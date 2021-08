L'ultimo giorno della quarta settimana del mese di agosto sta per prendere il via. Approfondiamo quindi come andrà questa nuova giornata dal punto di vista astrologico leggendo l'Oroscopo del 29 agosto 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la fine della settimana invita a riflettere sulle storie. Le relazioni che nascono ora potranno vivere delle complicazioni. Nel lavoro potrebbe essere arrivato un cambiamento, voi comunque portate avanti le vostre idee.

Toro: per i sentimenti giornate che vede diversi pianeti favorevoli e che aiutano nelle relazioni.

Nel lavoro qualcosa di nuovo sta per arrivare, gestite tutto al meglio.

Gemelli: a livello sentimentale le relazioni in questa giornata saranno favorite, potrete vivere qualcosa in più. Nel lavoro un cambiamento è dietro l'angolo, alcuni cambieranno attività.

Cancro: in amore la giornata vi invita a gestire al meglio le relazioni. A livello lavorativo portate avanti una vostra idea e non arrendetevi proprio adesso.

Leone: a livello amoroso la giornata sarà migliore delle precedenti. In particolare i nuovi incontri saranno favoriti. Nel lavoro se avete qualcosa da richiederlo fatelo ora.

Vergine: in amore i single del segno dovranno fare di più, perché ci sono ora delle occasioni da sfruttare.

Nel lavoro gestite tutte le attività con maggiore attenzione.

Previsioni e oroscopo del 29 agosto 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale la fine del mese porta qualcosa in più, non mancheranno nuove emozioni. Se avete vissuto delle difficoltà ora vivete tutto al meglio. A livello lavorativo vi sentite più forti e i prossimi giorni saranno dalla vostra parte.

Scorpione: in amore è una giornata di calo, si recupera soltanto dall'inizio della prossima settimana. Nel lavoro se c'è qualcosa da fare agite ora e non tiratevi indietro.

Sagittario: a livello amoroso qualcosa non va, sarebbe meglio fare tutto con maggiore attenzione. Nel lavoro c'è qualche problema di tipo economico, un accordo è da gestire al meglio.

È un periodo complessivamente di revisioni e di calo.

Capricorno: per i sentimenti Venere dissonante potrà portare qualche conflitto, attenzione per questo ad alcuni contrasti con la persona amata. Nel lavoro le nuove idee sono da portare avanti, siete in una fase positiva.

Acquario: a livello amoroso sarà una giornata a metà, con il pomeriggio migliore della mattina. Potrebbero nascere quindi diversi problemi. Nel lavoro è un periodo positivo se volete ripartire.

Pesci: in amore gli incontri che farete ora saranno importanti, in particolare per chi ha vissuto delle separazioni di recente. Nel lavoro se avete una vostra attività non mancherà una buona notizia da qui ai prossimi giorni.