L'Oroscopo del 27 agosto apre le porte ad una giornata che si svolgerà con la Luna nel segno del Toro. Essendo in piena fase calante, c'è chi si sentirà sottotono e chi, al contrario, sarà più determinato che mai. Per alcuni segni sarà in atto una transizione importante e che garantirà qualcosa di promettente prossimamente. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni dello zodiaco di questa giornata, ricordando che a fine articolo è possibile dare un'occhiata alla posizione in classifica del proprio segno zodiacale.

Previsioni dell'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Talvolta, nella vita, è necessario fare un passo indietro o partire dal gradino più basso. L’esperienza si accumula strada facendo e non rimanendo con le braccia intrecciate in attesa che capiti qualcosa per puro caso. In questa giornata vi stancherete abbastanza, ma cercate di non mettere a dura prova il vostro cervello.

Toro - Ogni medaglia ha una doppia faccia, perciò non lasciatevi ingannare. Tra le vostre amicizie ce n’è qualcuna che non vi merita e che rema alle vostre spalle. Aspettatevi una giornata interessante sul piano interpersonale e sentimentale. Le coppie fresche faranno scintille sotto le lenzuola e qualcuna progetterà qualcosa di emozionante!

Gemelli - Giornata da condividere con la famiglia o con le amicizie più care. Per qualcuno sarà l’ultimo weekend prima del fatidico rientro alle proprie consuetudini. Non tutti hanno avuto modo di trascorrere un’estate spensierata dato che ne sono accadute delle belle. La vita è imprevedibile, perciò non infuriatevi se delle cose potrebbero non andare secondo programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cancro - Giornata proficua e soprattutto nella norma. Dentro di voi è in atto una trasformazione, siete nel bel mezzo di una fase di transizione. Dopo un inizio settimana al cardiopalma, in cui vi siete fatti il mazzo, finalmente potrete cominciare a rallentare e a godere i frutti di quello che avete seminato. Godetevi il vostro meritato riposo, specie se da lunedì prossimo dovrete rimboccarvi le maniche.

Potrebbe arrivare della posta o una certa notizia.

Oroscopo, la giornata dal Leone allo Scorpione

Leone - Non è possibile andare avanti se ci si ferma a guardare indietro. Per una buona volta cercate di chiudere con il passato e voltate pagina. Le stelle prevedono una giornata decisiva: o dentro o fuori.

Vergine - Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ammettere la propria sconfitta o di aver fatto un errore, non è assolutamente una cosa negativa. Cambiate modus operandi, specialmente se sentite che un certo percorso non vi sta conducendo dove sperato.

Bilancia - Nella vita, per avere, bisogna saper dare. Magari in questo periodo delicato vi sentite schiacciati e sfruttati, ma è solamente un po’ di calo fisiologico a farvi sentire così giù.

Ritroverete l’equilibrio, non dovrete preoccuparvi troppo. Tempo di voltare pagina.

Scorpione - Nulla avviene per caso. La fortuna aiuta gli audaci. Questi due modi di dire vi saranno di guida fino a fine settimana. Esattamente come il Cancro, sarete in una fase di transizione poiché dentro di voi vi appresterete a fare degli appropriati cambiamenti. Novità in arrivo per le coppie che potranno tornare a progettare qualcosa da fare insieme. Scintille!

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Partirà piuttosto bene questa giornata. Tutto andrà a buon fine e potrete anche tentare la sorte. La vostra pelle risulterà magnifica, dimostrerete meno anni di quelli che avete realmente. Chi è solo farà colpo e finalmente strapperà un appuntamento.

Capricorno - Nessuno può dirvi come fare una certa cosa, siete un segno piuttosto indipendente e introverso. Detestate i luoghi troppo affollati e la coda, ma attenzione alle spiacevoli sorprese che queste 24 ore possono riservarvi. Soppesate attentamente parole e le azioni, non abbassate la guardia dando qualcuno o qualcosa per scontati. Ultimamente state facendo dei sogni particolari.

Acquario - Detestate la monotonia, perciò il solo pensiero che l'estate sia praticamente finita e che dovrete tornare al solito trantran, vi rattrista. Animo! Non abbattetevi altrimenti renderete soltanto ancora più complicata la situazione. Tutto può essere migliorato se lo si vuole davvero, quindi rimboccatevi le maniche e studiate un metodo alternativo di affrontare la vostra quotidianità.

Pesci - Sta per volgere a conclusione anche questa settimana, condita di alti e bassi. Per chi si trova in vacanza giungerà il momento di rientrare a casa. Siete un segno troppo orgoglioso, perciò vi date sempre da fare contando esclusivamente sulle vostre forze. In queste 24 ore sarete molto impegnati.

La classifica del giorno

Sagittario 1°

Cancro 2°

Scorpione 3°

Toro 4°

Vergine 5°

Bilancia 6°

Acquario 7°

Pesci 8°

Gemelli 9°

Ariete 10°

Leone 11°

Capricorno 12°