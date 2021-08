Le previsioni zodiacali di mercoledì 18 agosto 2021 sono pronte a mettere sul piatto le ultime analisi astrologiche per i segni compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? A gongolare a questo giro solo tre segni, indicati dall'Astrologia come favoriti del momento. Il migliore in assoluto sarà il Capricorno, ottimamente supportato dall'ingresso nel segno di una meravigliosa Luna. Molto positivo questo mercoledì di metà settimana anche per Bilancia e Sagittario, entrambi valutati al massimo della positività espressa dalle cinque stelle riservate ai periodi fortunati.

L'Astrologia di mercoledì nel contesto non vede affatto di buon auspicio il frangente per Scorpione e Pesci, decisamente indicati in giornata "no".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 18 agosto

Bilancia: ★★★★★. La giornata vedrà molti nativi del segno pacatamente adagiati tra le braccia delle buone stelle. Molto alta la probabilità di trovare nuovi amori, alcuni dei quali potrebbero essere definitivi (leggasi pure "per sempre"). In generale si raccomanda di sistemare eventuali questioni in sospeso. In campo sentimentale, bene il rapporto con il partner; per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente.

In questi giorni alcuni di voi stanno vivendo una fase di grande energia e sicuramente avrete un atteggiamento positivo nei confronti della vita affettiva. Anche per chi avesse problemi nel rapporto le cose andranno meglio e molti si sentiranno più rilassati e tranquilli. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali, perché sarete dotati di un modo di fare spontaneo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il buon dialogo. Nel comparto lavoro, coi colleghi formerete una bella squadra, unita e al riparo da invidie e rivalità. Collaborando, il traguardo da raggiungere si farà più vicino.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano un periodo ostico da superare: vediamo come agire.

Se guarderete soltanto il lato materiale delle cose vi perderete le emozioni principali della vostra vita. In questi giorni non sarà semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà forse vi riuscirete. Per i sentimenti, dovrete cercare di arrivare a sera evitando conflitti o scontrosità con la persona amata. In coppia molte cose non hanno più quel 'sapore' dei primi tempi, tutto sembra diverso: dai metteteci volontà, dovete essere voi i fautori della rinascita sentimentale del rapporto. Single, non tutto il giorno sarà di tendenza negativa: un piccolo spiraglio lo avrete sicuramente tra le ore 15:00 e le ore 18:00, datevi da fare in quel frangente.

In questo momento darsi una mossa è non solo necessario ma anche obbligatorio: potreste sanare situazioni rimaste in sospeso. Nel lavoro, non mancheranno momenti di fatica, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare sempre il massimo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 agosto al segno del Sagittario annuncia la possibilità che possano arrivare buone notizie e qualche bella novità in amore o nel lavoro. Il contesto vi vedrà decisamente fortunati: approfittate per programmare qualcosa di bello da fare insieme a chi amate o stimate. In campo sentimentale non avrete grossi limiti da superare: la bontà del momento consentirà di progettare qualcosa di importante, soprattutto in vista del prossimo futuro.

In coppia, sarà proprio il momento giusto per regalare un po' del vostro tempo libero all'anima gemella. Per i single, le situazioni che vivrete in questo giorno muteranno il vostro modo di pensare, ovviamente in direzione di una maggiore sicurezza. In una fase generale non molto dinamica per i rapporti sociali o per i contatti, è molto probabile che possiate ricevere lo stimolo a sperimentare nuovi interessi o nuove passioni: ben vengano! La parte riguardante il lavoro indica che vi sentirete pronti per nuove avventure lavorative. Se steste in cerca di impiego, in questo momento vi tocca attendere: occasioni da sfruttare tra fine mese e inizio settembre.

Oroscopo e stelle del giorno 18 agosto

Capricorno: 'top del giorno'. Pronti a gongolare in campo sentimentale? Quasi sicuramente potrete (finalmente!) farvi prendere dall'euforia in merito a una notizia o un evento davvero emozionante. Visto il positivo riscontro che potreste ottenere dall'entrata nel segno della Luna, sia voi che chi avete accanto o nel cuore vivrete una giornata davvero meravigliosa. In merito agli affetti, vivrete un momento di serenità e tranquillità con il partner, i figli e i famigliari stretti. Fortunatamente la tempesta ha lasciato spazio ad un cielo sereno: approfittate allora, finché gli astri ve lo concederanno. Single, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sull'organizzazione e sull'efficienza, vostre fedeli compagni.

Per molti il periodo sarà incantevole, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale: sereni e rilassati vivrete un periodo privo di conflitti. Nel lavoro, le stelle daranno abbastanza garanzia di successo specialmente negli affari, nei rapporti con colleghi e, in caso di attività in proprio, con i clienti. Mettete da parte modi di fare alquanto sorpassati.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano l'arrivo di un mercoledì quasi senza problemi. Ovviamente, non è che potete dormire sugli allori, una certa presenza di testa dovrà pur esserci, altrimenti... Intanto, la giornata di centro settimana per ciò che riguarda l'amore potrebbe regalare più di qualche piccola soddisfazione.

In campo sentimentale infatti, il periodo "no" vissuto recentemente dovrebbe essere passato. Ormai questa giornata mostra segnali di ripresa e potrebbe essere utile per riflettere sul perché capitano sempre a voi gli stessi impacci o problemi che siano. Se vi piace avere una relazione movimentata non è mai troppo tardi per iniziare. Single, questa giornata sarà come una boccata d'aria fresca, un vero e proprio toccasana che vi porterà nuove interessanti amicizie: riuscirete a sfruttarle bene? Nel lavoro intanto, sarete piuttosto collaborativi e spenderete volentieri il vostro tempo: molto probabilmente aiuterete chi è rimasto al palo con le proprie mansioni.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 18 agosto, predice una giornata indicativamente sottomessa al probabile quanto possibile "sottotono".

In alcuni casi si presenteranno (forse) delle tensioni di origine poco chiare che, ovviamente, dovrete cercare di gestire con la dovuta calma. In amore piccoli dissapori o ripicche potrebbero mettere in difficoltà anche quei rapporti abbastanza collaudati. In alcuni casi sarete sofferenti: potreste avere piccole incomprensioni con il partner e non sapere come fare per ripristinare l’armonia. Non disperate, perché solamente con uno stato d’animo tranquillo e rilassato potrete trovare il giusto rimedio. Per coloro ancora single, alcuni pianeti abbastanza dispettosi renderanno turbolento questo giro di boa infrasettimanale. Le novità vi spaventano, preferireste andare sul sicuro, però sappiate che non tutto può essere stabilito a tavolino.

Chiedetevi intanto se davvero vale la pena perdere il controllo per ogni sciocchezza, oppure lasciare che le cose facciano il loro corso, senza innervosirsi troppo. In campo lavorativo diversità di punti di vista potrebbero generare incomprensioni. Quest'ultime saranno protagoniste di questa giornata: cercate di chiarire prima di tornare a casa con eventuali bronci.

Classifica oroscopo del 18 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. A svettare in alto al vertice della scaletta di oggi, in base a quanto messo in chiaro già in apertura articolo, il segno dello Scorpione ovviamente, degnamente affiancati (un pelino sotto) da Cancro, Vergine, Bilancia e Sagittario, tutti alla pari con cinque stelle a corredo del segno.

Curiosi di mettere in chiaro anche la posizione in classifica degli altri segni? Bene, allora andiamo subito a scoprire l'arcano analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 18 agosto: