Le previsioni zodiacali di sabato 21 agosto 2021, pronti a svelare le nuove previsioni zodiacali interessanti la giornata di inizio weekend. Dunque, iniziamo subito a evidenziare quali saranno i segni vincenti e perdenti in questa parte terminale della settimana, prescelti nella lista rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A tenere con il fiato sospeso, come di consueto, i soliti settori della vita riguardanti amore e lavoro: ansiosi di conoscere i segni più fortunati di sabato? In questo caso l'Astrologia sottolinea che ad avere la meglio nel periodo saranno principalmente tutti coloro nati in Capricorno, Acquario e Pesci, tutti valutati con le cinque stelle della buona fortuna.

Purtroppo, non sarà un periodo buono per gli amici nativi della Bilancia o del Sagittario, entrambi considerati in giornata abbastanza impegnativa: li andremo ad approfondire nel prosieguo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 21 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 21 agosto

Bilancia: ★★. Ascoltare le maldicenze sul conto di qualcun altro non è mai bello, perciò fate tacere ogni pettegolezzo. Questo sabato sforzatevi nel cercare di non credere a nessuna parola solo per "sentito dire", in questo modo non sarete messi in mezzo a cose che non vi riguardano direttamente. In amore, amate senza riserve, certamente sarete amati in uguale o maggiore misura, e già così potrebbe essere abbastanza.

Un consiglio a quelli un pochino "gelosetti": continuando ad indagare (senza sosta) sugli ex del proprio partner, alla fine potreste rovinare un rapporto che sulla carte sembra funzionare molto bene. Single, vivrete al minimo questa giornata e in serata accuserete sicuramente un po' di stanchezza in più. A mancare sarà la voglia di uscire: dopo una giornata così, come biasimarvi?

Nel comparto lavoro, vi sentirete un po' più sospettosi del solito preferendo non condividere le vostre idee con nessuno. Vista l'attuale Carta del Cielo siamo perfettamente d'accordo.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato in un certo punto della giornata vi vedranno pensierosi e taciturni. In base a quanto evidenziato dall'oroscopo, vi si predice un inizio di weekend sicuramente normale.

In generale, qualche breve turbamento iniziale se ci dovesse essere, logicamente potrebbe essere dovuto ad un po' di nostalgia (per chi o cosa?). Tranquilli, la vicinanza del partner, dei figli o degli amici fidati senz'altro riuscirà a farvi sentire meglio. Per i sentimenti, impegnatevi affinché alcuni piccoli conflitti non si trasformino in veri e propri duelli con la persona amata. Cercate di rinnovare le promesse d'amore fatte a suo tempo, magari con lo scopo di riallineare certi vostri comportamenti. Per alcuni intanto sarà una giornata non male, anche se sarà loro imposto di rimanere concentrati. Single, qualunque cosa vi frulli in testa, pianificate con calma e buon senso ogni vostra iniziativa.

Soprattutto, non serve rovistare il mondo intero quando la vera felicità la poteste trovare vicino a voi, a portata di mano. Nel lavoro, sforzatevi di prevenire eventuali difficoltà concentrandovi attentamente, solo così troverete delle buone soluzioni.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 21 agosto al segno del Sagittario annuncia un periodo probabilmente improntato quasi completamente al "sottotono". Le stelle pertanto, in molti casi, prevedono abbastanza instabilità: alcune circostanze imporranno una sincera autoanalisi, domande alle quali logicamente dovrete dare delle risposte. In amore, dovrete affrontare qualche imprevisto, un piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso.

Mostratevi comprensivi col partner e con i vostri famigliari e chiarite una questione in sospeso. Per i single, affidatevi pure ai consigli di una persona che, al momento, riesce a vedere le cose da una prospettiva più ampia e più obiettiva della vostra. intanto, siate pronti a fare scelte sentimentali probabilmente definitive. La parte riguardante il lavoro invoglia ad essere, in questa giornata, molto saggi, soprattutto nel momento in cui dovrete costruire un progetto dal nulla insieme a persone che non conoscete bene, che tuttavia potrebbero aiutarvi nella vostra attività.

Oroscopo e stelle del giorno 21 agosto

Capricorno: ★★★★★. Pronti a volare in amore? Ebbene si, la giornata partirà e proseguirà con una "marcia veloce" regalando felicità a questa parte finale della settimana: enormi soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale, ma anche in quello professionale.

Qualcuno di vostra conoscenza porterà in dono buone notizie o interessanti novità. In merito agli affetti, sfruttate questa occasione per dare alla vostra giornata qualche spunto in grado di ravvivare il rapporto. Molti i desideri che si esaudiranno magicamente, sicuramente in grado di dare un valido contributo nel rendere merito a gran parte del periodo. Single, le emozioni si annunciano intense, tanto da rendervi ancora più perspicaci e percettivi. Il silenzio di certe situazioni nulla toglierà al vostro magnetismo. Datevi da fare anche se qualcuno reclama da voi un impegno maggiore o esige un chiarimento. Nel lavoro, creatività e tanto intuito, uniti ad una buona dose di fortuna potrebbero incoraggiarvi a mettervi in gioco con forme e modalità inedite.

Tenetevi forte e preparatevi a grandi cambiamenti.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un sabato molto positivo. In questa parte della settimana sarete all'altezza di ogni situazione. Diciamo pure degni protagonisti del momento: vi sentirete in ottima forma ed anche abbastanza curiosi; soprattutto sarete ben disposti verso nuove esperienze. In campo sentimentale, ci sarà un cielo blu sopra di voi, dal momento che la magica Venere si schiererà a vostro favore, rendendo particolarmente intrigante questa giornata, ovviamente da dividere con il partner. Un'aurea preziosa quanto invisibile vi irradierà donando infinita gioia, serenità e benessere interiore (quel benessere prezioso, spesso inseguito ma quasi mai raggiunto).

Single, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino ed il tempo non finisca mai. Dentro molti di voi regnerà tanta pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra certamente in grado di suscitare ammirazione/invidia tra le vostre amicizie. Nel lavoro, avete dei grandi ideali ed è giusto che li perseguiate con tutta la vostra forza di volontà. Senz'altro ce la farete, grazie anche alla fortuna di poter contare sul supporto di persone disponibili.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 21 agosto indica in generale una splendida giornata. In molti casi il periodo in oggetto inizierà bene e si concluderà ancora meglio, regalando a molti nativi numerose soddisfazioni.

A molti del segno il periodo farà uscire fuori la voglia di riprendersi in mano la propria vita: vi organizzerete per rendere unico ed indimenticabile questo giorno, logicamente da vivere in completa sintonia con eventuali scelte fatte o da fare. In amore qualcosa di unico e interessante vi aspetta a braccia aperte e sarebbe veramente un gran peccato lasciarsi sfuggire una così ghiotta occasione. Grazie alla ottima presenza di Nettuno, nel frangente in sestile a Plutone in Capricorno, potrete godere intensi momenti di passione e di perfetta sintonia con il partner. I single invece saranno più affascinanti del solito e ciò consentirà di catturare l’attenzione di una persona alla quale si tiene molto: diciamo che "se son rose, fioriranno!".

L'energia non mancherà in questa giornata, dunque spazio al divertimento con gli amici e a nuove conoscenze. Il lavoro andrà molto bene: avrete la possibilità di sfondare nella professione, rinunciando però a qualcosa di personale a cui tenete. Se non pretenderete troppo dalle vostre forze oppure se non vi lascerete prendere da entusiasmi fuori luogo, non troverete nessun ostacolo.

La classifica finale dell'oroscopo: le stelle del 21 agosto per tutti i segni

La classifica completa interessante la giornata del 21 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza in questa parte iniziale del weekend il segno della Vergine, indicato al "top del giorno", mentre altri quattro segni potranno contare su un altrettanto ottimo periodo giudicato da cinque stelle.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 21 agosto: