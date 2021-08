L'oroscopo di venerdì 20 agosto è caratterizzato da tante novità. La configurazione planetaria attuale definirà come gli astri influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale di tutti i segni zodiacali.

Il Leone e lo Scorpione tenderanno a peccare di intraprendenza, mentre la Bilancia e l'Acquario preferiranno mantenere un atteggiamento più distaccato. Cupido rivolgerà la sua attenzione verso i Gemelli, il Cancro e il Sagittario, ma non sarà così gentile con la Vergine e il Capricorno. L'Ariete e i Pesci daranno prova di impegnarsi al massimo, al contrario del Toro che sceglierà di prendere una giornata di riposo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 20 agosto.

Previsioni zodiacali di venerdì 20 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: anche se avrete ancora qualche giorno per poter riposare, non rinuncerete ai vostri impegni. Dimostrerete di essere pronti a mettervi alla prova. Avrete bisogno di stimoli che vi aiutino a progettare la quotidianità e a stabilire il giusto ritmo. In amore, ci saranno alti e bassi, ma non sarà il momento giusto per parlarne.

Toro: deciderete di dedicare questa giornata al pieno relax. Metterete da parte tutti gli impegni, in modo che niente possa distrarvi. Sarà un'ottima occasione per riprendervi dallo stress cittadino. Inoltre, un ritmo d'azione più lento vi consentirà anche di trovare il tempo per stare con gli amici e con il partner.

Gemelli: il vostro cuore verrà rapito da una persona speciale. Proverete dei sentimenti molto intensi e non sarete disposti a lasciarla andare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rispolverare le vostre doti da seduttori, sicuramente, nei prossimi giorni, vi serviranno. Un consiglio da parte di un amico sarà sempre ben accetto.

Cancro: l'amore, per voi, non avrà più segreti. Le vostre parole avranno un impatto molto forte sul partner grazie alle emozioni che riusciranno ad esprimere. Non avrete paura di nascondervi, perché sarete sicuri della vostra scelta. La relazione subirà un'evoluzione molto rapida, che porterà a qualcosa di più intenso.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 20 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi getterete a capofitto nelle situazioni senza pensare alle conseguenze. Riporrete molte aspettative nel vostro futuro e non temerete di commettere errori. Questo atteggiamento, sicuramente, vi permetterà di non perdere opportunità preziose, ma potrebbe anche comportare dei rischi. La soluzione più saggia è trovare una giusta via di mezzo.

Vergine: non riuscirete a trovare un punto di incontro con la persona amata. I differenti punti di vista rischieranno di causare una frattura incolmabile. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di accettare l'opinione dell'altro senza giudicare. Se entrambi farete in questo modo, non avrete alcun motivo di cui preoccuparvi.

Bilancia: anche se i vostri amici vi inviteranno a uscire insieme, preferirete rifiutare. Avrete bisogno di una giornata da dedicare a voi stessi e ai vostri interessi. Non mostrerete un grande trasporto in ambito amoroso, ma solo perché non sarete ancora pronti a rivelare i vostri veri sentimenti. Dovrete acquisire fiducia nel partner per farlo.

Scorpione: non avrete più voglia di guardare passivamente lo scorrere degli eventi. Proverete a prendere il controllo della situazione, anche se questo potrebbe avere delle ripercussioni. Le persone che vi saranno accanto si sentiranno attratte dalla vostra intraprendenza. Faranno a gara per trascorrere il tempo con voi e per attirare la vostra attenzione.

Astrologia di domani 20 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la relazione con il partner andrà a gonfie vele. Vi lascerete alle spalle fraintendimenti e litigi, per vivere una giornata colma d'amore. Rispetto, affetto e altruismo saranno alla base del vostro rapporto. Anche in amicizia, non avrete alcun problema a socializzare. Direte la cosa giusta, al momento giusto e saprete sempre come aiutare.

Capricorno: dovrete affrontare diverse incomprensioni con la persona amata. Torneranno a galla vecchie questioni lasciate irrisolte e ne sorgeranno anche delle nuove. L'oroscopo di domani suggerisce di pensare bene alle parole da pronunciare. La rabbia eccessiva, infatti, potrebbe spingervi a dire cose che non pensate davvero.

Acquario: vi farete scivolare le cose addosso. Non avrete voglia di farvi travolgere da pensieri negativi e non facilmente controllabile. Vi porrete degli obiettivi raggiungibili, ma che allo stesso tempo potranno aiutarvi ad acquisire maggiori competenze professionali. Potrebbe esserci una svolta in ambito sentimentale.

Pesci: vi porrete degli obiettivi piuttosto ambiziosi. Sarete determinati a realizzare i vostri sogni, nonostante le difficoltà. L'impegno che ci metterete sarà ammirevoli e anche le persone che vi staranno accanto non potranno fare a meno di notarlo. Amore e amicizia andranno di pari passo, ma attenzione a non mescolare le cose.