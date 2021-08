Agosto è giunto ormai al suo termine e settembre si prepara a prendere il suo posto, accompagnando così un Oroscopo pieno di sorprese e novità. Il primo weekend del nuovo mese (da venerdì 3 a domenica 5 settembre) non sembra voler restare a guardare, preferendo l'azione e donando qualche grattacapo in più ad alcuni segni zodiacali.

Il periodo in questione sembra essere positivo per tutti coloro nati sotto al segno dei Gemelli, così come i nativi del Toro avranno la possibilità di godersi qualche attimo di tranquillità. L'amore, secondo le previsioni, accompagnerà l'Acquario per tutta la durata del fine settimana, mentre il Sagittario riuscirà a fare scorta di energie fisiche e mentali per poter affrontare le giornate che seguiranno.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - l'opposizione di alcuni astri potrebbe rendere il prossimo weekend tra i meno fortunati del mese, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello sentimentale. Grazie alla grinta ed ai modi di fare, però, si avrà la possibilità di trasformare le varie difficoltà in vere e proprie opportunità. L'importante è non abbattersi e continuare a rialzare, proseguendo a testa alta di fronte ad ogni ostacolo.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo di quest primo weekend di settembre preannuncia l'arrivo di giornate interessanti ed abbastanza tranquille per coloro nati sotto al segno del Toro.

La serenità avvolgerà il segno in questione per tutta la durata del fine settimana e pochissimi avvenimenti, abbastanza rari in questo periodo, riusciranno a ledere leggermente la tranquillità finalmente raggiunta. La vicinanza del partner e delle persone care si farà sentire costantemente.

Gemelli - l'oroscopo sembra preannunciare l'arrivo di momenti a dir poco ottimali nelle giornate in questione.

In amore non ci si potrà lamentare di nulla e il lavoro, nonostante qualche piccolissimo intoppo, continuerà il cammino a gonfie vele. Attenzione però a non strafare, poiché le energie non saranno illimitate e potrebbero svanire senza avviso.

Cancro - nonostante la settimana sia trascorsa tra alti e bassi, il weekend potrebbe essere l'unico momento in cui tutto prenderà la strada giusta portando con sé il favore degli astri.

Se si ha in mente di organizzare una gita fuori porta, o semplicemente di ritagliare qualche attimo di relax in compagnia delle persone amate, questo risulta essere il momento più adatto. L'oroscopo non sembra preannunciare nulla di avverso.

Leone - grandi soddisfazioni potrebbero raggiungere il segno del Leone durante le prossime giornate. Che si osservi l'ambito lavorativo o semplicemente quello sentimentale, il Leone avrà la possibilità di raccogliere i frutti del proprio seminato, mostrando la propria fierezza e la propria felicità per il successo raggiunto.

Vergine - la grinta non mancherà di certo per il segno della Vergine e grazie ad una posizione astrale piuttosto ottimale, il weekend in questione servirà per permettere alla Vergine di ottenere grandi risultati.

Chi è in cerca di tranquillità la potrà finalmente trovare nel corso delle prossime giornate. Il mese di settembre sembra nascondere ottime opportunità per il segno in questione.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo del nuovo weekend, il primo per quanto riguarda il mese di settembre, sembra nascondere occasioni imperdibili per il segno della Bilancia. Riuscire ad organizzare le proprie giornate non sarà di certo un problema, specialmente se si desidera organizzare qualcosa di rilassante in compagnia della propria famiglia e della persona amata. Le discussioni saranno messe da parte, ma è bene tenere a mente che tutto ciò che va iniziato dovrà essere portato a termine.

Scorpione - sfortunatamente per il segno dello Scorpione, questo fine settimana non sembra portare con sé aria di positività.

La stanchezza si sentirà forse in maniera più amplificata rispetto ai giorni precedenti e la necessità di riposo e relax si paleserà più costantemente. Circondarsi di persone fidate e care non è mai qualcosa di cui doversi vergognare o pentire.

Sagittario - giorni di recupero si ergono all'orizzonte per il Sagittario, specialmente se si considera un rientro lavorativo piuttosto turbolento. L'oroscopo di questo primo weekend di settembre non sembra avere intenzione di sbilanciarsi più del previsto, oscillando tra il recupero ed il dispendio energetico. L'equilibrio creato non verrà di certo turbato durante le prossime giornate, specialmente per coloro che potranno contare sulla presenza della famiglia e delle persone care.

Capricorno - con una Luna in opposizione, i nati sotto al segno del Capricorno potrebbero avvertire qualche nota di stanchezza in più rispetto all'inizio settimana, eppure grazie a Marte si riuscirà a recuperare parte di quelle energie spese durante i giorni precedenti. Rifiutare l'aiuto delle persone care potrebbe non portare a nulla di buono, quindi è consigliabile mettere da parte l'orgoglio e darsi da fare il più possibile.

Acquario - l'amore non smetterà certo di palesarsi lungo il cammino, incrementando così il suo favore con l'arrivo del prossimo weekend. Riuscire a godere di attimi di intimità con il partner, o con la persona amata, non sarà complicato e permetterà di innalzare l'umore e portare a una conoscenza superiore della persona che si ha di fronte e dei propri sentimenti nei suoi confronti.

Pesci - la settimana appena trascorsa potrebbe non essere stata tra le più rilassanti del mese, con qualche nota caotica in grado di far trascorrere il tempo più velocemente, ma prosciugando gran parte delle energie accumulate. Il weekend che sta per sopraggiungere, invece, potrebbe servire per recuperare quanto speso fisicamente e mentalmente, purché si decida di mettere da parte ogni discussione e di staccare la spina per qualche giorno.