Prosegue la terza settimana del mese di agosto 2021. Scopriamo in particolare come andrà la giornata estiva di martedì 17 agosto, con l'Oroscopo e le stelle a livello sentimentale, salutare e lavorativo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni per la prima sestina zodiacale

Ariete: in campo sentimentale sarà possibile, con la Luna favorevole, vivere delle belle emozioni, cercate però di lasciate entrare problematiche professionali e nervosismi nel vostro rapporto di coppia. In campo professionale potrete ricevere una conferma.

Toro: la giornata sarà caratterizzata da possibili conflitti con il partner.

Per quel che riguarda il lato lavorativo sentite il bisogno di mettervi in gioco.

Gemelli: dopo un weekend di stanchezza, in questa giornata con la Luna in opposizione potreste discutere con il partner. Nel lavoro potrete godere invece di risultati interessanti.

Cancro: per la sfera sentimentale la giornata di martedì 17 agosto sarà particolarmente complessa, evitate in particolare i contrasti. Nel lavoro sarà meglio tenere sotto controllo le posizioni organizzative.

Leone: giornata interessante per il campo lavorativo, potrete farvi valere. In amore sarà possibile chiarire alcune questioni in sospeso, cercate di capire di chi fidarvi.

Vergine: per il sesto segno zodiacale questa giornata di metà agosto sarà caratterizzata dalla Luna dissonante, cercate di non prendere alcune questioni troppo sul personale.

Nel lavoro sarà meglio mantenere la calma.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore - con la Luna favorevole - se ci sono dei sentimenti che volete esprimere questo è il momento più giusto. Alcune collaborazioni potrebbero invece non soddisfarvi in campo professionale.

Scorpione: nel lavoro sono possibili dei cambiamenti per il segno.

Per quel che riguarda il lato sentimentale un amicizia potrebbe diventare qualcosa di più, ascoltate le vostre emozioni.

Sagittario: con Venere favorevole non mancano energie, avete voglia di amare e di essere amati. Nel lavoro sono in arrivo delle novità, se ci sono dei progetti a cui tenete particolarmente fatevi avanti.

Capricorno: sarà possibile vincere delle sfide in campo sentimentale.

Con la Luna che presto sarà nel vostro segno si recupera energia anche per il lavoro.

Acquario: Luna favorevole, anche i single possono pensare di fare incontri speciali. Nel lavoro se tenete particolarmente a un progetto sarà meglio insistere.

Pesci: in questa giornata per l'ultimo segno zodiacale, con Venere non più contraria, ci sarà un recupero a livello amoroso. Nel lavoro sono possibili ritardi, quindi sarà meglio mantenere la pazienza.