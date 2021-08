L'oroscopo del 29 agosto preannuncia una domenica molto speciale. I segni zodiacali cercheranno di recuperare le forze e di prepararsi all'inizio di una nuova settimana, ma ci sarà anche chi non vorrà saperne di rimanere a casa a rilassarsi.

Il Leone e lo Scorpione, per esempio, continueranno a lavorare sui loro progetti, mentre i Pesci si concentreranno sulla vita sociale. Il Cancro e il Sagittario dedicheranno la giornata ai loro hobby preferiti, al contrario della Bilancia che si sentirà obbligato a comportarsi in un certo modo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 29 agosto.

Previsioni zodiacali di domenica 29 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: incontrerete una persona davvero speciale per voi. L'istinto vi suggerirà di aprirgli il vostro cuore e di parlargli dei sentimenti che vi provoca. Il vostro lato più razionale, però, porrà degli ostacoli e vi impedirà di compiere la prima mossa. L'oroscopo di domani suggerisce di non precludervi nulla e di non farvi fermare dalle difficoltà.

Toro: avvertirete il bisogno di trascorrere del tempo all'aria aperta. Questo vi aiuterà a raccogliere le idee e ad allontanare tutti quei pensieri che potrebbero causarvi un blocco emotivo. Farete fatica a fidarvi degli altri perché partirete prevenuti e avrete paura che chiunque voglia ferire i vostri sentimenti.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a tranquillizzarvi un po'.

Gemelli: finalmente, la ruota della fortuna tornerà a girare dalla vostra parte e voi vi sentirete molto più sicuri di voi stessi. I rapporti sociali miglioreranno grazie alle vostre capacità comunicative e anche in famiglia troverete il modo di instaurare un contatto diretto, senza fraintendimenti.

Ci sarà ancora da lavorare sulla relazione di coppia.

Cancro: finalmente, potrete dedicare del tempo a tutte quelle attività a cui avete dovuto rinunciare a causa dei numerosi impegni. Vi sentirete molto meglio con voi stessi perché darete spazio alla vostra creatività. Inoltre, scoprirete di essere essere in grado di coinvolgere gli altri nei vostri piani.

Questa potrebbe rivelarsi una giornata molto divertente.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 29 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi fermerete davanti ad alcun ostacolo. Avrete così tante energie da sfruttare che non avrete alcun problema a lavorare su due progetti contemporaneamente. Questo ritmo quotidiano, da una parte potrebbe portarvi ad aumentare molto la vostra produttività, ma dall'altra rischierà di prosciugarvi lentamente di tutte le energie.

Vergine: tenderete a essere un po' troppo permalosi. Farete fatica ad accettare le critiche e risponderete con aggressività. Questo atteggiamento potrebbe spingere le persone care a prendere le distanze. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di comprendere le cause che vi spingono a reagire così, in modo da poterle risolvere.

Bilancia: i doveri sociali saranno più forti dei vostri desideri. Vorreste prendere le distanze da tutte quelle norme che vi impongono di comportarvi in un certo modo, ma non riuscirete a compiere il primo passo. Dovrete lavorare molto su questo aspetto, però, se sarete davvero convinti di voler dare una svolta alla vostra vita, ci riuscirete.

Scorpione: andrete alla ricerca di persone positive che, con la loro allegria, vi infonderanno nuove energie. Cercherete di allontanare i cattivi pensieri perché non avrete tempo di dargli spazio. Vi servirà concentrazione e determinazione per riprendere in mano i vostri progetti. Se ce la metterete davvero tutta, i sogni tanto desiderati si trasformeranno in realtà.

Astrologia di domani 29 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete finalmente liberi. Dedicherete questa domenica al relax più assoluto e inizierete a spolverare i vostri vecchi hobby. Troverete molte attività da svolgere e tante necessiteranno una compagnia. Per fortuna, non avrete alcun problema nel coinvolgere i vostri amici. Anche il partner sarà molto interessato.

Capricorno: sarà divertente immaginare tutti i percorsi che, nel futuro, potrete trovarvi ad affrontare. Sarete ancora indecisi sulla strada da intraprendere perché saprete di poter sfruttare numerose risorse. Il vostro obiettivo sarà quello di raggiungere il successo e di trovare un modo per spiccare tra la folla.

Se lavorerete duro, ci riuscirete.

Acquario: avrete tantissimi sogni nel cassetto, ma non potrete realizzarli tutti. Ci saranno dei progetti che, per mancanza di tempo e per mancanza di risorse, dovrete lasciare andare. Questa decisione non vi farà piacere, ma ci saranno tante altre opportunità in arrivo. L'importante sarà credere nelle vostre capacità e circondarvi di persone affidabili.

Pesci: non riuscirete a rinunciare alla vostra vita sociale. Anche se la stanchezza si farà sentire, avrete voglia di trascorrere il tempo con il partner e con gli amici. Vi divertirete insieme a loro e avrete modo di affrontare conversazioni molto importanti. Potrebbero esservi da stimolo per le decisioni successive, ma attenzione a non ignorare il vostro istinto.