le vostre forze.

Rilassatevi e leggete di più.

Cancro – In amore, chi prova ancora rancore nei confronti del partner deve mettere subito le cose in chiaro e affrontare il problema definitivamente. Non tergiversate, non sprecate questi transiti planetari favolosi senza fare nulla. I cuori solitari potrebbero fare un incontro rivelatore, la fortuna va anche incoraggiata. In campo lavorativo, se da tempo state cercando novità, basta temporeggiare. È arrivato il momento della svolta, di un cambiamento radicale che porta soddisfazioni. La fortuna è dalla vostra parte, ma dovete dare il massimo di voi stessi, comunque preparatevi al successo e a migliorare il vostro bilancio. La salute è buona, avete voglia di fare e di disfare.

Previsioni delle stelle fino al 22 agosto 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Il periodo migliore per l’amore inizia in questa settimana post Ferragosto. Visto che la settimana scorsa non è stata granché per i rapporti di coppia, non pensate che i vostri affari di cuore debbano andare a rotoli. A ogni modo, da lunedì 16 agosto sarete seducenti, affascinanti e riuscirete ad avere ragione soltanto con lo sguardo. Per i single del segno è un ottimo periodo per aumentare il giro delle conoscenze, magari approfittando delle passeggiate sulla spiaggia o delle vacanze. Di solito non è un periodo indicato per cercare lavoro, ma con un po' di pazienza chissà che non riusciate a trovare qualcosa anche in questa seconda parte di agosto.

Nei finanziamenti, mutui e investimenti, muovetevi con prudenza: potreste dover fare i conti con spese impreviste. Per il bene della vostra salute è meglio mettere in stand-by il lavoro e regalarvi qualche giornata di relax.

Vergine – Nel reparto amore regna l’insoddisfazione, forse il vostro rapporto è arrivato ormai al declino oppure c’è qualcosa che non va. L’Oroscopo consiglia caldamente chiudere definitivamente con alcuni eventi scomodi del passato e di aprirvi con più fiducia al futuro di coppia. Se siete single e pensate a una persona che ora non c’è più, dovreste reagire e dare una nuova svolta alla vostra vita. In campo lavorativo, qualunque cosa state facendo, presto raccoglierete buoni soddisfazioni, anche nell’ambito economico.

Se siete in cerca di impiego potreste ritrovare qualcosa a fine mese. Se avete un problema di salute, consultate il medico di fiducia, lui saprà alleviare le vostre sofferenze.

Bilancia – In amore, solo se non cadete vittima del nervosismo potete escogitare una soluzione migliore per eliminare quello stato emotivo che avete accumulato la settimana scorsa, soprattutto nel weekend di Ferragosto. La situazione migliorerà con il passare dei giorni e già nella seconda metà della settimana sarete più sereni. L’oroscopo incoraggia i cuori solitari della Bilancia ad approfondire le conoscenze nate negli ultimi tempi. Per il lavoro non si prospetta una settimana tranquilla, forse siete sopraffatti dalla stanchezza accumulata nella settimana di Ferragosto, oppure dovete vedervela con problemi e non sapete come affrontarli.

Vi sentite un pochino giù, sia fisicamente che emotivamente. Avete bisogno di riposarvi e di rilassarvi, prendetevi cura di voi stessi e ritornerete in forma.

Scorpione – Sul fronte amore, potreste risolvere vecchi problemi, lasciarvi travolgere dalle emozioni, cambiare certi atteggiamenti che non sono di grande aiuto nelle faccende sentimentali. Anche questa è una settimana fatta di vacanze, partenze, riunioni familiari. Questo significa che molto probabilmente non mancheranno battibecchi e incomprensioni. Per i cuori solitari del segno si prospetta una settimana di incontri interessanti e passionali, anche se si tratta di avventure estive. Le vostre iniziative di lavoro viaggiano con il vento a favore e potrete raggiungere anche risultati piuttosto impegnativi.

Se state cercando un lavoro, questa settimana potrebbe offrirvi qualche occasione ghiotta. Accettatela anche se è un part-time o una sostituzione temporanea. In salute, avete una buona resistenza fisica allo stress e riuscirete a portare a termine i vostri compiti quotidiani.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 16-22 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore sfruttate questa settimana per dar vita ai vostri desideri, sogni nel cassetto, ma muovetevi con astuzia. Tutto andrà bene se il vostro partner vi asseconderà con dolcezza. I single devono fare attenzione a non mescolare amore e amicizia. Potreste avere una storia con un amico o un’amica, oppure potrebbe accadere che la persona che vi piace è desiderata da un vostro amico o una vostra amica.

Insomma, qualunque sia il motivo, fate attenzione e tenete separate le due sfere. Se avete un buon lavoro, questa settimana manca la voglia di lavorare, ma è normale perché siete appena rientrati dalle vacanze di Ferragosto. L’oroscopo raccomanda la massima cautela nel settore denaro e affari. In salute, il nervosismo vi accompagna per la gran parte della settimana, ma a parte qualche fastidio fisico non avrete particolari problemi.

Capricorno – C’è nervosismo nel campo dell’amore, della famiglia e dell’amicizia. Vi sentite irrequieti e polemici e rispondete spesso male, potete immaginare benissimo quali saranno le conseguenze di questo vostro atteggiamento negativo. Anche se avete ragione dovete cercare di essere più diplomatici, solo così riuscirete a farvi valere.

Se siete single e avete difficoltà a lasciarvi andare alle emozioni, questi transiti dispettosi riusciranno a fare breccia nel vostro cuore. In campo lavorativo, continuate a coltivare l’arte della pazienza, se rispondete male a un superiore, rischiate di aggravare la vostra posizione o di interrompere i rapporti con un collaboratore che comunque vi potrebbe essere utile. Se state cercando lavoro o dovete intraprendere qualcosa di nuovo, aspettate l’inizio del mese prossimo. In salute, siete stressati e lo stress non vi fa dormire bene la notte, dovete imparare a ritagliarvi un po’ di tempo al relax.

Acquario – È una settimana benevola per l’amore. Nella vostra vita affettiva non mancheranno novità, momenti piacevoli e anche qualche leggera tensione.

Sono giornate migliori anche per pianificare progetti importanti, in vista dell’autunno. Molti single perdono la grinta, forse per colpa della stanchezza, del caldo o della noia. Darete il meglio di voi nel fine settimana. Coloro che devono lavorare potrebbero essere apparire distratti, confusi e questo li porta a commettere grossi errori anche su quello che sanno fare bene. Massima attenzione ai disguidi e agli equivoci. In salute, la vostra forza è buona, potrebbe esserci solo un pizzico di nervosismo. Cercate di non rimanere incollati al climatizzatore o al ventilatore, soprattutto nella prima metà di questa settimana.

Pesci – Sul fronte amoroso, le coppie fresche e datate hanno la possibilità di rendere più pepata la complicità con il partner. Se ci sono incomprensioni, le stelle vi aiutano a essere più decisi e a fare chiarezza. Se vi ritrovate soli da poco tempo e tutto vi sembra negativo, il cambiamento che state affrontando è, invece, positivo perché presto avrete maggiori soddisfazioni. Nel settore lavorativo, qualunque sia la posizione che ricoprite avrete fortuna, intraprendenza in abbondanza. Se state ancora cercando un impiego, studiate una strategia efficace per entrare nel mondo del lavoro. In salute, vi sentite tonici e in forma per buona parte della settimana, ma occhio alla golosità.