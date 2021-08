È ormai iniziato il secondo fine settimana del mese di agosto. Approfondiamo come andrà questa nuova giornata estiva a livello lavorativo, sentimentale e salutare e cosa riserva l'Oroscopo di sabato 7 agosto 2021 per tutti i segni.

La prima sestina zodiacale

Ariete: sarà possibile vivere delle belle emozioni, nonostante Venere in opposizione che potrebbe causare delle problematiche. In campo professionale ci saranno delle questioni da approfondire.

Toro: in campo professionale è possibile che sorgano dei contrasti per quel che riguarda nuovi progetti.

In amore sarebbe meglio cercare di evitare polemiche.

Gemelli: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di sabato 7 agosto sarà caratterizzata da agitazione in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo nei prossimi giorni sembrerà più semplice gestire alcuni impegni.

Cancro: in amore potrete recuperare, avete voglia di mettervi in gioco e vivere bei sentimenti. La giornata nel complesso sarà tranquilla anche in campo professionale.

Leone: con la Luna nel segno potrete provare a recuperare un rapporto a cui tenevate, ma vivete con calma le vostre decisioni. Per quel che riguarda il lato lavorativo, è possibile che ci siano delle problematiche a causa di incomprensioni tra collaboratori.

Vergine: momento di ripresa a livello salutare rispetto alle giornate precedenti, il periodo è favorito anche per quel che riguarda l'amore. A livello lavorativo alcune questioni non saranno semplici da affrontare, ma presto riuscirete a comprendere come fare.

Astri e stelle del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: possibili incertezze professionali in questa giornata del weekend.

Occorre fare attenzione alle polemiche in ambito sentimentale.

Scorpione: vi sentite nervosi, alcune questioni non sono semplici da gestire. Nel lavoro in arrivo nuove opportunità. Per quel che riguarda il campo sentimentale sarà meglio non arrabbiarsi.

Sagittario: vi sentite più energici rispetto le giornate precedenti, anche in amore potrete pensare di affrontare i vostri sentimenti con maggiore serenità.

In campo professionale sarà possibile prendere delle decisioni importanti.

Capricorno: sono possibili complicazioni in campo lavorativo, ma cercate comunque di portare avanti quelle che sono le vostre idee. In amore sarà meglio non polemizzare, qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di sabato sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione, sono possibili delle problematiche in amore. Nel lavoro siete pronti a nuove collaborazioni.

Pesci: possibili discussioni sentimentali, anche in famiglia bisognerà cercare di trovare il giusto equilibrio. Nel lavoro in arrivo novità.