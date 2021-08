Il weekend prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali: sarà l'ultimo del mese di agosto. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 agosto 2021 per capire quali novità e cambiamenti arriveranno nel lavoro e in amore per tutti i segni.

La prima sestina

Ariete: in amore è meglio evitare azzardi all'interno di una relazione. Se dovete chiudere una storia è meglio prima pensarci bene. Nel lavoro non mancano le collaborazioni, alcune delle quali saranno importanti da qui alle prossime settimane.

Toro: per i sentimenti alcune questioni potrebbero mettere alla prova il vostro rapporto.

Fortunatamente il periodo aiuta. Nel lavoro con Mercurio in aspetto positivo potrebbe gestire al meglio alcune questioni.

Gemelli: a livello sentimentale, se avete vissuto una crisi durante le prime settimane del mese, ora siete in netto recupero. Nel lavoro potrete ottenere buoni risultati, siete forti in questo momento.

Cancro: in amore giornata che vi vede favoriti, per questo motivo sfruttate tutte le occasioni che arrivano. A livello lavorativo qualche momento di confusione non manca, evitate di rovinare un rapporto.

Leone: per i sentimenti questo fine settimana potrebbe portare qualche complicazione. Il cielo in questo momento vi vede più agitati. Nel lavoro è meglio evitare azzardi, lasciate passare queste giornate in tranquillità.

Vergine: in amore è una giornata importante, che vede la Luna favorevole. Ci saranno delle occasioni in più in questo weekend. Nel lavoro, se qualcuno era contro di voi, ora egli potrebbe vedervi come alleati.

Previsioni e oroscopo del 28 agosto 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti questo fine settimana vi invita a fare di più, in particolare i single del segno potranno darsi da faree.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro è il momento giusto per lanciarsi in qualcosa di nuovo.

Scorpione: a livello sentimentale il fine settimana porterà alcune agitazioni, a causa anche della Luna in opposizione. Nel lavoro alcune cose andranno meglio e più ci si avvicina all'inizio di settembre e più sarete forti.

Sagittario: a livello amoroso siete in recupero, non manca un momento positivo per voi.

A livello lavorativo sono favoriti i nuovi accordi.

Capricorno: a livello amoroso, se qualcuno vi interessa, ora dovete farvi avanti. I risultati non mancheranno. Nel lavoro ci sono nuove energie e siete in recupero.

Acquario: per i sentimenti la Luna vi invita alla prudenza, non tutto sta andando come vorreste. Nel lavoro gli impegni vanno affrontati con maggiore interesse.

Pesci: in amore è meglio evitare azzardi in questa giornata, si recupera soltanto dalla prossima settimana. Nel lavoro presto si ripartirà, ma al momento sarebbe meglio affrontare tutte le questioni con maggiore calma.