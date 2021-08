L'Oroscopo di lunedì 9 agosto è ricco di sorprese grazie alla posizione degli astri. La configurazione planetaria descrive una giornata molto fortunata dal punto di vista romantico, ma non tutti riusciranno a interagire serenamente con la persona amata. Ci sarà chi preferirà chiudersi in ufficio e dedicare il tempo al lavoro.

Secondo i transiti planetari di domani, Toro e Scorpione avranno particolarmente a cuore la felicità del partner, mentre il Leone avrà bisogno di organizzare meglio la sua giornata. La Vergine cercherà di non fossilizzarsi sui pensieri negativi, al contrario i Gemelli verranno travolti da un'ondata di positività.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di lunedì 9 agosto.

Previsioni zodiacali del 9 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete pronti ad affrontare l'inizio della nuova settimana con grande determinazione. Ogni sfida vi infonderà una grandissima carica e la paura passerà in secondo piano. Dal punto di vista sentimentale sarete stufi di dover rendere conto a qualcuno. Inizierete seriamente a pensare di prendervi un periodo sabbatico da dedicare solo a voi stessi. Il partner, ovviamente, non sarà molto felice di questa idea.

Toro: farete di tutto per rendere il vostro partner felice. Gli ultimi eventi hanno causato un po' di stress nella vita di coppia, ma un sano dialogo e un pizzico di empatia riporteranno la serenità.

Sarà importante condividere i progetti per il futuro e ideare delle attività da fare insieme. Se riuscirete a coinvolgere gli amici, il divertimento raddoppierà. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra giornata sarà caratterizzata da alti e bassi.

Gemelli: sarete entusiasti del vostro lavoro e della vostra vita sentimentale.

Niente riuscirà a scalfire la vostra felicità, perché sarete perfettamente consapevoli del successo ottenuto. Non vi adagerete sugli allori, ma continuerete a impegnarvi per avere un ritorno economico ancora maggiore. Questo vi consentirà di migliorare le vostre condizioni di vita e anche quelle della famiglia.

Cancro: gli amici rappresenteranno tutto per voi.

Investirete tempo, amore, impegno e speranze nel rapporto con gli altri. Punterete a creare un gruppo affiatato e unito grazie a quei valori con cui siete cresciuti. Purtroppo non tutti condivideranno il vostro punto di vista e qualcuno, con il suo atteggiamento, potrebbe deludervi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di rimanere sempre fedeli alla vostra personalità.

Oroscopo e consigli dalle stelle di lunedì 9 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: amerete il vostro lavoro, ma vi sentirete sopraffatti dagli impegni. Avrete l'impressione di non poter portare a termine tutto e di non riuscire a ritagliare neanche un'oretta di tempo per voi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi prendere dal panico e di organizzare la giornata con razionalità.

Sicuramente, con qualche piccolo accorgimento, le cose miglioreranno.

Vergine: sarà una giornata poco produttiva. Tenderete a dare poco spazio all'ottimismo e a concentrarvi su tutti quei pensieri che vi faranno stare male. Per fortuna, a partire dalle ore pomeridiane, cambierete atteggiamento e proverete a lasciarvi alle spalle la negatività. Gli amici vi aiuteranno con la loro compagnia e le loro risate. Anche il partner inquadrerà subito la situazione.

Bilancia: deciderete d'inseguire i vostri segni mettendo al bando preoccupazioni e ossessioni. Non sarà facile intraprendere questo percorso, perché avrete la sensazione di dover dare spiegazioni. Famiglia, amici e partner si riveleranno un po' troppo insistenti e non gradirete affatto questo atteggiamento.

Per fortuna, grazie alla vostra diplomazia, allontanerete le chiacchiere inutili.

Scorpione: sarete totalmente travolti dai sentimenti per il partner. Cupido scoccherà la freccia del vero amore e non riuscirete più a distogliere l'attenzione dalla persona amata. Nonostante gli impegni lavorativi siano tanti, troverete il modo per trascorrere del tempo insieme. Proverete a dare vita a una dolcissima atmosfera romantica, in modo che il vostro interlocutore si senta perfettamente a suoi agio.

Astrologia e profili zodiacali di domani 9 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: potreste ricevere una brutta delusione d'amore. Questi vi spingerà a chiudervi in voi stessi e ad allontanarvi anche dai vostri amici.

Non vi sentirete pronti a parlarne e anche la prospettiva di ricevere affetto e conforto non vi tranquillizzerà. L'oroscopo di domani consiglia di non sforzarvi, sarà necessario rispettare i vostri tempi, in modo da elaborare la sofferenza.

Capricorno: sarete più iperattivi che mai. Non riuscirete a stare fermi un solo secondo e avrete tantissimi progetti su cui lavorare. Nessuno riuscirà a fermarvi e una vostra idea si rivelerà particolarmente utile in ambito lavorativo. Forse i risultati non arriveranno subito, ma con il tempo rimarrete sbalorditi. Il partner potrebbe non avere le energie necessarie per assecondare la vostra energia.

Acquario: avrete l'impressione di non essere riusciti a ricaricare le batterie durante il weekend.

Vi sentirete stanchi avvertirete l'esigenza di riposare ancora. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a reagire, ma senza dimenticare di ascoltare le esigenze del vostro corpo. Una dieta equilibrata e del sano esercizio fisico potrebbero aiutarvi a ritrovare la forma perfetta. Attenzione a rispettare i vostri limiti.

Pesci: vi sentirete particolarmente vicini alla natura. Avrete voglia di stare all'aria aperta e di allontanarvi dalle grandi città. Sarà una giornata molto positiva, soprattutto sotto il profilo emotivo. Amici e famigliari saranno felici di poter stare in vostra compagnia, ma non tutti accetteranno di rispettare i vostri ritmi di vita. Avrete poca tolleranza nei confronti di chi vi dirà come comportarvi.