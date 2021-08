L'Oroscopo di sabato 28 agosto è pronto a rivelare come sarà la giornata numero sei della corrente settimana. Ansiosi di mettere a nudo "la verità" espressa dalle stelle del periodo? In questo inizio di weekend a tenere banco è certamente la presenza della Luna in Toro, in ottima congiunzione a Urano. Prezioso il trigono Venere-Saturno come anche il sestile Nettuno-Plutone. A trovare giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali, di amicizia e in ambito lavorativo, pochi segni.

Per comprendere in modo efficace il quadro astrologico quotidiano, ovvero per capire nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali andranno a impattare sulla vita quotidiana di ognuno di noi, è consigliabile individuare i principali aspetti planetari e relative interconnessioni a livello astrologico.

Tra le formazioni in evidenza, questo sabato risultano in primo piano le seguenti:

Sole in Vergine in opposizione a Giove;

Luna in Toro in trigono a Marte e Plutone;

Venere in Bilancia in trigono a Saturno;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone e in opposizione a Mercurio e Marte;

Urano in Toro in congiunzione alla Luna in Toro;

Mercurio in trigono a Plutone.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 28 agosto.

L'oroscopo di sabato 28 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna questo sabato vi sostiene con la sua razionalità, mentre Nettuno favorisce gli affetti, le amicizie e l’espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore inaspettate, decisioni che migliorano la qualità della vita.

Nel lavoro, ci sono nuove prospettive in diversi campi, ma fate un passo alla volta, tenendo sempre a mente che “chi troppo vuole nulla stringe”. In amore, Giove, Nettuno e dal pomeriggio anche la Luna, sono tutti dalla vostra parte. Alle ortiche la paura di buttarsi e la maschera d’indifferenza. Per la salute, arte e bellezza sono il rimedio universale per tutti i vostri mali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un ambiente armonico vi ricarica e vi rimette in equilibrio.

Toro - L’oroscopo del 28 agosto al segno del Toro preannuncia che presto vi rimetterete e sarete al centro dell’attenzione, esprimendo opinioni che risulteranno originali e innovative. Ne seguirà una giornata appagante. Con Giove amico, conoscerete persone veramente a modo con le quali instaurare un confronto costruttivo e interessante.

Nel lavoro invece, dopo tante difficoltà potrete assaporare la gioia del successo. A eventuali insinuazioni, ribadite che ciò che avete ve lo siete meritato in pieno! In ambito amoroso, con Urano che sta per congiungersi in un abbraccio amorevole con la Luna, possibili incontri e dichiarazioni d’amore anche via internet. Sarà saggio comunque essere prudenti. Per la salute, con Marte nemico e Giove alleato avrete energie a profusione, ma forse rischiate di disperderle nei momenti meno opportuni.

Gemelli - In questo primo giorno di weekend è meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise e concrete improntate all’estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti: mieterete consensi del tutto inaspettati.

Nel lavoro, non è il momento per cambi radicali: sarebbe invece opportuno rimandare ogni decisione di qualche tempo, nell’attesa di sviluppi. In amore, una relazione in fase di rodaggio potrebbe incontrare ostacoli del tutto indipendenti dalla vostra volontà: vi conviene parlar chiaro. Per il look, indossate qualcosa di rosso vivo per riacquistare energia, propiziare la fortuna in amore e negli affari attirando a voi benessere e serenità.

Cancro - Vita brillante con l’appoggio di Luna e Urano. Vi date un gran daffare per sbloccare situazioni statiche e ritagliarvi maggiori spazi di libertà. Avete in mente soluzioni nuove e originali che vi valgono il consenso e l’appoggio degli altri. in ambito lavorativo, se siete di turno vi impegnate per svecchiare l’ambiente, senza lasciarvi condizionare da regole e programmi prestabiliti.

In amore intanto, allegria e disinvoltura sia per i single sia per le coppie. I bimbi ve li portate dappertutto, quasi fossero parte del vostro zainetto. Per la parte salutare, neppure gli effetti dovuti a stanchezza o robe varie hanno presa su di voi. State benone perché la mente comanda il corpo e tiene a bada la fatica.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 28 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata in cui saprete dimostrare equilibrio, disponibilità e comprensione. Vi darete molto da fare per porgere una mano a un amico o amica bisognosi. I rapporti con gli altri acquisteranno lo spessore e la profondità che, negli ultimi tempi, tanto desiderate. Nel lavoro, condividerete idee e progetti con un collega affidabile.

Trovate tempo anche per mantenere in ordine la sfera economica. In amore, con il vostro charme, sfiderete i rivali. Se siete single, una persona vi farà girare la testa, ma continuerete a svolazzare di fiore in fiore. Per la salute, programmate un’uscita con la dolce metà. Visitate luoghi accoglienti e isolati per trascorrere momenti all’insegna del divertimento.

Vergine - State portando avanti, grazie all’appoggio di Sole, Marte e Mercurio, una nuova fase della vita ispirata a maggiore libertà e autonomia. Procedete senza fretta. Se anche non dovessero subito andare in porto i vostri nuovi progetti, non demoralizzatevi e insistete. Nel lavoro, con la proverbiale pazienza riuscirete a smuovere le montagne.

Successi sicuri, anche se sudati, continueranno a costellare il vostro cammino. In amore, le coppie forse avranno qualcosa da ridire riguardo alla situazione economica. Intensificate la vostra passionalità e siate più tolleranti. Per la salute, ricordate: per guarire non basta curare i sintomi della malattia. Quest’ultima è l’espressione fisica di un malessere emotivo o mentale.

Bilancia - Per tutto il giorno il Venere promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l’altra si dibatte tra misteri e chiaroscuri evocati dalla Luna. Conflitti e tensioni a tutto campo, ma è dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove. Nel lavoro, se la pausa estiva sta per concludersi, cominciate a riorganizzarvi mentalmente.

Progetti ancora incerti, ma sostanzialmente buoni. In amore, una velatura di mistero dona qualcosa in più al vostro fascino: ciò che rimane nascosto e maliziosamente sfuggevole è più ambito. Per la parte salutare, una corsetta serale è sufficiente per mantenersi in perfetta forma. Con il caldo, meglio evitare di esagerare con l’attività fisica.

Scorpione - Dalle favorevoli configurazioni odierne traete spunti interessanti, vincete la timidezza e vi aprite al dialogo. Ogni risposta che otterrete sarà istruttiva. Sarete mentalmente acuti e molto attivi. Riuscirete a imporre le vostre idee con abilità. Nel lavoro, avrete la possibilità di realizzare un progetto impegnativo. Sarete molto accorti nel valutare in modo approfondito tutti i dettagli.

In amore, nessuna timidezza, se è arrivato il momento di dichiarare i vostri sentimenti. Le parole arriveranno dritte al cuore dell’interessato. Per la salute, vi sentirete energici quanto basta per mettere da parte la riservatezza e partecipare più attivamente a quanto si svolge intorno a voi.

Astrologia di sabato 28 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sabato un po’ anonimo, senza eventi da ricordare. Mercurio e Nettuno sono dalla vostra, ma sotto lo sguardo ostile della Luna perdono energia. Tra dubbi e ribaltoni ogni conquista appare più difficile su ogni fronte, sia affettivo che professionale. Nel lavoro, sconcertati da un cambiamento inatteso che mette in discussione la vostra rassicurante routine, impiegherete del tempo a carburare.

In amore, se vi siete lasciati coinvolgere in una storia estiva, ora iniziano le perplessità: certi segnali vi danno certezze, altri ve le sottraggono. Per la salute, nulla di grave, ma se procedete con la testa fra le nuvole senza guardare dove mettete i piedi, rischiate una storta o un capitombolo.

Capricorno - La Luna in Toro vi dà una mano in termini di buonumore e di autostima: ci voleva visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità. Nel lavoro, se siete in cerca di un primo impiego, inviate al più presto le domande di assunzione, corredate da un curriculum stilato in modo chiaro e completo.

In amore, cogliete al volo l’occasione di avvicinare una persona che vi intriga da tempo. Senza impeto: un messaggino per rompere il ghiaccio. Per la salute, un’alimentazione curata e un po’ di movimento, prediligendo sport o attività da fare all’aria aperta, vi manterranno in buona forma.

Acquario - Affinché tutto riesca per il meglio, questo sabato prendete le cose con calma com’è nel vostro stile, quindi controllate l’ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità, sforzatevi di essere spontanei. Nel lavoro, ora più che mai per avanzare nella professione e raggiungere i traguardi sperati, dovete essere elastici, flessibili e aperti alle novità.

In amore, per vivere una stagione radiosa, superate le incertezze frutto di un’inguaribile gelosia e sforzatevi di integrare le diverse esigenze. In merito alla parte salutare, per compensare uno squilibrio curate l’armonia interiore, scegliendo abiti dai colori tenui e dalle linee sciolte, e musiche rilassanti.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 28 agosto invoglia a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi e raccoglierete, lungo la via, le buone occasioni che le stelle hanno in serbo per voi. Se non tutto gira come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Nel lavoro avete la sensazione di essere in una zona defilata e che tutto succeda lontano da voi. Per forza di cose dovete adattarvi alle circostanze. In amore, le imprese che vorrete tentare in ambito sentimentale saranno quelle di maggior successo. Venere e Marte vi danno una mano. Per la salute, tenetevi leggeri a tavola soprattutto se avete la digestione un po’ lenta. Evitate i cibi in scatola e affumicati e le pietanze troppo elaborate.