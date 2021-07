È in arrivo l'ultimo giorno del mese per tutti i segni. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo del 31 luglio 2021 dall'Ariete ai Pesci in amore e nel lavoro in vista di questa nuova giornata.

La prima sestina

Ariete: in amore potreste sentirvi più forti in questa giornata, grazie anche a Mercurio al Sole favorevoli. Rapporti favoriti con la persona amata. Nel lavoro c'è un recupero di energia, con il mese di agosto ci saranno stelle migliori.

Toro: per i sentimenti la Luna nel segno vi rende più forti. Potreste anche cambiare un progetto.

Nel lavoro Venere e Marte aiutano.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte, potrete anche recuperare un rapporto da qui alla fine di questa stagione. Nel lavoro vi sentite più forti, è un momento positivo.

Cancro: in amore potrete vivere momenti sereni. Se una decisione non vi ha convinto potreste anche tornare indietro. A livello lavorativo, da qui ai prossimi mesi, potreste iniziare qualcosa di importante, siete più forti.

Leone: per i sentimenti una storia nata da poco potrebbe diventare importante. Il momento è interessante. Nel lavoro le nuove collaborazioni potranno cambiare un vostro percorso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento di recupero in amore, la giornata aiuta.

Nel lavoro potrebbe arrivare qualcosa di interessante in queste ore, ci sono delle soluzioni in questa fine del mese.

Previsioni e oroscopo del 31 luglio 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti vi sentite meglio in questo momento, state anche programmando qualcosa per il futuro. A livello lavorativo, se ci sono state delle difficoltà, da ora si potrà recuperare.

Scorpione: a livello amoroso, con la Luna in opposizione, sarebbe meglio evitare conflitti. Potrebbe arrivare qualche complicazione. Nel lavoro c'è una discussione da portare avanti, rimandate tutto al prossimo periodo.

Sagittario: in amore la giornata potrebbe comportare qualche momento di agitazione, vi sentite più stanchi in questo momento.

Nel lavoro sono in arrivo buone occasioni.

Capricorno: in amore vi sentite meno agitati rispetto alle scorse giornate, le cose vanno meglio. Sono favoriti gli incontri per i single. Nel lavoro, se volete farvi avanti, agite ora visto che Marte è tornato favorevole e aiuta.

Acquario: per i sentimenti la giornata è importante, le scelte che fate in questo periodo sono interessanti. Nel lavoro è arrivato il momento di prendere delle decisioni: agite.

Pesci: in amore avrete ora l'occasione di dire come la pensate, il periodo nel complesso è però delicato, quindi fate attenzione. Nel lavoro è un momento migliore, pensate sin da ora a quello che c'è da fare in vista di settembre.