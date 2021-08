Si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana che porterà cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico a tutti i segni. In attesa di sapere come comincerà il weekend leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 20 agosto 2021 dell'Ariete ai Pesci con le previsioni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore la Luna torna favorevole a partire dal pomeriggio, per questo motivo tutte le difficoltà delle scorse ore saranno superate. Nel lavoro non mancheranno alcune polemiche, aspettate le prossime settimane se dovete dire qualcosa.

Toro: per i sentimenti giornata che inizia in modo interessante, occorrerà però riflettere prima di agire.

Nel lavoro qualcuno è stato contro di voi, ma ora avete la possibilità di tornare protagonisti.

Gemelli: a livello amoroso fine settimana che potrà portare delle risposte in più. Questo in particolare dopo un periodo di calo. Nel lavoro le proposte che arrivano ora sono interessanti. Si potrà ripartire.

Cancro: in amore al mattino potranno arrivare alcune difficoltà, le cose però miglioreranno nel pomeriggio. A livello lavorativo meglio evitare azzardi inutili.

Leone: per i sentimenti giornata non esaltante che anticipa un fine settimana che porterà qualche momento di disagio. Nel lavoro meglio evitare di affrontare questioni importanti in questa giornata, rimandate tutto.

Vergine: in amore Luna favorevole, avete l'occasione di fare qualcosa in più.

A livello lavorativo quello che fate in questo momento sarà importante per il futuro.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna favorevole assieme a Marte che porterà numerosi vantaggi. Vi sentite più forti. Nel lavoro quello che fate in questo momento sarà importante anche per il futuro.

Bilancia: per i sentimenti in questo momento meglio evitare conflitti, in particolare nella seconda parte della giornata. Nel lavoro meglio non esagerare, c'è la necessità di recuperare dopo alcune difficoltà del passato.

Scorpione: per i sentimenti giornata che potrà riportare a galla qualche problema.

Prima di agire meglio riflettere. Nel lavoro i nuovi progetti vanno portati avanti, questo è il momento giusto.

Sagittario: per i sentimenti Luna favorevole fino alla fine della settimana, per questo motivo momento importante per una storia. Nel lavoro le cose vanno meglio, ma alcune questioni di tipo burocratico vanno gestite con attenzione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore pianeti favorevoli aiutano, dovete però vivere al meglio le relazioni. Nel lavoro, se cercate qualcosa di nuovo questo è un periodo migliore.

Acquario: a livello amoroso con la Luna nel segno il periodo è importante e arriva qualcosa in più. Nel lavoro ci sono alcune scadenze da dover concludere, per questo motivo non aspettate troppo.

Pesci: in amore stelle che tornano favorevoli, riuscite a ottenere qualcosa in più. Nel lavoro se dovete parlare di qualcosa di importante è meglio agire adesso e non aspettare troppo.