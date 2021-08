L'oroscopo della giornata di domenica 8 agosto vedrà una Bilancia coccolatissima, favorita dalla Luna in ottimo aspetto, mentre concordia e armonia caratterizzeranno la giornata dei nativi Capricorno. Per la Vergine continua il momento romantico con il partner, mentre Sagittario riuscirà a trovare un punto di incontro in ambito amoroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 8 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 8 agosto 2021 segno per segno

Ariete: cielo sereno in quest'ultima giornata della settimana per i nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale la Luna vi concederà momenti di tranquillità e di romanticismo tra voi e la vostra anima gemella. I single i vostri sentimenti verso la vostra fiamma si fanno sempre più intensi. Settore professionale più che soddisfacente, soprattutto quando i risultati arrivano, e voi avete sempre delle idee valide da sviluppare. Voto - 8️⃣

Toro: aspettatevi qualche occasione in più dal punto di vista professionale. Certo, Mercurio e Giove non sono in una posizione agiata, ma Urano è nel segno e potrebbe darvi un aiuto non indifferente. Sfera sentimentale lievemente sottotono per via della Luna quadrata, ciò nonostante Venere rimane in congiunzione, permettendovi di godere di una relazione più o meno buona, soprattutto per i nati nella prima decade.

I single non smetteranno di amare, ma potrebbe mancare loro un po' di mordente. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di domenica 8 agosto che vi permetterà di chiudere la settimana in modo soddisfacente grazie alla Luna in sestile. Venere rimane comunque negativa, per cui meglio comunque non chiedere troppo dalla vostra relazione di coppia.

I single potrebbero anche innamorarsi, ma non avranno grandi garanzie per il futuro. Ottimo invece il lavoro, con Giove e Mercurio che vi rendono praticamente inarrestabili. Voto - 7️⃣

Cancro: un quadro astrale stabile, una certezza soprattutto in questo periodo. In amore dal vostro rapporto riuscirete a ottenere tanto, trovando serenità in coppia anche nelle piccole cose.

Se siete single date pure sfogo a questa voglia di libertà. Stabili anche in ambito lavorativo. Dopo qualche tentennamento, avete ritrovato un buon ritmo, più che soddisfacente per realizzare qualcosa di concreto. Voto - 8️⃣

Leone: l'oroscopo di domenica è fatto di teneri momenti dal punto di vista sentimentale. Questa Luna in congiunzione vi regala un bel weekend ricco di bei momenti tra voi e il partner, di passione o crescita che siano. Se siete single potrebbe essere il momento per lasciarsi andare. Nel lavoro arrivano interessanti vittorie, ma di alcune sconfitte dovrete essere in grado di imparare dagli errori, di fare necessità una virtù. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana si concluderà abbastanza bene per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner ci penserà Venere a tenervi legati. Se invece state ancora cercando l'amore va bene attrarre più persone, ma ne potrete scegliere solo una. Per quanto riguarda il lavoro non sarà il periodo migliore in assoluto, ma alcune soddisfazioni ve le prenderete di certo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: super coccolati secondo l'oroscopo della giornata di domenica 8 agosto. Con questa Luna in sestile il vostro rapporto di coppia sarà davvero affiatato, pieno di romanticismo. Approfittatene dunque per vivere insieme magici momenti. Per quanto riguarda i cuori solitari gli ottimi legami dei pianeti vi renderanno simpatici e socievoli un po' con tutti.

Settore professionale pieno di aspettative con Giove, Saturno e Mercurio in ottimo aspetto. Datevi da fare per massimizzare i vostri risultati. Voto - 9️⃣

Scorpione: con questa Luna in quadratura non potrete pretendere miracoli in amore secondo l'oroscopo. Questo weekend non sarà un granchè, ciò nonostante rimanete ottimisti, perchè da domani le cose potrebbero cambiare. Prendetevi il tempo che vi serve per cercare di far felice il partner o la vostra fiamma. Settore professionale discreto, ma anche qui meglio non avere grandi aspettative. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo di domenica tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Venere rimane negativa, ma avere la Luna in trigono dal segno del Leone vi permetterà di essere più morbidi con il partner, e di spiegare sempre le vostre intenzioni e trovare un punto d'incontro.

I cuori solitari potrebbero avere bisogno di un aiuto per sconfiggere la loro timidezza. Settore professionale tutto sommato valido per riuscire a centrare discreti successi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale sostanzialmente armonico nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo, in amore concordia e armonia caratterizzeranno la vostra relazione di coppia. Finchè ci sarà fiducia reciproca e un po' di romanticismo, non avrete nulla da temere. Se siete single Venere vi permetterà di fare intriganti conoscenze. Nel lavoro rimanete concentrati per portare avanti i vostri progetti senza intoppi. Voto -7️⃣

Acquario: Luna in opposizione che non sarà di grande aiuto secondo l'oroscopo di domenica.

Tra voi e la vostra anima gemella non ci sarà una grande complicità, forse perchè ci sono delle discussioni in sospeso e che non volete intenzione di riprendere. Per quanto riguarda i single prendersi cura degli altri non farà per voi al momento. Settore professionale tutto sommato positivo, ma che vedrà comunque Mercurio opposto che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrologica che non sarà il massimo nel corso di questa domenica. In amore non pretendete troppo dal partner, perchè potreste causare solo ulteriori litigi. Se siete single, avete fatto la vostra e purtroppo non è andata a buon fine, meglio non insistere, non per il momento. Nel lavoro qualche piccola soddisfazione arriverà, ma la strada verso il successo è ancora lunga. Voto - 6️⃣