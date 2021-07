L'Oroscopo del 1° agosto è pronto a mettere la mano sul fuoco che sarà una domenica ricca di sorprese e colpi di scena. Il cielo astrale del periodo vede in netta ripresa le quotazioni dei nativi in Ariete, segno valutato al top e per i Gemelli favoriti dalla Luna in Toro. Per la Vergine in arrivo importanti incarichi in ambito lavorativo, mentre per il Sagittario si presume possano arrivare "emozioni forti" e tanta passione in amore.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per capire in modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali andranno a impattare sulla vita quotidiana, è necessario mettere in chiaro i principali aspetti planetari.

Tra essi a emergere saranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio;

Luna in Toro in trigono a Plutone;

Venere in trigono a Urano;

Saturno in opposizione a Sole e Mercurio;

Nettuno in sestile a Luna e Plutone.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domenica 1 agosto

Previsioni zodiacali del 1° agosto: l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - Giornata di risalita per tutto ciò che riguarda l'amore e i sentimenti in generale. La domenica pertanto risulta scorrere tranquilla, quasi da risultare un po’ scontata. I progetti invece risultano chiari e definiti. Nessuno, se lo vorrete, potrà confondervi le idee. Sapete bene dove volete andare e niente può fermarvi. Metterete fermi puntini sulle “i” con le persone che vi circondano, sarete persino un po' invidiati e rispettati.

Se avvertite l’esigenza di rilassarvi e di godervi un po’ di tranquillità soli con voi stessi, rifiutate senza tanti ripensamenti un invito di amici. Avete bisogno di disintossicarvi dai ritmi frenetici delle ultime giornate, per ripartire più carichi che mai. Buone nuove nel lavoro.

Toro - Entusiasmo in crescita per merito di una spettacolare Luna nel segno, quindi un giorno libero da passare con entusiasmo, magari lavorando a un progetto da tempo accarezzato, o a un hobby che vi sta dando soddisfazioni.

Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi: il partner sostiene i vostri sogni, e l'amore assume una forma più che buona. L’oroscopo del 1° agosto consiglia di focalizzate l’attenzione sui rapporti interpersonali, sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Nel tempo libero coltivate i vostri interessi culturali: lo studio mantiene giovane e agile la mente.

Nel lavoro invece vi sarà un po' di routine, specie nelle faccende domestiche. Questa domenica non vi batte nessuno nelle cose da sbrigare: in netto rialzo le quotazioni in famiglia. Avete grosse ambizioni, ma state dimostrando a tutti che valete.

Gemelli - Ripresa generale dell'amore in ogni ambito o situazione. Una Luna focosa in Toro che nel periodo si avvale peraltro della congiunzione di Urano. In altri termini: vitalità, entusiasmo e grande sprint. Mettendo da parte l’orgoglio caratteristico del vostro segno, accoglierete i preziosi consigli di chi, in merito all’argomento, è più preparato. È tempo di gite: approfittate della domenica per immergervi nella natura, sperimentando un nuovo itinerario.

In amore invece andrete incontro a situazioni piacevoli, in cui vi verrà dimostrata considerazione e fiducia. Liberatevi da questioni grigie, mediocri. Fate ricorso a intelligenza, fantasia e a un pizzico di trasgressione. Nel lavoro mettete in campo un pizzico d’ironia, utile per appianare le divergenze e allentare la tensione.

Cancro - In questo momento il cielo rivela ottime prospettive, con i trigoni di Venere e Plutone all'indirizzo della luna: l’energia buona e la possibilità di sfruttare al meglio ogni cosa ci saranno tutte. Questa prima domenica di agosto i rapporti con i vostri amici o familiari acquistano maggiore spessore e profondità. Riuscirete a dimostrarvi stima e fiducia reciprocamente.

Godetevi questo momento di tranquillità e chiarezza. Impostaste un ritmo di vita più sereno e creativo. Benessere al top e linea invidiabile: a tavola potete esagerare, tuffandovi su un pranzo adeguato e con bevute contenute: anche se doveste sgarrare un pochino, il massimo che vi potrà accadere sarà il cerchio alla testa mattutino, anche quello destinato a dissolversi facendo un po’ di moto...

Oroscopo del giorno 1° agosto: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - Il sestile della Luna in Toro con Nettuno vi rende comunicativi: giorno ideale per le trattative, più in famiglia che sul lavoro data la pausa domenicale. In serata date spazio alla fantasia e alla voglia di note esotiche, con una cena a tema fra amici.

In ambito lavorativo non abbiate fretta di concludere, il tempo potrebbe fare il vostro gioco: non è da escludere che sia in arrivo una novità interessante. In amore avete paura di guardarvi dentro per scoprire che siete cambiati e che una storia seria da cui fuggivate ora è ciò che più vi preme. In merito alla salute, ottima giornata per tirare su il morale il fare acquisti nel campo dei cosmetici, dell’abbigliamento e dei gioielli scegliendo con cura il negozio giusto.

Vergine - Importanti in carichi in arrivo prossimamente in ambito lavorativo. Dimostrando competenza e allo stesso tempo simpatia, potrete spuntarla in una situazione critica. Evitate però d’imporre a tutti i costi le vostre scelte.

Nel complesso una domenica piacevole e rilassante che lascia molto spazio al divertimento Nel lavoro bando allo stress e alle questioni assillanti: questa domenica decidete di staccare la spina, per poi ricominciare ad attivare nuove strategie. In amore il fuoco del sentimento divampa: storie avvincenti e un po’ audaci daranno nuovo lustro alla vostra fama di grandi conquistatori. Per la parte salutare, moderazione soprattutto a tavola! Anche se vi sentite in forma, gli eccessi sono sempre sconsigliati: appesantiscono il fisico e intorpidiscono la mente.

Bilancia - Avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma o potete approfittare di alleati preziosi: amici e amore tifano spudoratamente per voi.

Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone care. Nel lavoro alcune questioni personali vi assorbono. Dovrete riesaminare le esperienze del passato e trovare così nuovi spunti per la creatività. Per l'amore, se il partner fosse refrattario a concedervi la libertà e gli spazi di cui avete bisogno, provate a chiedere con calma, ascolterà le vostre ragioni. La salute invoglia a prendere precauzioni per la pelle: se la vostra ha la tendenza a seccarsi, oltre ad aumentare il consumo di acqua converrà massaggiare tutto il corpo con creme rassodanti ed emollienti.

Scorpione - Si preannuncia una giornata che inizia nella maniera più interessante, grazie al sestile tra Plutone in Capricorno e la Luna in Toro.

Alla vostra innata sensibilità farà eco il dinamismo intellettuale, per un mix dal grande potenziale. Nel lavoro intanto, certe questioni non meritano di essere discusse, mentre per quelle che concernono scelte di vita prendete il giusto tempo per riflettere. In amore, una storia appena nata rischia di smarrirsi, a causa della fretta di arrivare al sodo e di riconoscersi in una forma di relazione stabile. Per la salute, mantenete e rispettate una routine, specie nell’alimentazione: il vostro organismo ha bisogno di tempo per abituarsi a nuovi sapori.

Astrologia del giorno 1° agosto: previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario - In ambito sentimentale è scolpita a chiare lettere l’attitudine per le emozioni forti: non sapete che farvene di giornate mediocri e senza scossoni.

Ciononostante, complice la montagna di impegni accumulati, il tempo passerà piuttosto in fretta. Nel lavoro, sebbene sia domenica sembra che voi non abbiate diritto al riposo: la responsabilità è solo la vostra, dato che non volete delegare. In amore basterà seguire i suggerimenti della sensibilità e mettere da parte l’orgoglio, per ritrovare la freschezza e il piacere del sentimento. Per la salute, se avete problemi di secchezza con forfora, applicate sui capelli un impacco di argilla, una volta a settimana, unita a un buono shampoo dedicato.

Capricorno - Domenica piena di ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione degli altri.

Ottima giornata per meeting, stage e seminari. Party e serate in discoteca dove incontrare facce nuove. Le previsioni zodiacali consigliano se foste in vena di avventure, di non mostrarsi titubanti: la spigliatezza e la loquacità vi assicureranno un mare di conquiste. Per la salute, toglietevi lo sfizio di migliorare l’ambiente in cui vivete, magari concedendovi un ambito oggetto di arredamento: è la terapia ideale. Per il lavoro, riguardo soprattutto l'ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiedete consiglio a una persona esperta e affidabile.

Acquario - L’umore è in netta risalita e potete trascorrere la domenica occupandovi dei progetti che vi stanno a cuore, evitando di ripetere certi errori.

La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarvi un po’. Nel lavoro, utilizzate i prossimi due o tre giorni per mettere a punto un piano strategico. A metà giornata potrete concludere un buon affare. Anche in amore, soprattutto in ambito di coppia, vi conviene puntare sul dialogo e sugli interessi reciproci, utilissimi a superare eventuali momenti di crisi. Per la salute, vivacità e gioia di vivere: sono questi i suggerimenti delle stelle. Che siate in vacanza o al lavoro, cominciate a metterli in pratica da subito.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 1° agosto svela previsioni zodiacali molto promettenti. Piacevoli opportunità di condividere i vostri interessi con persone di alta levatura spirituale. Tiro alla fune tra pigrizia e necessità di fare. Organizzate gli impegni, in modo da accontentare sia il bisogno di isolamento sia la voglia di socializzare. Nel lavoro potete contare sull’intelligenza e sul buonsenso, i quali in pratica associandosi all’intuito, costituiranno delle armi davvero imbattibili. Invece in ambito sentimentale, specie in una relazione che è iniziata da poco, lasciate al tempo il compito di farla crescere e alle vostre attenzioni di fortificarla. In merito all'aspetto salutare, l’alimentazione ha bisogno di un energico intervento correttivo. Iniziate eliminando tutto ciò che nuoce alla salute e di conseguenza alla linea.