Le previsioni zodiacali di martedì 10 agosto 2021 sono pronte a dare voce alla classifica stelline quotidiana nonché alle analisi riguardanti questo nuovo giorno in arrivo. In primo piano in questo contesto i segni relativi alla seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in campo sentimentale nonché in ambito lavorativo? L'Astrologia di martedì annuncia splendide opportunità di centrare gli obbiettivi prefissati soprattutto per gli amici della Bilancia e del Sagittario.

Periodo negativo, intanto, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane, per coloro nativi dell'Acquario, tenuti in scacco da un pessimo Sole, in questo caso in netta opposizione a Saturno nel segno: giornata da considerare con il "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 10 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 10 agosto

Bilancia: ★★★★★. In programma un giorno a cinque stelle, sicuramente fantastico, a tutto tondo con questa parte della settimana iniziata da poco. In generale diciamo che per voi nativi la cosa che conterà di più sarà quella di assaporare una giornata proprio come la sognavate da tempo.

In amore, potrebbe maturare un martedì sicuramente molto tranquillo per tutti. In alcune coppie le baruffe iniziali si placheranno naufragando in un'atmosfera piacevole intrisa di coccole e serenità. Riceverete dal partner, qualora dovesse essere necessario, aiuti inaspettati senza averli espressamente richiesti. Single, la giornata trascorrerà all'insegna dei nuovi incontri con stuzzicanti pensieri, di per sé già tutto un programma...

Così, se saprete godere di ciò che le stelle vi regaleranno, questo potrebbe essere uno dei giorni più belli della settimana. Nel lavoro, grazie ad un'invidiabile forza di volontà riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano un periodo abbastanza monotono, questo sì, ma assolutamente non negativo.

In larga misura cercherete di stemperare il clima attuale che, come sapete, da un po' di tempo a questa parte risulta spesso essere teso e a tratti indecifrabile. Per i sentimenti, sarete in grado di fare un passo indietro se necessario, ma soprattutto sarete capaci per amore di rinunciare ad una parte del vostro carattere per accontentare la persona amata. Le coppie potrebbero optare per un po' di accondiscendenza in più, magari evitando di rispolverare il passato. Solo così riuscirete a vivere sereni il presente. Single, la domanda è: vi piace volare di rosa in rosa? Che domanda, ovvio che si, a chi non piacerebbe... Attenti però alle spine! L'importante è non soccombere, per il resto tutta salute e normalissima routine.

Nel lavoro, sarete affabili e disponibili come non mai, suscitando dovunque interesse e simpatia. Approfittatene dell'occasione per instaurare rapporti con dei professionisti.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 10 agosto al segno del Sagittario predice una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona. Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo punto della settimana, diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba. In amore, vi aspetta una giornata veramente speciale, grazie alla interessante presenza della Luna in Vergine. L'Astro della Terra è pronto a sostenervi coi suoi influssi, apportando energia e luminosità capace di rendere il vostro rapporto a due certamente più sereno del solito.

Proverete per il vostro partner un sentimento in crescita, da tutte le angolazioni, come mai sperimentato prima. Per i single, la vita sorriderà a chi riuscirà a prenderla per il verso giusto. In molti vi sentirete vincenti e baciati dalla sorte. Fate tutto il possibile per divertirvi, non perdete nessuna occasione. Se poi siete tra quelli cui piace l'avventura "mordi e fuggi", state in guardia, perché Cupido vi ha già presi di mira e presto vi farà innamorare perdutamente. La parte riguardante il lavoro predice che saranno premiate le persone che vorranno farsi largo e conquistare i propri spazi.

Oroscopo e stelle del giorno 10 agosto

Capricorno: ★★★★. Il prossimo martedì sarà indicativamente indirizzato verso un periodo calmo e tranquillo.

In vista - per qualche nativo - lievi incomprensioni a livello famigliare: dopo un meritato relax affronterete tutto con più semplicità e le soluzioni saranno a portata di mano. In merito agli affetti, potrete contare su un'ottima giornata per risvegliare il vostro desiderio e recuperare il piacere di stare insieme al partner. Un gioco di sguardi potrà riaccendere la fiamma del desiderio, grazie alla quale trascorrere una serata speciale. Single, potreste approfittare della giornata per guardarvi dentro e, in generale, per dedicare del tempo a voi stessi. Anche perché dei nuovi incontri interessanti non si faranno attendere ancora per molto. Anche se il desiderio di estraniarvi è tanto e state prendendo in considerazione praticamente tutti gli aspetti della vostra vita, il consiglio delle stelle è quello di non chiudervi del tutto.

Nel lavoro, l'invito è di continuare come sempre, proiettati verso il futuro e verso la realizzazione personale. Gli astri vi daranno la forza necessaria per affrontare in modo razionale ogni avversità.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata davvero difficile: frenati dal Sole in Leone in diretta opposizione a Saturno nel segno. Infatti, si preannuncia un periodo classificato con due stelle da "ko": preoccupati? Non è affatto il caso, anzi, calmatevi e seguite i nostri consigli, senz'altro vi troverete bene. In campo sentimentale, le nuvolette astrali che potrebbero apparire nel periodo saranno da allontanare con una ventata di ottimismo. Non è sempre facile capirvi in questo preciso momento, ma se tenete al partner e al rapporto, dovete fare un passo indietro e pretendere che faccia altrettanto.

Single, la giornata vi vedrà poco fiduciosi e con l'umore altalenante, cosa che potrebbero crearsi delle complicazioni nelle relazioni con gli altri. Nel comparto lavoro, l'oroscopo invita a rispondere con prontezza agli impegni, altrimenti il vostro morale scenderà davvero a terra. I disegni astrali del periodo offrono poche opportunità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 10 agosto preannuncia una giornata si positiva, ma valutata come di normale routine. In base alla qualità degli astri del giorno, messi in relazione al vostro segno, probabilmente non mancherà qualche momento di nervosismo causato dal vostro particolare modo di gestire la vita quotidiana. In amore, il periodo preventivato in gran parte nella norma, potrebbe generare qualche ostacolo in più da superare.

Le stelle si trovano parzialmente a favore del segno e questo sarà sicuramente indice di una giornata sufficientemente portatrice di emozioni e soprattutto di condivisione profonda, cosa che per voi è sempre importantissima. Per coloro ancora single, colpo di scena o colpo di fulmine: qualsiasi cosa fosse, in ogni caso preparatevi a una forte emozione. Il cielo astrale sarà abbastanza idoneo per chi volesse fare mente locale: controllare i conti di casa, chiarire le questioni in sospeso con la famiglia o dedicare del tempo al benessere fisico. Il lavoro andrà come al solito: alti e bassi.

Classifica oroscopo del 10 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 10 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Il periodo in analisi vede in prima posizione tra i dodici dello zodiaco, l'Ariete, seguita a breve distanza da altri tre segni altrettanto positivi. Curiosi di sapere qual è la posizione assegnata dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo.

Le stelline di martedì 10 agosto: