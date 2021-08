Una nuova giornata è in arrivo per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo come evolve la situazione lavorativa, salutare e sentimentale di mercoledì 18 agosto 2021, con le previsioni delle stelle dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: Venere in opposizione, non è un buon momento per il campo sentimentale, sarà meglio riflettere prima di agire. Nel lavoro attenzione alle situazioni complicate che dovreste comunque poter gestire.

Toro: nel lavoro vi sentite meno agitati rispetto le giornate precedenti, forse avete compreso che è il caso di dare più spazio alla vostra vita privata.

In amore se una relazione è forte, riuscirete a tornare sui vostri passi.

Gemelli: in campo sentimentale vi sentite più energici, siete pronti a fare dei passi in avanti. In campo professionale qualcuno potrebbe ricevere dei nuovi incarichi.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di mercoledì 18 agosto sarà caratterizzata da Luna e Venere contrarie. Sarà meglio essere prudenti sia in campo sentimentale che in quello lavorativo.

Leone: nel lavoro cercate di riflettere al meglio prima di agire, sarà meglio evitare degli azzardi. In amore le nuove relazioni sono favorite.

Vergine: se avete vissuto una relazione complessa, ora vi sentite pronti a voltare pagina. Nel lavoro le vostre idee sono valide, quindi sarà meglio impegnarsi per portarle fino in fondo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in questa giornata nel lavoro è possibile che sorgano piccole difficoltà, comunque facilmente superabili. In amore sarà meglio non innervosirsi, cercate semmai un'occasione per discutere pacatamente.

Scorpione: a livello emotivo in questa giornata potrebbero sorgere dei conflitti con il partner.

Nel lavoro sarà meglio concludere i progetti rimasti in sospeso.

Sagittario: sono possibili nuove conoscenze sentimentali, anche nel lavoro siete pronti a rimettervi in gioco. Attenzione alla possibile influenza di Mercurio contrario nel segno.

Capricorno: sono possibili complicazioni sentimentali, presto riuscirete a capire in che modo affrontare alcune questione.

Nel lavoro Mercurio e Luna favorevoli, cercate di gestire meglio le nuove situazioni che si presenteranno in questi giorni.

Acquario: è un momento in cui vi sentite polemici, in particolare in campo sentimentale. Presto la Luna sarà nel segno, questo è importante perché potrete recuperare anche in campo lavorativo.

Pesci: la giornata sarà caratterizzata da possibili discussioni lavorative. In amore se pensate che valga la pena, allontanatevi da una persona che vi fa soffrire: in tal modo potrete ritrovare più forza nei prossimi giorni.